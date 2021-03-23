В UNIT.City запускают каршеринг: доступны электрокары BMW и Mini Cooper

Инновационный парк UNIT.City вместе с BMW и MINI Украина объявили о запуске пилотного проекта аренды электромобилей для резидентов парка под названием U.Go.

Как говорится в сообщении иннопарка, целью проекта является развитие инновационной мобильности, основанной, в том числе, на совместном использовании транспорта.

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UNIT.City выступает в качестве тестового полигона, причем Киев стал первым городом в Украине, где BMW и MINI Украина решили протестировать новую модель каршеринга.

Сейчас воспользоваться сервисом могут резиденты и сотрудники иннопарка, у которых есть водительское удостоверение и опыт управления автомобилем более двух лет. Первые два часа пользования автомобилями бесплатны. Последующее время оплачивает компания, в которой работает резидент (третий час — 199 грн, каждый следующий — 499 грн).

Чтобы взять машину, нужно верифицироваться с помощью диджитал-ассистента UNIT.City, забронировать электромобиль и в указанное время забрать ключи в Центре резидентов. После каждой поездки автомобили возвращаются в парк и проходят полную санитарную обработку.

"Главное преимущество U.Go в том, что для того, чтобы воспользоваться услугой, резиденту не нужно регистрироваться в сложных приложениях и вводить длинный перечень своих данных. Пользователь просто садится за руль машины и осуществляет поездку. Будут доступны такие модели: BMW i3 и MINI Cooper SE", — сообщают в UNIT.City.

"Когда UNIT.City будет достроен — это будет место без машин. У нас будут перехватывающие хабы, а таким сервисом как U.Go смогут пользоваться все резиденты парка. Для бизнеса это будет актуально днем, а для тех, кто будет жить здесь — утром или вечером", — прокомментировал управляющий партнер инновационного парка Константин Евтушенко.

В свою очередь, как напомнили в BMW, эта компания является одним из новаторов в области каршеринга премиум-класса по всему миру: она запустила свой бренд каршеринга DriveNow еще в 2011 году.

К 2017 году BMW Group преодолела рубеж, достигнув более 1 млн зарегистрированных активных пользователей каршеринга, и сегодня после ребрендинга в компании ShareNow обслуживаются более 4 млн зарегистрированных пользователей с 14 тысячами автомобилями в 18 городах.

"BMW и MINI Украина гордятся тем, что мы нашли сильного партнера UNIT.City в Украине, который разделяет наше видение и стремление доказать, что премиальный, удобный и беспроблемный пользовательский опыт каршеринга может быть экономически выгодным в Украине", — отметил генеральный директор BMW и MINI Украина Эрик Бернинг.

По его словам, U.Gо поможет дополнить существующие потребности в мобильности клиентов, привлечь новых клиентов, которые никогда не задумывались о владении личным автомобилем, и внести вклад в устойчивое развитие мобильности в Киеве.

Напомним также, что ранее в марте в UNIT.City открылось первое в Украине бесплатное пространство для стартапов.