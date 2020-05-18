Виталий Ильченко, "UKRAVIT": как производителю агрохимии стать сервисной компанией

Компания вот уже более 20 лет сотрудничает с украинскими аграриями и разрабатывает продукты, ориентированные на их потребности.

Сейчас в "UKRAVIT" можно не только купить лучшие средства защиты растений, микроудобрения, но и основные удобрения и семена. Кроме того, ученые Института здоровья растений, открытого компанией в 2018 году, проведут исследования почвы, воды, семенного и растительного материала и готовой продукции, а экономисты "UKRAVIT" помогут договориться с банками о выгодном кредите и прибыльно реализовать урожай. Владелец компании Виталий Ильченко рассказал "ТОП-100" о том, как из производителя агрохимии превратиться в сервисную компанию полного цикла.

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Ваша компания одной из первых в стране стала предлагать комплексное обслуживание аграриев. С чего начинала "UKRAVIT" и как происходила ее эволюция?

Мы начинали не с агрохимии, а были дистрибьютором средств для борьбы с насекомыми и грызунами. Тогда, с 1999 по 2001 год, в стране стало активно развиваться сельское хозяйство, и аграрии начали обращаться к нам за средствами от грызунов на полях. Я и сам это увидел, когда ездил по стране как логист, менеджер по закупкам, а позже как маркетинговый и коммерческий директор. Рынок сам нас подтолкнул к тому, чем нужно заниматься.

Мы были небольшой компанией, и нам попросту не хватало оборотных средств. Поэтому начали с самого простого — препаратов для дачников. За несколько лет стали компанией №1 в этой нише.

Рынок агрохимии тогда был очень конкурентным и на 100% контрабандным. Все заходило вагонами, например, из России. Когда мы зашли на рынок, то стали регистрировать все свои препараты. Сначала торговали чужими зарегистрированными препаратами, а потом стали замещать их собственными. В 2003 году взяли в аренду цех в Черкассах и наладили собственное производство препаратов, фасовали их отдельно для населения и отдельно для компаний.

Мы первыми в Украине предложили продукцию, которая стала вытеснять старые продукты с рынка

Лучшие решения давала коммуникация с конечным потребителем. Первые комбинированные препараты мы стали делать в ответ на жалобы аграриев, которым надо было каждый раз правильно смешивать препараты. Мы их услышали и начали выпускать смеси. Мы первыми в Украине предложили продукцию, которая стала вытеснять старые продукты с рынка. Спустя время многие известные мировые компании стали выпускать такие же продукты на рынке Украины. Но мы были первыми.

У вас широкий ассортимент продуктов и услуг, в том числе агробиологические исследования. Как в компании продукты и услуги стали работать в одной системе и в чем выгода для агрария?

Больше всего проблем возникает из-за отсутствия знаний, поэтому все начинается с изучения почвы, воды и т. д. Если раньше, при экстенсивных технологиях, низкая урожайность всех устраивала, то сейчас, с ростом стоимости аренды земли, все хотят получить максимальную рентабельность. Теперь важно все: сколько удобрений давать в определенный тип грунта, какие семена использовать, как правильно подобрать технологию защиты урожая. Плюс необходимо учесть глобальное потепление — как оно повлияет на урожай. В итоге получаем комплексный подход к каждому партнеру. У нас есть "Институт здоровья растений", ученые которого помогают выбрать ту технологию выращивания растений, которая позволит получить продукцию нужного качества — ту, что мы покупаем в магазинах и на рынках для себя и своих детей.

Многие клиенты приходят к нам по одному вопросу, а в результате начинают пользоваться всеми нашими сервисами. Пришли сделать анализы вегетирующего растения — в итоге стали подбирать микроудобрения или семена и т. д. Мы компания полного цикла обслуживания агробизнеса.

Какие преимущества вашего посевного материала, средств защиты растений и удобрений?

