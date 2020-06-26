Viber разрывает все деловые взаимоотношения с Facebook

Компания Facebook перешла черту случаями нарушений защиты персональных данных и невозможностью предотвратить распространение ненавистной риторики, поэтому Viber принимает соответствующие меры: такие, как прекращение расходов на рекламу и удаление с платформы продуктов компании, чтобы защитить более 1 млрд своих пользователей.

Об этом говорится в заявлении Rakuten Viber, распространенном его пресс-службой.

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"Rakuten Viber, одно из ведущих мировых приложений для свободного и безопасного общения, объявляет о прекращении всех деловых контактов с Facebook. Приложение для обмена сообщениями удалит расширения Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY со своей платформы, а также прекратит все расходы на рекламу в социальной сети, чтобы поддержать нарастающую волну движения #StopHateForProfit с целью бойкота технологического гиганта", — говорится в сообщении.

Указано, что на фоне протестов, вспыхнувших в США в течение последних нескольких недель, 6 организаций, в том числе Антидиффамационная лига и Национальная ассоциация по содействию прогрессу цветного населения, призвали рекламодателей остановить свои расходы на рекламу в Facebook в июле из-за неспособности компании защитить пользователей от ненавистной риторики.

Viber считает, что эта проблема — последняя капля к многочисленным случаям утечки данных, в том числе и к печально известному скандалу с Cambridge Analytica, который заключается в том, что политическая консалтинговая фирма незаконно собрала данные почти 87 млн пользователей Facebook. Поэтому приложение для обмена сообщениями поддерживает движение #StopHateForProfit и прекращает все деловые связи с Facebook.

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"Facebook продолжает демонстрировать плохую оценку понимания своей роли в современном мире. От неправильного использования персональных данных и отсутствия какой-либо защиты до невозможности принять необходимые меры для защиты общественности от ненавистной риторики. Facebook перешел черту. Не нам говорить, кто виноват, но правда заключается в том, что люди страдают от распространения опасной информации — и это факт. Компании должны выразить свою четкую позицию касаемо этого вопроса", — заявил генеральный директор Viber Джамел Агауа.

Ожидается, что Viber удалит все продукты Facebook из приложения к началу июля 2020 года. Расходы на рекламу в Facebook компания прекращает немедленно.

Как известно, Viber — приложение для звонков и обмена сообщениями, позволяющее людям оставаться на связи, кем бы они ни были и где бы ни находились. Viber является частью Rakuten Inc., мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг.

Напомним, украинцы получили возможность бесплатно оформлять платежную банковскую карту в смартфоне с помощью чат-бота в Viber.

Такую услугу запустил украинский Concord bank, о чем сообщил руководитель группы разработчиков техуслуг банка Александр Дрозденко.

Перед этим компании Mastercard и Rakuten Viber объявили о запуске в Украине нового сервиса денежных переводов Moneytou, который позволяет переводить деньги непосредственно во время общения в приложении мессенджера без информации о номере карты.

В ноябре 2019 года парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его команда договорились об открытии представительства компании Rakuten (владелец мессенджера Viber) в Украине, а также ведут активные переговоры на аналогичную тему с компаниями Google и Amazon.