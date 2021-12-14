Власти Киева разрешили Вагифу Алиеву построить ТРЦ на месте книжного рынка на Петровке

Департамент градостроения и архитектуры Киевской городской государственной администрации 2 декабря разрешил строительство торгово-развлекательного комплекса с паркингом на месте книжного рынка по адресам: проспект Степана Бандеры, 10-Б и улица Вербовая, 17 в Оболонском районе Киева.

Об этом свидетельствуют данные в Единой государственной электронной системе в сфере строительства. Предельно допустимая высотность зданий определена на уровне 45 метров.

Площадь одного из участков составляет 3,55 га, второго — 0,91 га. С 2007 года они находятся в аренде ООО "Книжный рынок", которое указано заказчиком строительства.

100% этой компании владеет шведская Stadіis AB, бенефициаром которой является крупный украинский девелопер Вагиф Алиев.

Участки расположены по западную сторону от Оболонского проспекта и станции метро "Почайна" ("Петровка")

Согласно планировочным ограничениям, эти участки частично попадают в охранную зону инженерных сетей и сооружений, полностью находятся в санитарно-защитной зоне учреждений коммунального хозяйства и частично в санитарно-защитной зоне сооружений внешнего транспорта.

Также участки проектирования, согласно генеральному плану Киева, частично находятся в пределах исторического ареала, потому проектная документация должна быть разработана с учетом закона об охране культурного наследия и соответствующих нормативных актов Кабинета министров, КГГА и Министерства культуры и информационной политики.

Кроме того, при строительстве должны быть учтены законные интересы и требования владельцев или пользователей земучастков и зданий, окружающих место строительства, в том числе в контексте законности демонтажа существующих зданий и сооружений.

Согласно детальному плану территории Киева, утвержденному еще в июле 2016 года, на основном участке на месте книжного рынка планируется возведение 6-этажного ТРЦ "Петровка Mall" на 2,8 тысячи сотрудников и 25,1 тысячи посетителей.

Кроме магазинов в нем предусмотрены 10-зальный кинотеатр, роллер-дром, каток, боулинг, детский клуб, фудкорт, а также автостоянка и вдобавок к ней двухэтажный паркинг.

Отметим, что вопрос о возможном закрытии легендарного книжного рынка на Петровке и строительстве на его месте ТРЦ является в столице достаточно резонансным, из-за чего власти ранее сталкивались с петициями и протестами жителей Киева против такого сценария.