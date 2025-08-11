Топ свят на маркетплейсах, що допоможуть бустити продажі: календар для українських продавців

Щороку маркетплейси стають не просто місцем для покупок, а повноцінною екосистемою, де попит формують не лише великі розпродажі на кшталт Black Friday чи Cyber Monday. Є також нішеві та нетипові свята — недооцінена можливість для зростання продажів, яку багато продавців ігнорують. І дарма.

Чому нішеві свята — нові точки зростання?

Популярні події приносять великий обсяг трафіку, але й конкуренція там жорстка. Водночас некласичні свята дають змогу працювати з більш цільовою аудиторією, пропонуючи унікальні рішення та персоналізовані товари.

Мій колега, Ілля Каленков — Marketplace Specialist, додає, що фокусна робота з нішевими святами ефективна, бо це:

Менша конкуренція, більше шансів на видимість. У той час як великі розпродажі залучають сотні продавців із подібними пропозиціями, такі свята залишаються відносно вільною нішею. Вища конверсія завдяки персоналізації. Пропонуючи персоналізовані подарунки або ексклюзивні лімітовані товари можна значно підвищити конверсію. Розширення асортименту під сезонні запити. Нішеві свята — це можливість протестувати нові категорії товарів, які можуть вийти в хітові позиції та залишитися в каталозі надовго. Перевага в алгоритмах завдяки ранньому старту. Якщо підготуватися заздалегідь, ваші позиції будуть вищими під час пікового попиту. Можливість виділитися через контент. Креативні описи, яскраві візуали та тематичні рекламні кампанії до нішевих свят дозволяють створити емоційний зв’язок із покупцем та зробити ваш бренд більш впізнаванішим.

“Підготовка до свят — це не просто завантаження товарів у каталог. Це комплексна робота з асортиментом, рекламою та аналітикою, яка потребує завчасного планування” , — Ілля Каленков, Marketplace Specialist в агентстві Netpeak.

На які осінньо-зимові свята радимо звернути увагу?

Back to School: все для успішного старту навчального року

Активний підготовчий сезон стартує наприкінці липня та триває до початку вересня. Основна аудиторія — школярі, студенти та їхні батьки, які готуються до старту навчального року. Пік попиту — серпень, але підготовку варто починати ще навесні.

Що продається найкраще? Канцелярія, рюкзаки, одяг і взуття для школи, ноутбуки й планшети, ланчбокси, пляшки для води, органайзери, декор для кімнат.

Приклади товарів на маркетплейсах до Back to School

Як підготуватися:

Почніть підготовку за 2–3 місяці до сезону (травень–червень). Оновіть назви, описи й категорії товарів із акцентом на навчальні потреби. Створіть вигідні набори (напр., набір “усе для 1 класу” чи “пак для школи”). Використовуйте популярні ключові слова: “back to school”, “school supplies”, “laptops for students”. Запропонуйте знижки на великі замовлення — для шкіл, офісів або родин із кількома дітьми. Запустіть тематичні рекламні кампанії наприкінці червня – на початку липня.

Популярні кольори: синій, зелений, жовтий, червоний.

Oktoberfest: атрибутика та декор для пивного фестивалю

Октоберфест — найбільший у світі пивний фестиваль, що проходить щороку в Мюнхені з кінця вересня до початку жовтня. Його святкують також у багатьох країнах світу у форматі тематичних вечірок, ярмарків та культурних подій. Це чудова можливість для продавців просувати товари в стилі Баварії та пивної культури.

Що продається найкраще? Ледерхозени (чоловічі шкіряні шорти), дирндлі (жіночі сукні), капелюхи з пером, келихи для пива, пивні підставки, святковий посуд, прапори, сувеніри, тематичні набори для вечірок, декор, закуски до пива (брецелі, снеки).

Приклади товарів на маркетплейсах до Oktoberfest

Як підготуватися:

Почніть підготовку за 3–4 місяці до фестивалю (травень – червень). Додайте тематичні товари з ключовими словами: “Oktoberfest costumes”, “beer festival decor”, “Bavarian gifts”. Сформуйте набори для вечірок: від склянок і декору до закусок. Візуально оформлюйте картки товарів у стилі Oktoberfest — яскраво, з національним акцентом. Запускайте рекламу для аудиторій, зацікавлених у вечірках, культурних подіях, пивній культурі.

Популярні кольори: синій, білий, золотий.

Halloween: костюми, моторошний декор і вечіркові аксесуари

31 жовтня відзначають Хелловін — свято перевтілень, містики та розваг. Це одна з найпопулярніших сезонних подій на західних маркетплейсах із високим попитом на тематичні товари. У центрі уваги — костюми, декор, аксесуари та все для вечірок. Починаючи з серпня, інтерес до товарів стрімко зростає.

Що продається найкраще? Костюми для дітей і дорослих, маски, фігури привидів, декоративні гарбузи, гірлянди, набори для "Trick or Treat", солодощі й святкова упаковка, серветки, скатертини, тематичні товари для вечірок і фотозон.

