IT и Телеком 1 час назад

Vodafone переманивает подарками абонентов, которые при переходе сохранят номер телефона

Акция мобильного оператора будет действовать с 15 сентября до конца 2021 года

Vodafone переманивает подарками абонентов, которые при переходе сохранят номер телефона Vodafone переманивает подарками абонентов, которые при переходе сохранят номер телефона

Клиенты, которые воспользовались услугой "Перенос абонентского номера" и выбрали для перехода сеть Vodafone, до конца года будут ежемесячно получать подарки.

Об этом говорится в пресс-релизе мобильного оператора.

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С 15 сентября Vodafone Украина ежемесячно и до конца года будет дарить 10ГБ и тысячу минут абонентам, которые перешли в их сеть с помощью услуги "Перенос абонентского номера". Чтобы получить подарок, нужно воспользоваться услугой в период с 15 сентября до 31 декабря этого года.

Свой подарок новый клиент получит сразу после оплаты месячного пакета услуг. Контрактные клиенты будут получать 1000 минут 1-го числа каждого следующего месяца при условии отсутствия блокировки, а 10ГБ на 30 дней — с момента фактического подключения каждый месяц при отсутствии блокировки.

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Отмечается также, что 1000 подарочных минут можно использовать для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети. При этом 10 подарочных гигабайт действуют 30 дней с момента подключения.

Напомним, ранее группа компаний "Vodafone Украина" закрыла сделку по покупке 99,99% акций ЧАО "Фарлеп-Инвест", которое работает под брендом Vega, а также не менее 95% уставного капитала ООО "Кейбл ТВ-Финансы".

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