Транспорт 10 минут назад

Во Львове из-за аварии на подстанции не работает большинство трамвайных маршрутов

Из строя вышли две кабельные линии, снабжающие электричеством трамвайное депо

Фото: пресс-служба Львовского горсовета Фото: пресс-служба Львовского горсовета
Фото: пресс-служба Львовского горсовета

Сегодня, 19 августа, во Львове из-за аварии на высоковольтной линии не работают большинство трамвайных и два троллейбусных маршрута.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"Выпуска трамваев не будет, только частично тягачом перетягивают до костела, также трамвай №2 вытянут на маршрут. Проблема на 2-х троллейбусных маршрутах — 32 и 22 не будут курсировать, все остальные — на маршрутах", — сообщили в ЛКП "Львовэлектротранс".

По данным пресс-службы, из строя вышли две кабельные линии, снабжающие электричеством трамвайное депо. Сотрудники работают на месте аварии.

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"Надеемся до обеда возобновить хотя бы одну кабельную линию", — заявил исполняющий обязанности директора "Львовэлектротранс" Владимир Ковалив.

Напомним, в конце мая этого года стоимость проезда в общественном транспорте Львова подняли до 10 грн.

Ранее столичные коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" попросили власти Киева повысить цены на проезд или направить финансовую помощь.

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