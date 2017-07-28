"ВОГ": решение суда по закупке "Укрзализныци" базируется на ложной информации

ООО "ВОГ Аэро Джет" оспорит решение Хозяйственного суда Киева о признании нензаконными дополнительных соглашений по контракту на поставку дизельного топлива филиалу ПАО "Укрзализныця" "Центр обеспечения производства". Об этом пресс-служба "Вог" сообщила в ответе на запрос Delo.UA.

В "ВОГ" рассказали, что контракт был подписан в марте 2016 года, уже выполнен и более года к нему не возникало вопросов ни у заказчика, ни у правоохранительных органов не возникало никаких вопросов (отметим, что по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, досудебное расследование детективы бюро начали в сентябре 2016 года — ред.).

Несмотря на проигрыш в первой инстанции, в "ВОГ" утверждают, что детективы НАБУ не смогли доказать вину служебных лиц "УЗ" в покупке топлива по необоснованно завышенным ценам. Также, по информации "ВОГ", прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) ГПУ указал на "необоснованность подозрений НАБУ и на то, что во время досудебного расследования детективы так и не получили достаточных доказательств умысла должностных лиц филиала "Укрзализныци" и "ВОГ Аэро Джет" в совершении каких-либо преступлений".

"ВОГ" уверяют, что пересмотр цены (который регулировался дополнительными соглашениями) осуществлялся "исключительно в рамках действующего законодательства, а именно: не более, чем на 10% и на основе объективных факторов увеличения рыночных цен дизтопливо.

Причиной признания допсоглашений незаконными "ВОГ" называет "необъективную и ложную информацию", которую представили суду. В частности, в основу решения суда были положены заключения об уровне рыночных цен ДП:

- подготовленные частными структурами (аналитика которых не является объективной), а не уполномоченным на это ГП "Госвнешинформ";

- подготовленные частными структурами на основе телефонных опросов оператор рынка;

- подготовленные за тот период времени, когда контракты еще не были подписаны и не реализовывали;

- подготовленные без учета такого фактора, как отсрочка платежей по контракту.

В "ВОГ" добавляют, что после пересмотра цен на топливо, его стоимость для УЗ не изменилась.

Отметим, что по данным НАБУ, к которым прислушался Хозяйственный суд Киева, между вторым и третьим повышение цены топлива от "ВОГ" для "Укрзализныци", подорожания топлива на рынке не происходило.

Договор с "ВОГ" был подписан 18 марта 2016 года, а в период с 26 по 29 марта "ЦОП" и "ВОГ" провели три пересмотра контракта. Хотя конечная цена закупки для "Укрзализныци" не изменилась, уменьшился объем закупленного топлива.