"Выйти сухим" из кризиса: во что инвестировать, чтобы сохранить свои деньги

С 12 марта украинцы на карантине. Закрыты магазины и спортзалы, не работает железная дорога и городской транспорт, не летают самолеты. Пандемия коронавируса страшна не только тем, что от болезни гибнут тысячи людей, но и тем, что мир после этого ждет большой экономический кризис. Украину эта проблема тоже не обойдет стороной. Поэтому надо уже сейчас думать, как сохранить деньги.

Какой бизнес сейчас "на коне"

Сейчас 90% малого и среднего бизнеса страдают от убытков. Например, менеджмент сети кинотеатров "Планета кино" говорит, что потери из-за эпидемии для них могут составлять десятки, а то и сотни миллионов гривен. В сети магазинов EVA отмечают, что если на коммунальных сейчас можно сэкономить, то трудности возникают из-за больших затрат на аренду помещений в ТРЦ, которые закрыты.

Из-за того, что украинцы остаются дома во время карантина, значительно вырос спрос на доставку еды и продуктов. Это и подкрепляет инвестиционный интерес. В компании "Ашан Украина" рассказали, что количество запросов на доставку существенно выросло и надо мгновенно адаптироваться к новым реалиям: оптимизировать процессы, расширять штат.

Во время карантина количество сессий на сайте сервиса Zakaz.ua, который сотрудничает с сетями магазинов Novus, Metro, Ашан, Фуршет и МегаМаркет, выросла на 44%. Мобильное приложение сервиса вошло в топ-10 самых популярных в категории Food & Drink.

Все популярнее становятся сервисы доставки Glovo, Raketa и Menu.ua. В Glovo с молниеносной скоростью растет количество заказов в категориях "Аптеки" и "Супермаркеты", вырос средний чек заказа. Raketa сейчас выполняет на 30% больше поставок, чем до введения карантина, и готовится к дальнейшему росту нагрузки. В Menu.ua количество запросов от клиентов уже выросло на 25%, но в течение следующих 10-15 дней в компании ожидают рост количества заказов на 70%.

За 2019 год рынок доставки продуктов в Украине вырос вдвое — до $100 млн. Из-за эпидемии коронавируса, как отмечает генеральный директор Zakaz.ua Андрей Курский, темпы ускорятся.

Украинцы заказывают не только еду, но и товары. Поэтому бизнес ищет новые решения, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Например, компания экспресс-доставки "Нова пошта" объединилась с маркетплейсом ROZETKA и сетью магазинов АТБ. На сайте ROZETKA можно выбрать один из наборов с продуктами и товарами для дома, заказ сформируют в магазине АТБ и "Нова пошта" доставит его покупателю. "Нова пошта" во время карантина также доставляет лекарства. Сейчас сотрудничает с интернет-порталом Liki 24. В дальнейшем будет подключать и других партнеров, которые продают лекарства. Такие проекты положительно повлияют на вид бизнеса в сфере смарт-доставок и финансовые показатели эмитента ООО "Нова Пошта".

Не будем убыточным и дрогери-бизнес. Например, ООО "РУШ" (сеть магазинов EVA) в марте открыли 6 новых магазинов, ведь в условиях "карантинного кризиса" вырос спрос на гигиенические товары. Компания предлагает доставку заказов клиентам домой. Правда, дрогери-бизнес в 40–60% случаях зависит от импортных товаров. Импорт и экспорт до конца весны будет снижаться, что повлияет на количество остатков продукции в сети. Однако внутренние производители, используя процедуры защиты от распространения вируса, будут иметь шанс реализовать свою продукцию в магазинах EVA.

Облигации надежнее денег

С начала 2020 года до середины марта 2020-го гривна потеряла в цене 14%. Это было прогнозируемо и сегодня мы фиксируем процесс перехода в более надежные валютные активы.

Чтобы уберечься от инфляции и сохранить свои деньги, украинцы, как правило, открывают банковские депозиты. Но их доходность со временем перестает удовлетворять запросы вкладчика. Например, если вы откроете депозит в долларах США в государственном или большом частном банке в Украине, то получите около 2% доходности. Также вам придется заплатить 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора. Как результат — вы мало что реально сможете заработать.

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Оптимальное решение в такой ситуации есть — перейти на другой финансовый инструмент в виде валютных облигаций. Прежде всего надо обратить внимание на гособлигации. Это ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов. Инвестируя в облигации, вы получаете 100% гарантии возврата средств и не платите налог на доход. Купить облигации может кто-либо через ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА. При этом продать их обратно и вернуть деньги можно в любой момент. Минимальный лот — 1 штука.

Такая защита сбережений позволит не только уберечь средства от девальвации и инфляции, но и принесет дополнительный процентный доход, который не предложит ни один банк по своему депозиту.

Степан Джус и Денис Белый, аналитики ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА", специально для Delo.ua