Киевляне требуют у Киевсовета не сносить книжный рынок "Петровка" ради еще одного ТРЦ

В Киеве продолжают кипеть страсти вокруг самого известного книжного рынка Украины — "Петровки" в Оболонском районе столицы. Местные продавцы уверены — на месте их торговых точек вырастет очередной ТРЦ, а их самих заставят переехать на выселки.

Delo.ua вспомнило историю знаменитого рынка и выясняло какая же судьба ждет его в будущем.

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От рынка "черных книготорговцев" и видеокассет до учебников и антиквариата

Еще в конце 1980-х годов на Куреневке, недалеко от нынешнего рынка стали собираться книголюбы, которые из-под полы продавали запрещенную литературу или незаконно завезенную. Через несколько лет они перебрались ближе к метро "Петровка" — туда было удобнее добираться из далеких районов столицы. Ни о каких цивилизованных торговых рядах в те времена не было и речи — за последним рядом одежного рынка, на усыпанном булыжнике пустыре велась бойкая торговля. Ассортимент по тем временам впечатлял — от старопечатных религиозных книг до "Майн Кампф", от дешевых польских и чешских порножурналов до хрестоматийных справочников и последних детективных новинок.. В 1997 году власти решились выделить землю под легальный книжный и вещевой рынки возле станции метро "Почайна". С тех пор здешний книжный рынок стал самым крупным в Киеве и одним из самых больших в Украине.

На рынке можно найти все — как 30 лет назад, так и сейчас: учебники, дневники, старинные книги и даже антиквариат, как уверяют его продавцы. В середине "нулевых" здесь активно продавали различную видеопродукцию — нелицензированное ПО, "клубничку" и пиратские CD. В 2011 году Министерство торговли США включило киевский рынок "Петровка" в число 17 пиратских рынков по продаже контрафактной продукции, наносящих наибольший ущерб интеллектуальным правам в мире. Однако рынок продолжал работу.

"Петровку" любят и ценят не только любители истории и книголюбы, но и учителя и ученики. Перед началом учебного года здесь всегда негде яблоку упасть. Люди едут сюда из-за ассортимента (все в одном месте) и демократичных цен. Приезжают не только из Киева.. "В начале учебного года езжу сюда за новыми методичками, а также для закупки атласов. Всегда есть все нужное в наличии, а главное — здесь конкуренция. Поэтому можно купить хорошую вещь за маленькие деньги, экономия для родителей школьников и учителей", — поделилась с Delo.ua Наталья Гук, учитель из Вышгорода.

Перенос на "Лесную" и ТРЦ вместо книг

Разговоры о закрытии скандального рынка ведутся уже более 10 лет. Еще в 2007 году на территории рынка хотели построить Petrovka Mall. Тогда торгово-развлекательный центр готовы были возвести за 1,5-2 года, а его стоимость оценивали в десятки миллионов евро. Но из-за мирового экономического кризиса 2008 года о проекте временно забыли.

Спустя несколько лет, в начале 2011 года директор ООО "Книжный рынок" Виталий Правдивый заявлял, что ТРЦ здесь таки будет и ради него снесут часть вещевого и книжного рынков. Правда, тогда он заверял что территория старого книжного рынка по улице Вербной, останется, поскольку это достопримечательность Киева. Также директор рынка обещал сохранить места продавцам, которые лишатся своих торговых точек. Но и этот проект не был реализован.

Но осенью 2019 года рынок вновь оказался в эпицентре скандала. В СМИ появилась информация о намерении построить на улице Вербная, 21 и 23 ТРЦ с одноименным названием. Как раз на территории знаменитого рынка.

Тогда первый замглавы КГГА Николай Поворозник заверял, что городские власти не выдавали разрешение на строительство торгово-развлекательного центра "Петровка". По его словам, заказчику ООО "Б.В." были предоставлены градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства на ул. Вербной, 21, 23 в Оболонском районе от 03.10.2019 № 1248 для строительства торгово-общественного центра "Петровка". Однако эти документы не являются разрешением на строительство.

Но в июле 2020 года в СМИ уже в третий раз появилась информация, что ТРЦ все-таки будут строить, а книготорговцам необходимо переехать в ангары за конечной станцией красной линии метро "Лесная". Продавцы и небезразличные киевляне, 7 июля провели митинг против закрытия рынка. Все они против идеи переноса рынка и строительства здесь торгово-развлекательных центров.

