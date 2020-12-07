1 час назад

Во Львове будут производить биогаз и электричество из ила сточных вод

В областном центре построят биогазовую станцию с комбинированным производством электрической и тепловой энергии

Мэр Львова Андрей Садовой на церемонии подписания контракта. Фото: пресс-служба Мэр Львова Андрей Садовой на церемонии подписания контракта. Фото: пресс-служба
Мэр Львова Андрей Садовой на церемонии подписания контракта. Фото: пресс-служба

Коммунальное предприятие "Львовводоканал" и словенско-норвежский консорциумом компаний Riko и Cambi договорились о создании во Львове производства биогаза из осадка коммунальных сточных вод. Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, соответствущий контракт на сумму 31,5 млн евро был подписан 4 декабря, и это крупнейший контракт в истории КП.

Проект профинансируют Европейский банк реконструкции и развития (15 млн евро), Северная экологическая финансовая корпорация (5 млн евро), фондом Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии E5P (7,5 млн евро грантовых средств) и Львовский горсовет (4 млн евро).

Кратко и по делу в Telegram

"В результате инженерных исследований и экспертиз было выбрано одно из лучших технологических решений для станции биогаза, а именно мезофильный процесс сбраживания осадка с высокотемпературным гидролизом. Эта инновационная технология увеличивает количество биогаза на 20%, уменьшает на 30% количество ила, вдвое сокращает необходимость строительства сооружений под метантэнки", — отмечается в сообщении.

Газ, выделяемый при брожении ила, после очистки будет использоваться в газогенераторах, которые будут производить электроэнергию в объеме около 20 тысяч МВт⋅час

Читайте также:
Финны построят в Германии завод по производству биогаза из навоза

Она, в основном, будет использоваться для работы оборудования очистных сооружений, а тепло — для подогрева смеси ила и осадка в метантенках, отопление в холодный период года и круглогодично горячего водоснабжения зданий на территории очистных сооружений.

"Проект строительства биогазовой станции был выбран с учетом значительного экологического воздействия на окружающую среду города и бассейн Балтийского моря, а также учитывая высокий энергетический эффект и экономическую целесообразность.

Власти полагают, что реализация проекта будет полезной для всего населения города, поскольку решит проблему обезвоживания и уменьшения объемов осадка сточных вод, который накапливается на территории очистных сооружений в земляных картах, загрязняет грунтовые воды, ухудшает экологическое состояние микрорайонов Кривчицы и Знесенье.

Планируется, что до сентября 2021 года будет разработана проектно-сметная документация, а до июня 2022 — проведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на июнь 2023 года.

Отметим при этом, что за первое полугодие в "мусорном" департаменте Львовского горсовета выявили нарушения на 144 млн грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

СБУ передала в суд дело о поджоге авто журналистки "Радио Свобода"
СБУ передала в суд дело о поджоге авто журналистки "Радио Свобода"
На Фарерских островах построили первую в мире подводную автомобильную развязку
На Фарерских островах построили первую в мире подводную автомобильную развязку
Мэр Львова Садовой подхватил коронавирус: ужинать с женой будет по Zoom
Мэр Львова Садовой подхватил коронавирус: ужинать с женой будет по Zoom
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Под Киевом упал самолет: есть пострадавшие (ФОТО)

  3. В Кривом Роге два экзитпола показали противоположные результаты выборов мэра

  4. Новый сингл Макса Барских стал саундтреком к украинской ЛГБТ- драме La Plage

  5. Государство впервые за 30 лет сделает заказ на самолеты у ГП "Антонов" — министр

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...