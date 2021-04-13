IT и Телеком 40 минут назад

Vodafone сменил позиционирование бренда на "Together we can". Что стоит за этим слоганом?

Vodafone решил поменять позиционирование своего бренда: теперь компания хочет стать климатически нейтральной к 2040 году

Фото: Vodafone Фото: Vodafone
Фото: Vodafone

Компания Vodafone Украина в 2020 году сократила чистую прибыль на 53% в сравнении с 2019 годом, до 1,2 млрд грн. При этом, доход компании в 2020 году превысил 18 млрд грн, что больше показателей 2019-го на 14%. Об этом рассказала генеральный директор компании Ольга Устинова, подводя финансовые итоги прошедшего года, передает корреспондент Delo.ua.

В целом, говорят в компании, эффективность бизнеса растет. Так, помимо роста общего дохода, показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации) вырос до 9,8 млрд грн (плюс 18% по сравнению с 2019 годом). Абонентская база также стабильна — услугами Vodafone пользуются 19 млн клиентов. На конец 2021 года 4G могли использовать 81% украинцев. 

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Также в компании сообщили, что за год на 81% увеличились доходы от использования больших данных, на 73% выросло количество подключений IoT (интернет вещей). Помимо этого сохранился уровень инвестиций в развитие сети: компания вложила 3,8 млрд грн в 2020 году, в результате количество базовых станций выросло в 1,5 раза. Всего же за 2015-2020 год Vodafone инвестировал в сети 28,8 млрд грн. 

Падение чистой выручки в компании связывают с курсовой разницей. В феврале 2020 года Vodafone разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 6,2%. Здесь и кроются причины падения. "Курс доллара изменился, заем на полных $500 млн, что больше миллиарда (гривен — Delo.ua) минуса в результате нам по чистой прибыли", — говорит Ольга Устинова. 

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Впрочем, основная новость 2021 года — репозиционирование бренда Vodafone, связанное с устойчивым развитием человечества. Так, в частности, в этом году Vodafone Украина впервые выдает собственный отчет по устойчивому развитию.

"В 2020 году мы уделили особое внимание борьбе с цифровым разрывом в стране и обеспечению равного доступа к современным технологиям и цифровым услугам для всех. Сегодня мы фокусируемся не только на внедрении новых технологий, но и на том, как эти технологии будут влиять на людей, на окружающую среду, на преодоление трудностей, с которыми сегодня сталкивается вся планета, — говорит Ольга Устинова. — Количество и скорость технологических изменений меняют качество нашей жизни уже сегодня. Вместе с нашими клиентами и партнерами, с помощью наших технологий мы можем ускорить наш общий прогресс". 

В 2007-15 годах, как рассказал директор по маркетингу компании Андрей Отрощенко, слоган был "Power to you" — тогда смартфон был новым инструментом и рекламная кампания показывала, насколько эффективнее может стать человек, используя этот инструмент. Далее, с 2016 по 2020 год, была эра конвергенции и 4G, смартфон стал частью повседневной жизни и открывал дверь в будущее — отсюда и слоган "Future is exiting. Ready?" 

"Сейчас Vodafone переосмыслил позиционирование. Из простого утверждения, что будущее прекрасно компания пришла к тому, что будущее станет прекрасным, если мы вооружимся технологиями ради решения глобальных проблем человечества", — говорит Отрощенко. Это и отражает новый слоган компании — "Together we can". 

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Яцек Пассья, региональный директор Vodafone Partner Markets, привел несколько примеров таких технологических решений на глобальном рынке. Так, в частности, в 2020 году компания помогала устанавливать системы экстренного вызова врачей в госпитале Мадрида, обеспечивала телеметрию доставки вакцин с соблюдением графиков и температурного контроля, а также запустила вместе с Имперским колледжем Лондона приложение DreamLab, которое позволяет превратить смартфоны в сеть распределенных вычислений. 

По словам профессора Имперского колледжа Кирилла Веселкова, сотни тысяч смартфонов, объединенные в единую вычислительную сеть, позволяют за три месяца выполнять работу, на которую суперкомпьютеру колледжа понадобился бы год, а обычному ПК — десятки тысяч лет. В частности, с помощью этого приложения рассчитывали влияние различных медицинских препаратов на COVID-19.

Также компания планирует стать климатически нейтральной уже в 2040 году — на 10 лет раньше, чем планировалось. В рамках этого уже с июля 2021 года базовые станции начнут работать на возобновляемых источниках энергии, в 2025 году будет запущена переработка отходов, в 2030 году наполовину сократится углеродный след цепочек поставок, а в 2040 году компания обещает достичь нулевых выбросов. 

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