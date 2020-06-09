Рынки 1 час назад

В Украине ослабили требования к работе рынков в условиях карантина

В Минздраве назвали ключевые правила, которые остались в новом постановлении

Рынок. Фото: facebook.com/viktor.liashko Рынок. Фото: facebook.com/viktor.liashko
Рынок. Фото: facebook.com/viktor.liashko

В то время, как в Украине количество новых случаев коронавируса падает третий день подряд, Министерство здравоохранения смягчило противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, он опубликовал постановление главного государственного санитарного врача по организации торговли на рынках в условиях карантина от 6 июня.

Чиновник перечислил ключевые правила, которые остались в новом постановлении:

- допуск работников на рынок после термоскрининга;

- на входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;

- 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;

- допуск на рынок только в защитной маске;

- проведение дезинфекции поверхностей;

- информация о профилактике COVID-19 должна быть размещена на видных местах.

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В то же время в тексте постановления нет прежних требований относительно расстояния между рабочими местами продавцов не менее 3 метров и относительно защитных экранов между продавцами и покупателями, которые присутствовали в предыдущих нормах.

Также в новых нормах обязательный термоскрининг при входе на рынок предусмотрен только для работников, а не для посетителей, как было раньше.

Напомним, 29 апреля Кабмин разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Минздравом.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский убежден, что ослабление карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавирусной болезни в Украине спасет экономику. Однако он призывает ответственно относиться к необходимости соблюдения социального дистанцирования и масочного режима в дальнейшем.

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