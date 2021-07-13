В Украине впервые пересадили сердце и почки донора сразу трем пациентам

В Украине 12 июля впервые была успешно проведена трансплантация почек двум детям одновременно от посмертного донора, а еще одному взрослому пациенту, пересадили сердце от того же донора.

Как сообщает Министерство здравоохранения, девятилетние мальчик и девочка, которым была проведена трансплантация почки, до сих пор вынуждены были проживать в больнице "Охматдет", поскольку нуждались в диализе.

Трансплантация стала возможной после согласия родственников донора, умершего в Ровенской городской больнице, на пожертвования его органов.

"Несмотря на профессиональные действия врачей, в его организме произошли необратимые изменения и была констатирована смерть головного мозга", — отметили в Минздраве, не приводя подробностей.

После получения согласия родственников Единая государственная информационная система трансплантации определила пары донор-реципиент и начались дополнительные исследования для подтверждения иммунологической совместимости.

Кроме того, в ровенской больнице при непосредственном участии кардиотрасплантологической команды Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова успешно прошла операция по трансплантации сердца.

"Я хочу, чтобы 24 ребенка, которые сегодня вынуждены жить в Охматдете, получили донорские органы и имели счастливое детство. Наша команда продолжает развивать систему трансплантации органов и целенаправленно движется к трансплантационной независимости", — прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве также поблагодарили Министерство внутренних дел, в частности патрульную полицию, за слаженную работу, сопровождение медиков и обеспечение быстрой перевозки анатомических материалов.

Напомним, в прошлом году во Львове впервые в Украине провели пересадку поджелудочной железы, однако вскоре реципиент умер.