Потребрынки 1 час назад

В Украине снова подскочили цены на голубику

Активный спрос и сокращение предложения позволяют производителям повышать цены на эту ягоду

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

За последнюю неделю украинские производители существенно повысили цены на остаточные партии голубики.

Как сообщает "Агро Тренд", сезон реализации голубики в Украине уже близок к завершению, что влечет за собой стремительное сокращение предложения этой ягоды на рынке. Тем не менее, спрос в данном сегменте остается достаточно высоким.

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В издании отмечают, что активный спрос и сокращение предложения позволяют производителям заключать сделки на более выгодных условиях, чем неделей ранее.

В частности, на данный момент производители голубики продают эту ягоду по 120 — 180 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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По словам украинских производителей, в нынешнем году сезон продаж голубики в украинских хозяйствах стартовал в среднем на две недели позже, что было связано с неблагоприятными погодными условиями. При этом, сезон реализации данной ягоды они завершают примерно в те же сроки, что и в прошлом году.

Несмотря на подорожание голубики в конце сезона, на сегодняшний день вести реализацию украинским производителям данной ягоды приходится в среднем на 36% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.  Такую ценовую разницу, ключевые игроки рынка связывают с увеличением валового сбора голубики в текущем сезоне.

Напомним, 10 июля на оптовых рынках Украины наблюдалось резкое снижение оптовых цен на голубику

Оптовые цены на голубику в 2020 году не опускались в Украине ниже 150 грн/кг, однако тогда предложение было весьма ограниченным вследствие значительных потерь от заморозков.

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