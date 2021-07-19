В Украине запущена первая сеть медицинских коворкингов для частной практики врачей Kabimed

В Украине в конце июля начнет работать первая сеть медицинских коворкингов Kabimed. Это новая для нашей страны бизнес-ниша, хотя такие хабы для независимых врачей уже довольно популярны в мире — в частности, в США существуют десятки подобных сетей.

Медицинские коворкинги объединяют независимых врачей и врачей частной практики почти всех специализаций (сейчас амбулаторного приема). За границей в аренду сдаются также операционные для хирургов — этот формат планируют в будущем ввести и в Украине.

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Медицинские коворкинги — это новая бизнес-ниша, толчок к появлению которой дала медицинская реформа.

Основным инвестором проекта стала компания "Новий Зір", крупнейшая офтальмологическая структура Украины. Инвесторы, увидев, что запрос на такой формат назрел, оценили его потенциал и приняли решение о выходе на этот рынок.

На стартовый этап проект получил $6 млн инвестиций. В течение трех лет планируется открыть до 200 коворкингов по всей Украине, каждый на 4-10 кабинетов. Это позволит начать частную практику по меньшей мере 1600 врачей.

Первые шесть медицинских коворкингов открываются в Киеве, Чернигове, Броварах и Ирпене в июле и августе этого года. Еще до завершения ремонта забронировано 20% кабинетов, первые врачи-арендаторы ожидают получения лицензии на медицинскую практику.

Основные расходы — аренда (все локации в долгосрочной аренде), ремонт и обустройство помещений, закупка необходимого медицинского оборудования, инструментов, расходных материалов. Все кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями Национальной службы здоровья и Министерства здравоохранения Украины.

Медицинская реформа создала условия для рыночного регулирования дохода врача. Принцип "деньги следуют за пациентом" позволяет семейным врачам, педиатрам и терапевтам начать собственную частную практику и получить направленнные от НСЗУ средства за заключенные декларации. Это рыночный механизм, который позволяет врачам напрямую влиять на уровень своего дохода.

Развитие частной практики очень важно и для пациентов, и для врачей, потому что она положительно влияет на качество предоставления медицинских услуг и способствует уравниванию конкурентных условий, считает семейный врач, владелица частной практики и медицинский блогер Виолетта Лейка.

Три года назад Виолетта была одной из первых семейных врачей, которые начали частную практику после изменения системы финансирования медицинских услуг и заключили договоры с НСЗУ. По ее словам, частная практика дает врачу гибкость в планировании своего графика, опыт ведения собственного бизнеса, а также хороший доход.

Сейчас в Украине зарегистрировано 478 частных врачебных практик, которые оказывают первичную медицинскую помощь и получают оплату за заключенные декларации от Национальной службы здоровья Украины.

К примеру, врач, заключивший максимальное количество деклараций - 1800, получает от НСЗУ около 90 тыс. грн в месяц. Чистая прибыль такого врача в медицинском коворкинге может достигать 50-60 тысяч гривен (после уплаты аренды кабинета, налогов и покрытия гарантированных пациентам базовых анализов).

Вести частную практику в медицинском коворкинге могут также врачи, которые оказывают специализированную медицинскую помощь (гинекологи, эндокринологи и т.д.). Консультации узких специалистов в частной практике оплачивают напрямую пациенты.

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Принцип работы медицинского коворкинга напоминает работу в больнице, однако врачи частной практики независимые и имеют более высокий доход.

Коворкинг предоставляет полностью оснащенные мебелью и оборудованием кабинеты, ресепшн, терминал, оплачивает коммунальные услуги и обслуживает здание.

На одной локации может работать от 4-х до 20-ти врачей различной специализации, поэтому даже коллектив сохраняется. Для ведения частной практики в медицинском коворкинге врачам не нужны инвестиции, только зарегистрировать ЧП и получить лицензию Министерства здравоохранения.

Семейный врач Александр Бабинский, один из первых независимых врачей Kabimed, рассказал, что для него решение уволиться и начать собственное дело — это шаг вперед, как в повышении качества сервиса, так и в заработке и адекватном тайм-менеджменте. "Я мог открыть все самостоятельно, вложив сэкономленные средства в кабинет, но такие затраты — большой риск. Поэтому когда я узнал об открытии сети медицинских коворкингов — понял, что этот путь значительно проще и менее рискованный ", — отметил он.

Врач платит коворкингу только стоимость аренды кабинета (в среднем от 130 грн / час). Такую низкую стоимость аренды позволяет иметь бизнес-модель Kabimed, а именно — масштаб проекта и открытие коворкингов по всей Украине.

Стоимость консультаций в Kabimed врачи будут устанавливать самостоятельно, ориентируясь на рынок. Возможно, они будут ставить цены немного ниже, чем в частных клиниках. Но в ближайшее время это существенно изменит общую картину с ценами, скорее повлияет на сервисную составляющую в будущем, когда частная практика станет популярной среди врачей. Это повлияет на качество предоставления услуг, повысит конкуренцию, учреждения начнут бороться за специалистов, чтобы не было оттока в частную практику.