Последствия нарушения правил карантина для бизнеса: кто? за что? как доказать?

Кто может получить наказание?
Одним из принципов профилактики инфекционных болезней является соблюдение предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности и гражданами санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм при осуществлении любых видов деятельности.
Также Законом установлено, что владельцы, а также руководители и другие должностные лица предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности обязаны содействовать медицинским работникам в осуществлении мероприятий по защите населения от инфекционных болезней.
Таким образом, ответственность могут нести: владельцы, руководители предприятий в пределах своих полномочий, лица, ответственные на предприятиях за нарушение правил и норм.
За что можно получить наказание?
В соответствии со статьей 23 Закона в случае, если бактерионосителями являются лица, работа которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней, такие лица с их согласия временно переводятся на работу, не связанную с риском распространения инфекционных болезней. Если указанных лиц перевести на другую работу невозможно, они отстраняются от работы в порядке, установленном законом. На период отстранения от работы этим лицам выплачивается пособие по временной потерей трудоспособности.
Статьей 30 Закона Украины "Основы законодательства в сфере охраны здоровья" определено, что лица, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний, опасных для населения, отстраняются от работы и иной деятельности, которая может способствовать распространению инфекционных болезней, подлежат медицинскому наблюдению и лечению за счет государства с выплатой в случае необходимости помощи по социальному страхованию. По отдельным особо опасным инфекционным заболеваниям могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины.
Таким образом, самым распространенным основанием для привлечения к ответственности руководителя предприятия в условиях COVID-19 может стать не устранение работника от работы в случае, если он является возбудителем заболевания, или за невыполнение требований мер по защите населения от инфекционных болезней (например карантина).
В будущем дополнительными основаниями могут стать невыполнение предприятиями ограничений импорта / экспорта товаров, которые могут переносить возбудителей заболевания или невыполнение предприятиями решений органов местного самоуправления, в пределах их компетенции по установлению ограничительных мер.
Стоит обратить внимание, что учеными уже установлена возможность хранения вируса на металлических предметах и пластика в течение 1-3 суток, а потому могут быть установлены требования по дезинфекции изделий из таких материалов или ограничение их перемещения.
Как же доказать нарушение правил карантина?
Мы должны понимать, что в нынешних условиях каждый человек должен знать, что его действия не менее могут повлечь распространение заболевания COVID-19 на основании доказательств, а именно:
✅ протоколы допросов работников предприятия с информацией об обращении к работодателю с просьбой предоставления отпуска или отстранения от работы;
✅ табель учета рабочего времени работников;
✅ должностные инструкции руководителя предприятия, другого ответственного лица;
✅ протоколы временных доступов к медицинской документации, в которой указано о наличии COVID-19 у работника;
✅ документы, подтверждающие получение лицом решений контролирующих органов;
✅ акты санитарных проверок;
✅ выводы судебно-медицинской экспертизы;
✅ таможенные декларации.
Вместе с тем, работники правоохранительных органов должны доказать, что владелец предприятия или его руководитель, другое ответственное лицо, были осведомлены о возможности распространения COVID-19 в результате их действий, бездействия (то есть в первую очередь знать о наличии источника опасности — СOVID-19 на предприятии) или доказать причинно-следственную связь между действиями и результатом — увеличением количества заболеваний. Поскольку приговоров по указанному деянию с материальным составом в Украине пока нет, нельзя утверждать, что есть возможность доведения причинно-следственной связи заболевания COVID-19 путем экспертного исследования.
Диспозиция статьи 325 УК Украины дает широкий круг для манипуляций и фабрикации доказательств органам досудебного расследования на фоне массовой истерии и корыстных мотивов некоторых работников, а потому своевременное привлечение представителя, а тем более защитника является залогом соблюдения законных прав и интересов и работодателей.
Также следует помнить, что не знание законов (а в нашем случае и подзаконных НПА по установлению эпидемиологических правил и решений ОМС) не освобождает от ответственности за их несоблюдение.