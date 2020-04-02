Оновлення договору з ФОП: як уникнути конфлікту з підрядником?

Робота з ФОП — фізичними особами-підприємцями — давно стала стандартом ІТ-індустрії. Більшість компаній рідко переглядають свої договори з ФОП, працюючи за тими самими документами, з якими вони розпочинали свою діяльність. В моїй практиці траплялись випадки, коли контракти не оновлювали майже 10 років.

Варто розуміти, що шаблонні договори з інтернету часто не підлаштовані під потреби новоствореного стартапу. Про якість контракту починають замислюватись тільки тоді, коли виникає конфлікт з замовником, підрядником чи державним органом.

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У цій статті ми поговоримо про важливі положення у договорі з ФОПом. Спираючись на перераховані пункти, ви зможете перевірити свої поточні контракти й зрозуміти, чи прийшов час їх змінити.

Предмет договору

В предметі договору слід описати послуги, які надає ФОП вашій компанії. Інколи у цьому ж розділі прописують і порядок надання послуг, і порядок їх оцінки замовником. Та я вважаю, що краще виносити ці пункти в окремі розділи.

Найбільш затребувані послуги в договорі з ФОПом можна описати двома способами:

Перерахувати їх списком. Якщо якісь конкретні послуги замовляються компанією окремо, їх зміст та обсяг можна зазначити в акті приймання-передачі послуг. Вказати лише рід послуг. Наприклад, глобально компанія замовляє в ФОПа послуги з комп'ютерного програмування, що зазначається у контракті. Конкретний перелік послуг, об'єми, строки виконання та інші технічні нюанси можна виносити в окремий запит на послуги (Statement of Work).

Важко сказати, який з цих двох варіантів є кращим, адже все залежить від ситуації. Особисто мені більше подобається варіант з винесенням послуг в окремі додатки. По-перше, так вам буде легше вносити зміни до документа. По-друге, ви не заплутаєтесь в актуальних версіях після довгих років "життя" договору.

Винагорода виконавця та порядок розрахунків

В договорах з ФОПом найчастіше закріплюють погодинну чи помісячну модель нарахування оплати. Рідше фіксують сукупну винагороду за рік. Деякі компанії у договорі прописують певну ціну контракту з зазначенням вартості однієї години роботи спеціаліста. Фактично розмір його винагороди залежатиме від кількості відпрацьованих годин. Водночас реальна ціна договору може бути нижчою за зазначену, але не вищою за неї.

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Є один важливий момент, якого за можливості варто уникати — виплати винагороди двічі на місяць в однаковому обсязі та в однаковий час. Така модель оплати більше характерна для трудових відносин.

Також під час укладення договору обов'язково зверніть увагу на акти про приймання-передачу наданих послуг. Вони корисні не лише для вимірювання об'єму наданих послуг та їх оплати. Певною мірою ці акти відрізняють цивільні та господарські відносини від трудових. Вони доводять факт того, що відносини між замовником та виконавцем зосереджені на результаті роботи, а не на її процесі. Це дозволяє аргументовано відповідати на можливі претензії з боку органів Держпраці.

Інтелектуальна власність

Незалежно від моделі надання послуг (аутстаф чи аутсорс) підрядник зобов'язаний передавати права на об'єкти інтелектуальної власності (ІВ) замовнику. Порядок передачі має бути зазначений у договорі.

Найзручнішим варіантом є передача прав інтелектуальної власності разом з підписанням акту наданих послуг. Завдяки цій моделі можна зменшити обсяг документообігу і точно відобразити як сам факт передачі прав ІВ, так і об"єкт ІВ, права на який передаються.

Ще одна рекомендація: у договорі позначте терміни, за закінченням яких непідписані документи будуть вважатись підписаними, а непередані права — переданими. Це важливий момент, адже після отримання винагороди ФОП може забути підписати та передати документи, особливо якщо господарські стосунки з ним вже були припинені.

Строк дії договору та його дострокове переривання

Строк дії договору може бути різним. Багато компаній застосовують автопролонгацію — автоматичне продовження договору на той самий строк й на тих самих умовах. Якщо у сторін є заперечення щодо автопролонгації, вони мають бути висунуті не менш як за 30 днів до моменту припинення дії договору.

Варто слідкувати за тим, щоб договір був чинним на момент підписання будь-яких пов"язаних з ним документів чи платежів. Одним з прикладів таких документів є акт про надані послуги.

Також у договорі з ФОП треба передбачити окремі положення, що стосуються його дострокового переривання за ініціативою однієї зі сторін. Для компанії вигідно, коли термін повідомлення підрядника про переривання договору з її боку максимально короткий, а термін повідомлення від підрядника про переривання з його боку максимально довгий. Для переривання договору за згодою сторін окремі положення не потрібні.

Складна ситуація виникає, коли компанія працює за моделлю "аутстафа". Розірвання договору за ініціативи підрядника ставить під загрозу роботу усього проєкту. Якщо ви є саме такою компанією, я раджу регламентувати такі дії як порушення умов договору та передбачити штраф. Розмір цього штрафу може приблизно дорівнювати витратам, що понесе компанія під час пошуку нової людини та налагодження процесу її роботи.

Конфіденційність

Рекомендую власникам компаній пройти невеликий тест:

Подумайте, яку саме інформацію ви хочете захистити. Перечитайте свій поточний договір і пункти, що стосуються конфіденційності. Проаналізуйте, чи точно його положення відповідають вашим потребам. Якщо ні, то положення про конфіденційність треба змінювати.

У цьому розділі договору варто прописати порядок передачі конфіденційної інформації. Чим вищий рівень конфіденційності проєкту, тим складнішим може бути механізм передачі. Замовник може передавати інформацію за окремим документом чи просто фіксувати поширення через e-mail.

Також обов"язково треба означити відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Це має бути чітко визначений штраф, адже розрахувати та довести розмір збитків в окремих випадках буває складно. Раджу прописати у контракті можливість утримання штрафу з невиплаченої винагороди. Це значно спростить процедуру притягнення порушника до відповідальності.

Якісний контракт — запорука успішної співпраці

Усі перераховані пункти є дуже важливими положеннями договору з ФОП. Якщо ви хочете перевірити якість своїх поточних контрактів, в першу чергу звертайте увагу саме на них.

Тут перелічені не всі нюанси договору з фізичними особами-підприємцями, але правильно прописавши зазначені пункти, ви зможете захистити себе й зробити співпрацю з підрядниками більш прозорою та передбачуваною.