В Украине впервые трансплантировали поджелудочную железу

В Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы.

В течение 2,5-3 лет Министерство здравоохранения планирует перейти на трансплантационную независимость, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, в Украине уже провели 3 операции по трансплантации — сердца, почки и поджелудочной железы.

"Мы хотим за 2,5-3 года получить трансплантационную независимость. Чтобы мы наших граждан не отправляли за границу", — отметил глава Минздрава.

Он рассказал, что в 2020 году в госбюджете заложен 1 млрд грн на лечение людей за рубежом.

При этом в случае проведения операций в Украине, как рассчитывают в Кабмине, удастся спасти большее количество людей.

"Если мы будем говорить о сумме денег, которые мы тратим на лечение за рубежом, и разовьем трансплантации в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизни, увеличится в разы. Потому что у нас трансплантации стоят дешевле — иногда в 4-5 раз", — пояснил Степанов.

Известно, что ежегодно в трансплантации нуждаются около 5000 украинцев.

Ранее министр здравоохранения сообщал, что в Украине ежедневно умирают 9 человек, которым необходима трансплантация.

Также сообщалось, что Кабинет министров урегулировал логистику органов для трансплантации, а также утвердил порядок импорта анатомических материалов для подготовки хирургов.