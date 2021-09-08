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40 минут назад

"Vodafone Украина" завершила покупку телеком-оператора Vega

Телекоммуникационный бизнес Рината Ахметова перешел в руки одного их трех главных мобильных операторов Украины

"Vodafone Украина" завершила покупку телеком-оператора Vega "Vodafone Украина" завершила покупку телеком-оператора Vega

Группа компаний "Vodafone Украина" закрыла сделку по покупке 99,99% акций ЧАО "Фарлеп-Инвест", которое работает под брендом Vega, а также не менее 95% уставного капитала ООО "Кейбл ТВ-Финансы".

Как говорится в сообщении Vodafone, она планирует продолжать осуществлять те же виды хозяйственной деятельности, которые сейчас осуществляют купленные ею компании, поскольку целью сделки является дальнейшее развитие бизнеса в сфере телекоммуникаций, в частности услуг фиксированной связи.

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"Фарлеп-Инвест" предоставляет услуги фиксированного доступа к интернету и услуги фиксированной телефонной связи, а "Кейбл ТВ-Финансы" — только услуги фиксированного доступа к интернету.

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Как отмечают в Vodafone, эти юрлица также владеют частотным ресурсом в диапазоне 2,3 ГГц (15 МГц в шести регионах), а также в диапазоне 2,5-2,7 ГГц.

Напомним, что разрешение на покупку Антимонопольный комитет выдал лишь три недели назад — 19 августа. АМКУ при этом подчеркивал, что после закрытия сделки Vodafone не сможет автоматически объединить свои частоты с частотами "Фарлеп-Инвест" и использовать их, в частности, для внедрения технологии LTE/4G, поскольку это требует переоформления соответствующих лицензий.

Группа Vega — один из крупнейших операторов фиксированной связи Украины. Входит в телекоммуникационное направление группы SCM, принадлежащей Ринату Ахметову. Vega создана в результате объединения компаний "Фарлеп-Инвест" и "Оптима Телеком".

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