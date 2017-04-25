Взлетно-посадочную полосу в аэропорту "Одесса" начнут строить в 2017 году — Степанов

В 2017 году начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Международном аэропорту "Одесса". Об этом во время отчета за свои первые 100 дней работы заявил глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

По словам Степанова, продолжается согласование вопроса о выделении денег на строительство. Поскольку взлетно-посадочные полосы принадлежат государству, строительство будут вести за счет госбюджета.

При этом возможен вариант, что для удешевления строительства старую ВПП переделают под рулежные дорожки (после небольшого косметического ремонта).

Степанов ожидает, что благодаря новой ВПП в одесском аэропорту увеличится количество авиакомпаний, рейсов и туристов.

Напомним, в апреле 2017 года ввели в эксплуатацию новый терминал аэропорта "Одесса". Пока отрабатываются процедуры, в новом терминале принимают только внутренние рейсы.

Строительство нового пассажирского терминала площадью 26 тыс. кв. м началось в 2012 году. Ранее планировалось, что его сдадут в эксплуатацию в сентябре 2016 года. Благодаря этому годовая пропускная способность аэропорта может вырасти до 3,5-4 млн пассажиров. Сейчас 1 млн пассажиров.

Интерес к аэропорту "Одесса" неоднократно проявляли международные крупные авиакомпании, в частности WizzAir. Однако все они высказывали претензии к состоянию терминала и ВПП. Несмотря на это, летом 2016 года авиакомпания "Браво" организовала регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой. Во втором полугодии текущего года существенно увеличится количество рейсов в Грузию.

Кроме того, в одесском аэропорту регулярно возникают скандалы, связанные с дозаправкой самолетов авиатопливом. В частности на прошлой неделе выяснилось, что проводится проверка фактов недостачи топлива при заправке самолетов авиакомпании LOT Polish Airlines в ООО "Международный аэропорт "Одесса". В аэропорту заявили, что не имеют отношения к этому факту, так как не занимаются закупкой и поставкой топлива авиакомпаниям.

"Вопросы поставки и заправки авиационным топливом находятся в сфере отношений между потребителями топлива (авиакомпаниями) и аккредитованными топливными агентами, имеющими соответствующие сертификаты Госавиаслужбы Украины", — сообщила пресс-служба аэропорта.

Отметим, что в октябре 2016 года Одесский горсовет вышел из состава совместного с частными инвесторами ООО "Международный аэропорт Одесса" и вернул в коммунальную собственность свой вклад в уставный капитал этой компании.

По итогам 2016 года одесский аэропорт вошел в тройку крупнейших аэропортов Украины после Борисполя и аэропорта Киев (Жуляны). По данным Государственной авиационной службы, за год пассажиропоток увеличился на 8,9%. То есть, если в 2015 году было обслужено 949,1 млн чел., то по итогам 2016-го этот показатель превысил 1 033 тыс. чел.