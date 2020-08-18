Происшествия 1 час назад

Во Львове умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

Последнее время мужчина находился в реанимации

Фото: mil.ru Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

Во Львове в больнице скончался пациент, которому впервые в Украине провели операцию по трансплантации поджелудочной железы.

Он долгое время находился в стабильном состоянии, однако позже его состояние ухудшилось, сообщили во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи.

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По данным медиков, последнее время пациент находился в реанимации.

"Друзья, мы вынуждены сообщить очень печальную весть: к сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер. Долгое время его состояние действительно было стабильным, почка начинала работать поджелудочная железа тоже. Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбовались и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта", — доложили в больнице.

По словам врачей, трансплантация поджелудочной железы является одной из самых сложных операций по пересадке органов.

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"Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея", — добавили медработники.

Напомним, в начале августа во Львове впервые в Украине провели пересадку поджелудочной железы. Тогда в Министерстве здравоохранения заявили, что хотят спустя 3 года выйти на трансплантационную независимость.

Как сообщалось, Кабинет министров урегулировал логистику органов для трансплантации, а также утвердил порядок импорта анатомических материалов для подготовки хирургов.

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