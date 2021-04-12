Валерия Вагоровская, Fondy: "Клиентам как никогда нужен быстрый старт"

"Это платежный сервис, разработанный для больших и маленьких бизнесов" — так начинается описание главного продукта компании Fondy. Компания появилась в 2014 году, а сегодня это международный платежный сервис, который работает более чем с 14 тыс. компаний по всему миру. О том, как компания отстаивает свое место на рынке и какие строит планы, рассказала Валерия Вагоровская, управляющий партнер сервиса.

Под каким лозунгом ваша компания пережила кризисный год? Какие уроки были вынесены?

Рассчитывай только на себя. Мы его сформулировали для себя в начале 2020 года, когда все активно обсуждали, что государство поможет, партнеры поддержат. Держи в уме большие цели, строй пошаговый план на более короткий срок (поквартально) и рассчитывай на свои ресурсы. Мы сфокусировались на самом важном: наши клиенты, уровень сервисов для них и команда. Мы должны быть cost-effective, но не отменять задачи по улучшению сервисов и разработке новых, поэтому сократили операционную часть и расходы на содержание офисов. Мы понимали: через год клиенты не будут вспоминать о сложных условиях нашей работы, они будут оценивать, насколько твой сервис для них оказался полезным и удобным.

Какие тренды влияют на вашу отрасль и можно ли сказать, что наступила эра кешлеса?

Мы на пути к ней. Финансовый сектор убедился, что необходимо научиться работать с клиентами удаленно. Пандемия позволила ускорить диджитализацию многих процедур, что в итоге, конечно же, влияет на удобство сервисов для конечных потребителей. Появился замечательный проект "Дія.Бізнес", начал развиваться BankID. Еще один важный тренд: люди увеличили свою активность онлайн, в том числе в оплате товаров и услуг. Когда у тебя единственная связь с миром — интернет, ты начинаешь жить в нем полноценной жизнью: покупать, учиться, учить детей. У людей не осталось выбора, и они научились доверять сервисам оплаты онлайн и интернет-магазинам.

Где на глобальной финтех-карте находится Украина?

Это очень молодой рынок, который только зарождается. У нас еще не сформированы механизмы привлечения инвестиций в финтех-стартапы, а ведь до запуска команда может год разрабатывать продукт, стартовать в короткий срок в нашей сфере невозможно. Но я надеюсь, что ситуация будет меняться к лучшему.

Какие произошли изменения в настроениях ваших клиентов?

Клиентам как никогда нужен быстрый старт. В начале года ситуация резко изменилась, и предпринимателям пришлось быстро переходить в онлайн, даже если их бизнес к этому был совсем не готов. Поэтому выросла нагрузка на все наши подразделения, которые занимаются подключением и активацией клиентов. Часто бизнесу нужно было начать принимать оплату от своих клиентов буквально в течение дня.

Второй тренд — предприниматели увидели безграничные возможности при работе со своими клиентами онлайн. Когда закрыли границы, бизнес все так же мог найти своих клиентов, но уже удаленно. Такая возможность необходима, если у тебя нишевый продукт и ограниченная аудитория. В сети ты можешь найти своих покупателей в Польше, Германии и других странах. И Fondy может помочь с этим.

Какие реформы произошли в компании с точки зрения управления?

Мы достаточно молодая компания, которая выросла из небольшого стартапа. У нас была не одна реформа. Главное, к чему мы пришли: все процессы должны быть четко прописаны. Этот переход достаточно болезненный, но он необходим.

Ваша компания выросла из небольшого стартапа до международного проекта. Какие ваши принципы ведения эффективного бизнеса?

Глубокий анализ новых рынков. Поверхностность равна провалу. Что предлагают конкуренты и почему? Чем ваш продукт будет отличаться и в чем он станет лучшим? Каковы потребности, ценности и модели поведения людей в этом регионе? Каковы ваша ниша и фокус? Ты можешь вывести на рынок суперсовременный самолет и быть уверенным, что совершил прорыв. Но окажется, что у людей нет в нем потребности, он не решает их проблемы. Отдельное внимание особенностям регулирования рынка, они везде разные. Может получиться, что твою идею здесь реализовать в принципе невозможно.

Что в планах компании на ближайшее будущее? Почему это важно для рынка?

Мы планируем разрабатывать и внедрять дополнительные сервисы для предпринимателей. Наша задача прежняя — сделать их работу с онлайн-платежами удобной, понятной, не требующей специальных знаний. После пандемии успех каждой страны в новом мире будет зависеть от того, как пережил этот период малый и средний бизнес, как быстро развивается именно средний и малый бизнес. Мы же помогаем предпринимателям организовать прием платежей от клиентов независимо от того, есть у бизнеса сайт, мобильное приложение или нужно отправить инвойс для оплаты картой. С Fondy предприниматели могут увеличить продажи за счет максимального удовлетворения спроса от клиентов из разных стран. При этом им не нужны дополнительные материальные расходы и ресурсы для того, чтобы быстро начать продавать в онлайне по всему миру.