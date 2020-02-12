В Украине хотят в семь раз увеличить штрафы за незаконный разлив алкогольных напитков

Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий замену понятия "общественное питание" на "ресторанное хозяйство", а также увеличение штрафов за продажу алкоголя в непредусмотренных для этого местах с 6 тысячи гривен до 41 тысячи гривен.

Также вводится добровольное страхование гражданской ответственности субъектов хозяйствования в сфере ресторанного бизнеса. Это поможет страхователям преодолеть те финансовые трудности, которые могут иметь место после наступления страхового случая.

По словам авторов законопроекта, он должен улучшить ситуацию в ресторанном бизнесе.

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Во-первых, он изменяет понятие "общепита" и предусматривает унификацию законодательства относительно того, чтобы заменить общественное питание на ресторанное.

Во-вторых, он дает возможность увеличить штрафы за незаконный разлив алкогольных напитков в местах, которые не предусмотрены этим законом.

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Напомним, в октябре 2019 года Верховный суд Украины поддержал решение суда предыдущей инстанции и признал запрет КГГА на ночную продажу алкоголя, одобренный в 2017 году, незаконным.

Как известно, запрет на продажу алкоголя в столичных объектах торговли в 2017 году приняла Киевская городская государственная администрация. Согласно ему, продавать алкогольные, слабоалкогольные напитки, а также столовые вина и пиво запрещалось в период с 23:00 до 10:00. При этом запрет не распространялся на заведения ресторанного питания — кафе, бары и другие заведения, которые имеют соответствующую лицензию.

После одобрения этого решения его попытались обжаловать сразу несколько истцов, которые настаивали на том, что КГГА не имеет законных полномочий для принятия подобных запретов. Сначала эту жалобу удовлетворил Окружной админсуд Киева, позже такое же решение принял Киевский апелляционный суд, потом это решение поддержал и Верховный суд.