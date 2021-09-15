Vodafone переманивает подарками абонентов, которые при переходе сохранят номер телефона

Клиенты, которые воспользовались услугой "Перенос абонентского номера" и выбрали для перехода сеть Vodafone, до конца года будут ежемесячно получать подарки.

Об этом говорится в пресс-релизе мобильного оператора.

С 15 сентября Vodafone Украина ежемесячно и до конца года будет дарить 10ГБ и тысячу минут абонентам, которые перешли в их сеть с помощью услуги "Перенос абонентского номера". Чтобы получить подарок, нужно воспользоваться услугой в период с 15 сентября до 31 декабря этого года.

Свой подарок новый клиент получит сразу после оплаты месячного пакета услуг. Контрактные клиенты будут получать 1000 минут 1-го числа каждого следующего месяца при условии отсутствия блокировки, а 10ГБ на 30 дней — с момента фактического подключения каждый месяц при отсутствии блокировки.

Отмечается также, что 1000 подарочных минут можно использовать для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети. При этом 10 подарочных гигабайт действуют 30 дней с момента подключения.

Напомним, ранее группа компаний "Vodafone Украина" закрыла сделку по покупке 99,99% акций ЧАО "Фарлеп-Инвест", которое работает под брендом Vega, а также не менее 95% уставного капитала ООО "Кейбл ТВ-Финансы".