Вследствии, Виталий Кличко заявил, что ТРЦ на месте рынка пока не будет, а информация по поводу переноса торговых точек на "Лесную" не соответствует действительности. Правда, он подчекрнул, что целевое назначение земельных участков — все таки для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга, именно эту территорию и арендует ООО "Книжный рынок". По его словам, на данный момент, согласно данным электронной базы документооборота Департамента архитектуры, на эти участки градостроительные условия и ограничения не предоставлялись. То есть, риторика городских властей после осеннего скандала не поменялась, несмотря на то, что в КГГА предоставили застройщику градостроительные условия для проектирования строительства на месте рынка.

2 июня 2020 года у ООО "Книжный рынок", который уже 16 лет арендует у города землю под Книжным рынком, в очередной раз сменился собственник. Учредителем фирмы стала шведская компания Stadsis AB. Ее конечный собственник, как свидетельствуют данные реестра Минюста — гражданин Швеции Томс Пер Андрес.

Stadsis AB владеет 100% крупного участника рынка коммерческой недвижимости — компании "Мандарин плаза", которая управляет киевскими бизнес-центрами "Парус" и "Мандарин Плаза". Сам же Томс Пер Андерс в реестре Минюста также значится бенефициаром кипрской фирмы Искория Бизнес Лимитед — владельца ТРЦ Lavina Mall. Еще один проект, который опосредованно записан на шведа — ТРЦ Blockbuster Mall. Все проекты участники рынка недвижимости связывают с известным киевским застройщиком Вагифом Алиевым.

Отметим, что район где расположен легендарный рынок очень динамично развивается — здесь и так много ТРЦ, различные офисные центры и промышленное производство. Жилая застройка вообще не ведется. По сути, это деловой кластер между Троещиной, Оболонью и центром столицы. И здесь хорошая инфраструктура. Проспект Бандеры, помимо выхода на Северный мост имеет также большое число эстакад для выезда в разные районы города и на Вышгород. А вдоль него уже строят велодорожки и новые тротуары для пешеходов.

В КГГА при разработке нового Генплана учли особенности этого района, но дальнейшая судьба его пока вод вопросом. Согласно проекту нового градостроительного документа промзоны в центре города ждет "реструктуризация с освоением части территорий под многофункциональное использование", то есть, - застройка.

Эксперты отмечают, что книжный рынок возле станции метро "Почайна" давно стал достопримечательностью, но видят в логику в намерениях крупных игроков рынка недвижимости возвести здесь ТРЦ. "Бесспорно, рынок "Петровка" за последние 20 лет стал особым культурным феноменом Киева. Однако времена меняются и надо понимать, что городскую землю надо использовать рационально. Как минимум для того, чтобы город мог больше зарабатывать налогов и мэрия воплощала больше положительных изменений. Поэтому, вполне логично, что это место должны застроить под торговый центр", — рассказал Delo.ua. Виталий Селик, глава общественной организации "Совет по урбанистике Киева".

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По его мнению, при идеальном варианте застройщик должен предусмотреть в новом ТРЦ место для книготорговцев. "инвестор должен предусмотреть в своем комплексе часть для торговцев книжного рынка. Это можно по особому обыграть в архитектурных и дизайнерских решениях. Такой рынок в торговом центре мог бы стать уникальной изюминкой, которая отличала его среди других и приводила сюда дополнительных покупателей. В новом решении можно было бы предусмотреть место для публичных событий, чтобы превратить рынок с раскладки с книгами, на место где проходят литературные вечера, обсуждения, выставки и кинопоказы", — отметил Селик.

Пока же торговцы пытаются активно сопротивляться — заручившись поддержкой завсегдатаев рынка они запустили петицию на сайте Киевсовета с требованием не допустить сноса рынка. На момент публикации материала петиция собрала чуть больше 1100 голосов из необходимых 10 тыс. Однако до конца приема голосов есть еще 61 день.

Напомним, в Киеве вновь заговорили о реализации масштабного проекта "Киев-сити". В этот раз инициатором создания суперсовременного района стал основатель девелоперской компании TARYAN GROUP, Артур Мхитарян. Его планируют создать в промышленном районе столицы — Нижней Теличке, однако неизвестно согласятся ли владельцы бизнеса передать городу свои земельные участки и перенести производство.