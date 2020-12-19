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АПК 40 минут назад

В Украине будут выращивать синюю и черную пшеницу

По многим техническим характеристикам новая пшеница не уступает традиционным сортам

Фото: indiamart.com Фото: indiamart.com
Фото: indiamart.com

Сельское хозяйство в Красиловском районе Хмельницкой области планирует вырастить первый урожай озимой пшеницы, которая будет иметь синий и черный цвет.

К такому решению аграриев подтолкнуло стремление не отставать от современных тенденций в аграрной сфере и производстве пищевых продуктов, пишет "Голос Украины".

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Указано, что они также хотят быть конкурентоспособными на рынке хлебопродуктов, ведь оригинальность муки будет сочетаться с пользой.

"Полученное зерно и муку мы планируем не только продавать, но и использовать в собственной пекарне для выпекания особых сортов хлеба. По многим техническим характеристикам новая пшеница не уступает традиционным сортам", — рассказали фермеры.

"А вот относительно урожайности, вероятно, возникнут определенные вопросы. Ведь мы традиционно сеем высокоурожайные сорта красной пшеницы, которые с гектара дают, как правило, не менее 8 т/га. А вот чернозерная — только 5-6 т/га", — добавили аграрии.

Известно, что семена изготовили в Одесском селекционно-генетическом институте, где целых 10 лет работали над адаптацией иностранных сортов цветных зерновых к выращиванию в условиях Украины.

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В то же время отмечается, что цена на такую оригинальную продукцию будет высокой, ведь экспериментальное производство стоит дорого, а в случае Красиловского хозяйства речь идет и об органическом земледелии.

Напомним, Украинские сельхозпроизводители уже завершили проведение осенних полевых работ — уборочной кампании и сева озимых культур под урожай 2021 года.

По оперативным данным областей, по состоянию на 14 декабря собрано 83,8 млн т основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га.

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