От выбора качественных продуктов, по сути, зависит, получишь ты урожай или нет. Можно выбрать поставщика с арендованным складом и автомобилем. Он ни за что не отвечает: привез заказанный товар, который часто бывает некачественным, и все. А некоторые компании даже будут поставлять зараженные вирусом семена, чтобы потом под них наладить поставки фунгицидов тоже со своего склада.

Но есть компании, которые вкладывают в свое производство, и потому контролируют процесс от начала до конца. Активы "UKRAVIT" стоят около $60 млн, и мы дорожим каждым партнером. Часть необходимых товаров производим сами, а продукцию других производителей тестируем перед продажей.

Еще одна наша компетенция — готовые решения для аграриев. Это зачастую лучшее соотношение цены и качества на рынке. Каждое из таких решений сопровождаем научными выводами и подкрепляем нашими сервисами.

В чем польза сервисов вашей компании для аграриев?

Сейчас очень актуальным становится вопрос кредитования агропроизводителей. Мы, конечно, не банк, но можем помочь. Мы создали специальную платформу "UKRAVIT Finance" и пригласили все основные банки. Банкам важно прокредитовать тех агропроизводителей, которые смогут эти займы вернуть. Наша компания стала посредником между аграриями и банками. Для первых мы были переговорщиками с банками, а для вторых — экспертами в оценке платежеспособных агропроизводителей. То есть наша компания — научный и производственный партнер, который участвует в процессе выращивания урожая. А банки в этом случае готовы снижать ставки. Это наша модель win-win-сотрудничества и с банками, и с аграриями.

От выбора качественных продуктов, по сути, зависит, получишь ты урожай или нет

Кроме того, "UKRAVIT" — эксперт в диагностике растений в период вегетации. Это важный момент. Для развития растения важны микроэлементы, но когда их нет в грунте, то оно получает их из микроудобрений, которые мы и создаем. Такая подкормка необходима для хорошего урожая. Все как у людей: если нехватка витаминов, то сдаешь анализы, которые покажут, каких именно витаминов не хватает.

Есть и другие вещи, которые нельзя игнорировать, — например, наличие тяжелых металлов в грунте, откуда они попадают в продукты. Сейчас культура потребления такая, что люди не обращают внимания на это, но мы скоро к этому придем. Люди захотят понимать, что они едят, и будут получать такие данные на полке магазина с помощью технологии блокчейн. В работе с проверенными производителями также будут заинтересованы и сами магазины. И это уже не за горами.

Также одно из наших новых направлений — зернотрейдинг. Там наша роль такая же, как и в работе с банками. Мы выступаем экспертами и посредниками. Находим варианты, чтобы помочь нашим партнерам выгодно продать урожай на внешнем или на внутреннем рынках. Одним словом, сопровождаем агропроизводителя на всех этапах его работы.

Какие у компании планы на будущее? Знаю, вы были пионером в освоении некоторых нетрадиционных агротехнологий, которые сейчас уже становятся вполне традиционными.

В нашем институте в Черкассах мы уже протестировали подземную теплицу с аэропоникой. На ее базе разработали специальные удобрения, которые позволят выращивать овощи, фрукты и ягоды вообще без земли. Система простая: минимум воды, правильная смесь удобрений и специальные лампы. Благодаря таким технологиям никто в будущем не останется без свежих овощей и фруктов. Кроме того, аэропоника поможет исключить проблему паразитов, живущих в земле.

Еще одна наша компетенция — готовые решения для аграриев

Ценность таких технологий будет расти вместе с уменьшением пригодной для сельского хозяйства земли, когда на счету будет каждый гектар. Плюс проблема расхода воды. А в Украине это уже проблема! А что будет через 10-20 лет? Поэтому многие культуры будут выращиваться вот в таких вертикальных фермах. Мы уже протестировали такой подход на подсолнечнике, томатах, клубнике, землянике, огурцах, перце, на всех видах зелени.

Этот проект мы разрабатываем совместно с нашими партнерами из Швейцарии. В том, что это станет технологией будущего, сомнений нет: сегодня ряд арабских стран уже завили, что намерены к 2030 году полностью перейти на подобные технологии и стать продовольственно независимыми.