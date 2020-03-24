Последствия нарушения правил карантина для бизнеса: кто? за что? как доказать?

Кто может получить наказание?

Одним из принципов профилактики инфекционных болезней является соблюдение предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности и гражданами санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм при осуществлении любых видов деятельности.

Также Законом установлено, что владельцы, а также руководители и другие должностные лица предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности обязаны содействовать медицинским работникам в осуществлении мероприятий по защите населения от инфекционных болезней.

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Таким образом, ответственность могут нести: владельцы, руководители предприятий в пределах своих полномочий, лица, ответственные на предприятиях за нарушение правил и норм.

За что можно получить наказание?

В соответствии со статьей 23 Закона в случае, если бактерионосителями являются лица, работа которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней, такие лица с их согласия временно переводятся на работу, не связанную с риском распространения инфекционных болезней. Если указанных лиц перевести на другую работу невозможно, они отстраняются от работы в порядке, установленном законом. На период отстранения от работы этим лицам выплачивается пособие по временной потерей трудоспособности.

Статьей 30 Закона Украины "Основы законодательства в сфере охраны здоровья" определено, что лица, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний, опасных для населения, отстраняются от работы и иной деятельности, которая может способствовать распространению инфекционных болезней, подлежат медицинскому наблюдению и лечению за счет государства с выплатой в случае необходимости помощи по социальному страхованию. По отдельным особо опасным инфекционным заболеваниям могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины.

Таким образом, самым распространенным основанием для привлечения к ответственности руководителя предприятия в условиях COVID-19 может стать не устранение работника от работы в случае, если он является возбудителем заболевания, или за невыполнение требований мер по защите населения от инфекционных болезней (например карантина).

В будущем дополнительными основаниями могут стать невыполнение предприятиями ограничений импорта / экспорта товаров, которые могут переносить возбудителей заболевания или невыполнение предприятиями решений органов местного самоуправления, в пределах их компетенции по установлению ограничительных мер.

Стоит обратить внимание, что учеными уже установлена ​​возможность хранения вируса на металлических предметах и ​​пластика в течение 1-3 суток, а потому могут быть установлены требования по дезинфекции изделий из таких материалов или ограничение их перемещения.

Как же доказать нарушение правил карантина?

Мы должны понимать, что в нынешних условиях каждый человек должен знать, что его действия не менее могут повлечь распространение заболевания COVID-19 на основании доказательств, а именно:

✅ протоколы допросов работников предприятия с информацией об обращении к работодателю с просьбой предоставления отпуска или отстранения от работы;

✅ табель учета рабочего времени работников;

✅ должностные инструкции руководителя предприятия, другого ответственного лица;

✅ протоколы временных доступов к медицинской документации, в которой указано о наличии COVID-19 у работника;

✅ документы, подтверждающие получение лицом решений контролирующих органов;

✅ акты санитарных проверок;

✅ выводы судебно-медицинской экспертизы;

✅ таможенные декларации.

Вместе с тем, работники правоохранительных органов должны доказать, что владелец предприятия или его руководитель, другое ответственное лицо, были осведомлены о возможности распространения COVID-19 в результате их действий, бездействия (то есть в первую очередь знать о наличии источника опасности — СOVID-19 на предприятии) или доказать причинно-следственную связь между действиями и результатом — увеличением количества заболеваний. Поскольку приговоров по указанному деянию с материальным составом в Украине пока нет, нельзя утверждать, что есть возможность доведения причинно-следственной связи заболевания COVID-19 путем экспертного исследования.

Диспозиция статьи 325 УК Украины дает широкий круг для манипуляций и фабрикации доказательств органам досудебного расследования на фоне массовой истерии и корыстных мотивов некоторых работников, а потому своевременное привлечение представителя, а тем более защитника является залогом соблюдения законных прав и интересов и работодателей.

Также следует помнить, что не знание законов (а в нашем случае и подзаконных НПА по установлению эпидемиологических правил и решений ОМС) не освобождает от ответственности за их несоблюдение.