Як бізнес може допомагати клієнтам зменшувати вуглецевий слід: досвід YASNO

YASNO як роздрібний бренд Групи ДТЕК є учасником Глобального договору ООН, інтегрує в свою стратегію Цілі сталого розвитку, спрямовані на охорону довкілля, забезпечення доступу до екологічно чистих та надійних джерел енергії, відповідальне споживання ресурсів та поділяє принципи ESG.

Торік YASNO став єдиним українським постачальником з понад 90 європейських компаній, який долучився до ініціативи міжнародної асоціації постачальників електроенергії та газу Eurelectric "Бути рушієм змін: 15 зобов’язань перед споживачами". Підписанти зобов’язалися сприяти розповсюдженню відновлюваної енергетики та систем зберігання енергії, підвищенню енергоефективності, а також робити "зелені" рішення доступнішими для клієнтів. YASNO постачає електроенергію та газ для 3,5 млн сімей і юридичних клієнтів. Інноваційні рішення допомагають населенню та бізнесу раціонально використовувати енергоресурси і підвищувати комфорт.

Енергоефективні набори дозволяють зменшувати витрати на електроенергію вдома до 50%. До наборів входять двозонний лічильник зі встановленням "під ключ", смарт-розетки та LED-лампи. Завдяки "нічному" тарифу користувачі сплачують удвічі менше за електроенергію, спожиту з 23:00 до 07:00. Щоб економити, на цей час доби можна перенести частину електроспоживання. Допоможе це зробити програмування автоматичного вмикання витратних побутових приладів: бойлера, кондиціонера, обігрівача тощо.

Є приклади, коли великі компанії забезпечують енергоефективними наборами своїх працівників, щоб ті могли зменшувати витрати на світло вдома. Наприклад, цього року три підприємства придбали в YASNO понад 4 тис. наборів для співробітників. Загалом енергоефективними наборами користуються більш ніж 50 тис. українських родин, знижуючи кількість викидів СО2 в атмосферу на 45 тис. тонн на рік.

Використання сучасної та енергоефективної кліматичної техніки також допомагає родинам зменшувати вуглецевий слід. Клієнти можуть обрати в YASNO водонагрівачі, кондиціонери та керамічні електронагрівальні панелі, що споживають майже утричі менше електроенергії за інші моделі.

YASNO постачає електроенергію населенню у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. У цих регіонах працюють понад 5 тис. домашніх сонячних електростанцій. Їхнім власникам YASNO щомісяця перераховує кошти за вироблену енергію за "зеленим" тарифом.

Підключена до мережі сонячна електростанція потужністю 3,5 кВт за рік компенсує приблизно 4,5 тонни викидів СО2 при спаленні вугілля для вироблення електроенергії. Просьюмери Києва, Дніпропетровської та Донецької областей сприяють скороченню викидів СО2 в атмосферу загалом на 123 тис. тонн на рік.

Тим клієнтам, які вирішать вигідно інвестувати кошти та отримувати дохід, YASNO як "зелений" постачальник допомагає з вибором обладнання та встановленням станції під ключ.

Одним із загальносвітових трендів декарбонізації є електрифікація транспорту, тобто перехід від автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння до електромобілів. Електрокари заряджаються на 29 швидкісних станціях мережі YASNO E-mobility у Києві, Харкові, Дніпрі, Львові, Одесі, Полтаві та на трасах між цими містами. Загалом за рік YASNO зарядив клієнтів на понад 565 тис. кВт∙год, що еквівалентно скороченню викидів CO2 в атмосферу на 380 тонн. В YASNO клієнти також можуть обрати зарядні станції для дому та офісу.

Найбільше можливостей для значного зменшення вуглецевого сліду у великих промислових підприємств. YASNO інвестує власні кошти у реалізацію енергосервісних проєктів на підприємствах, виконує їх під ключ і гарантує клієнтам зниження витрат на енергоресурси. Екологічна складова таких проєктів — зменшення викидів СО2 в атмосферу.

YASNO реалізував 80 енергосервісних проєктів, інвестувавши у них 500 млн грн. За рік підприємства клієнтів заощаджують 300 млн грн витрат на енергоресурси та зменшують кількість викидів СО2 в атмосферу на 140 тис. тонн.