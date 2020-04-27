Общество 1 час назад

Уникальная операция проведена в достроенном по программе "Большая стройка" Охматдете-Голик

Впервые в Украине пересадили костный мозг неродственному пациенту

Уникальная операция проведена в достроенном по программе "Большая стройка" Охматдете-Голик Уникальная операция проведена в достроенном по программе "Большая стройка" Охматдете-Голик

Уже с 1 июня заработает в полном объёме новый корпус больницы Охраны материнства и детства (Охматдет). Строительные работы в корпусе были завершены в конце марта, а уже летом количество операций по трансплантации костного мозга в Охматдете увеличится в 4 раза. Об одной из таких операций, которая врачами больницы была проведена впервые в Украине, сообщает Юрий Голик.

"Состоялась операция по трансплантации костного мозга ребенку от неродственного донора. Низкий поклон врачам Охматдета за их труд", — пишет Голик.

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Напомним, строительство нового корпуса Охматдета было начато ещё в 2011 году и превратилось в знаковый для Украины долгострой.

Решение достроить объект в кратчайшие сроки было принято в ноябре прошлого года, а уже в марте текущего года, как пишет Голик, строительство было закончено: "В точно оговоренный на совещании в ноябре у Президента срок — 31 марта".

Охматдет стал одним из объектов широкомасштабной программы развития инфраструктуры, получившей название "Большая стройка". Инициатором программы выступил президент Владимир Зеленский. В программу входит строительство, ремонт и реконструкция 236 школ, 155 детских садов, 169 спортивных объектов, 422 амбулаторий и 212 приемных отделений неотложной медицинской помощи. "Большая стройка" предусматривает также строительство и ремонт 4 000 км дорог международного и национального значения, а также 2 500 км местных дорог.

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