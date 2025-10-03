Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Готівковий курс:

USD

41,25

41,16

EUR

48,77

48,55

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Бізнес
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Як бізнесу обирати не підрядників, а стратегічних маркетинг-партнерів

2025 рік створює нові вимоги до маркетингових агентств. Бізнесу більше не потрібні виконавці, які швидко виконують завдання. Йому потрібні стратегічні партнери — ті, хто мислить на рівні власника та здатен впливати на фінальний результат.

Чому класична модель себе вичерпала

Тривалий час маркетингова співпраця виглядала просто: компанія ставить задачу, виконавець її реалізує. Але така модель виявилася надто поверхневою.

У ній майже ніхто не ставить ключові запитання:

  • Чи відповідає стратегія бізнес-цілям?
  • Чи правильно обрано напрям інвестицій?
  • Чи дає кампанія вимірюваний фінансовий ефект?

Для бізнесу сьогодні цього недостатньо. Компанії борються з нестачею ресурсів, хаотичними ринками й падінням маржинальності, тому "конвеєрна" логіка більше не працює. 

Нова логіка взаємодії

Створюючи агентство з нуля, я відмовився від зайвих рівнів управління. Клієнт працює напряму з маркетинговим лідом — фахівцем, який відповідає не лише за виконання завдань, а й за вибір стратегії та розвиток бізнесу.

Це дає бізнесу:

  • менше бар’єрів у комунікації;
  • швидші управлінські рішення;
  • глибше занурення у контекст і фінансову модель клієнта.

Приклад: компанія витрачала понад 70% бюджету на залучення нових покупців, ігноруючи утримання наявних. Зміна підходу та запуск програми лояльності й email-стратегії дали +22% повторних покупок за два тижні. В іншому випадку — відмова від стандартної SEO-кампанії на користь аналітики й перегляду продуктового позиціонування відкрила нові точки зростання, ефективніші за оптимізацію трафіку.

DAR-підхід: гнучкість замість великих планів

В умовах війни та турбулентної економіки великі маркетингові стратегії на роки вперед втрачають сенс. Бізнесу потрібен більш адаптивний підхід.

Замість цього я працюю за підходом DAR (Discovery → Action → Reflexivity):

  1. Discovery: зрозумійте справжні потреби клієнта. Не зупиняйтесь на брифі — шукайте бізнес-проблему. 
  2. Action: протестуйте просте рішення впродовж 2–4 тижнів. Якщо немає результату — відмовляйтеся без жалю. 
  3. Reflexivity: раз на 1–2 місяці аналізуйте, що працює. Спілкуйтеся не лише з клієнтами, які залишилися, а й з тими, хто пішов. Їхній зворотній зв’язок часто цінніший за будь-яку "звітність".

Такий цикл дозволяє компаніям адаптуватися до нестабільності без втрати ефективності.

Висновок для бізнесу

У новій реальності виграють не ті, хто виконує більше завдань, а ті, хто бере відповідальність за результат. Для власників бізнесу це означає просту річ: обирайте не підрядників, а партнерів, які здатні мислити на рівні співвласника. Саме в цій моделі з’являється довіра, формується довгострокова співпраця й створюється конкурентна перевага.