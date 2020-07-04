Во Львове впервые провели трансплантацию сердца и почек (ВИДЕО)

Ночью 4 июля в городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели 3 уникальные операции: трансплантации сердца и двух почек.

В Украине за последние 15 лет провели лишь две аналогичные операции в Ковельской районной больнице Волынской области, сообщил главный врач Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук в Facebook.

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"Мы это сделали! Во Львове в течение последних суток трансплантированы сердце и две почки! Последняя операция закончилась буквально несколько часов тому назад. Я бесконечно благодарен всем. И особая благодарность — родным погибшего мужчины. Ваше непростое решение стало спасением для сразу трех человек", — отметил он.

Известно, что донором, органы которого использовали для трансплантации, стал 58-летний львовянин, упавший с высоты и получивший несовместимые с жизнью травмы. После тщетных попыток спасти пациента врачи констатировали у мужчины смерть мозга, что является прямым показанием к трансплантации, а его мама и сестра дали согласие на забор органов, чтобы те подарили возможность жить другим людям.

Указано, что "новое" сердце получил 57-летний житель Коростеня, которого 5 лет назад поразил инфаркт. Его сердце потеряло упругость и уже не могло качать кровь. Другого выхода, кроме пересадки, у мужчины не было.

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Как отмечается, эту операцию львовские хирурги провели совместно с командой Института сердца во главе с Борисом Тодуровым, который за считанные часы был доставлен в больницу во Львове.

В свою очередь почки получили также мужчины — один из Львова, второй из Тернопольской области. Операции начались после полуночи и продолжались до 8:00.

"Операции по пересадке в Украине — это шанс на жизнь для сотен и тысяч людей. И мы хотим дать этот шанс. Мы хотим, чтобы украинцы больше не ехали за границу, а оперировались у себя дома, чтобы каждый, кто нуждается в органе, его получил. И мы будем прилагать максимум усилий, чтобы приблизить это время", — заявил Самчук.

Как известно, операции по трансплантации органов в Украине стали возможными с 31 марта 2019 года, когда вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку". Он, в частности, регулирует пересадку органов от умершего человека.

Ранее Александр Линчевский, бывший заместитель и.о. министра охраны здоровья в интервью Delo.ua заявлял, что для успешного запуска системы пересадки органов в Украине в первую очередь нужны трансплант-координаторы и анестезиологи.

Напомним, ночью с 24 на 25 декабря в Ковельской районной больнице Волынской области провели трансплантацию сердца. Такую операцию в Украине осуществили впервые за последние 15 лет.