Приклади товарів на маркетплейсах до Halloween

Як підготуватися:

Почніть підготовку за 3–4 місяці до свята (липень–серпень). Оновіть описи товарів із ключовими словами: “Halloween costumes”, “spooky decorations”, “Trick or Treat essentials”. Створюйте вигідні набори: костюм + аксесуари, декор + пакування для солодощів. Запустіть PPC-рекламу за 2 місяці до Хелловіну, щоб встигнути охопити основний попит. Використовуйте візуали з тематичним оформленням і атмосферою свята.

Популярні кольори: чорний, помаранчевий, фіолетовий, червоний.

Singles’ Day: найбільший онлайн-шопінг року з вигідними пропозиціями

11 листопада відзначається Singles’ Day — свято, що почалося в Китаї як день для вшанування себе, а з часом стало глобальною подією онлайн-шопінгу. Це наймасштабніший день знижок у світі, який стрімко набирає популярності на західних маркетплейсах, особливо завдяки агресивним промо та спеціальним акціям.

Що продається найкраще? Електроніка, гаджети, розумні пристрої, товари для краси та догляду, модний одяг і аксесуари, персоналізовані подарунки, товари для дому, іграшки. Попит особливо високий на все, що асоціюється з приємним “самодаруванням” — від техніки до засобів для релаксу.

Як підготуватися:

Почніть підготовку за 2–3 місяці, поповнивши запаси найпопулярніших категорій. Оновіть описи й назви товарів із ключовими словами: “Singles’ Day deals”, “11.11 sale”, “biggest discounts”. Створіть спеціальні акції: “2 за ціною 1”, лімітовані пропозиції, таймери знижок. Просувайте товари через соціальні мережі — розіграші, countdown-пости, віжуали з акцентом на економію. Використовуйте яскраві банери в червоно-золотій гамі для залучення уваги.

Популярні кольори: червоний, золотий, чорний.

Black Friday: масштабні розпродажі для справжніх мисливців за знижками

Чорна п’ятниця — один із найочікуваніших днів для покупців усього світу. Вона припадає на останню п’ятницю листопада (після Дня подяки в США) та офіційно відкриває сезон святкових покупок. У цей день користувачі активно шукають найбільші знижки року — як онлайн, так і офлайн.

Що продається найкраще? Електроніка, побутова техніка, одяг, взуття, косметика, іграшки, подарункові набори, меблі, спортивне спорядження, домашній декор, смарт-гаджети. Покупці очікують вигідних пропозицій і швидкої доставки — тому продавцям важливо бути готовими до високого навантаження.

Як підготуватися:

Почніть підготовку за 3–4 місяці: оновіть описи й назви товарів із акцентом на святкові знижки. Використовуйте ключові слова: “Black Friday deals”, “holiday sale”, “limited-time offer”. Запускайте PPC-рекламу щонайменше за місяць до події. Створюйте акції: "-50% тільки сьогодні”, “кількість обмежена”, “комбо-набори для подарунків”. Додайте банери, позначки “Black Friday”, використовуйте темні фони з яскравими акцентами. Забезпечте швидку обробку замовлень і кілька опцій доставки — це важливо в період масових покупок.

Популярні кольори: чорний, золотий, срібний.

Cyber Monday: топ-товари та гаджети для онлайн-шопінгу

Cyber Monday — це головна подія для e-commerce, яка припадає на перший понеділок після Дня подяки. Вона завершує шопінг-вікенд після Чорної п’ятниці, але повністю зосереджена на онлайн-продажах. Саме в цей день користувачі активно полюють на найвигідніші пропозиції в інтернет-магазинах.

Що продається найкраще? Електроніка, гаджети, побутова техніка, програмне забезпечення, ігрові консолі, аксесуари, розумні пристрої, підписки на сервіси, мода, товари краси, іграшки. Покупці очікують спеціальних онлайн-акцій, обмежених пропозицій і бонусів на покупки.

Як підготуватися:

Почніть підготовку за 2–3 місяці з фокусом на електроніку, гаджети, підписки та аксесуари. Створіть спеціальні пропозиції “тільки онлайн” — наприклад, код на знижку, доступний лише в e-mail-розсилці. Оптимізуйте рекламні кампанії з ключовими словами: “Cyber Monday deals”, “best online discounts”, “exclusive web offers”. Підготуйте сайт і команду до високого навантаження, забезпечте оперативну обробку замовлень. Додайте банери, таймери акцій, візуали з яскравими CTA на тему онлайн-знижок.

Популярні кольори: синій, чорний, срібний.

Thanksgiving: затишні товари для сімейних свят та осіннього настрою

День подяки — традиційне свято, яке відзначають у США та Канаді в четвертий четвер листопада. Його асоціюють із сімейними вечерями, атмосферою вдячності та осіннім комфортом. На маркетплейсах цей період — активний час продажу кухонного приладдя, декору та подарунків для дому.

Що продається найкраще? Кухонне приладдя, посуд для запікання індички, тематичні серветки, скатертини, декор для сервірування столу, осінні вінки, ароматичні свічки, подарункові кошики з делікатесами, елементи декору з листям, гарбузами та жовтогарячими відтінками.

Приклади товарів на маркетплейсах до Thanksgiving Day

Як підготуватися:

Почніть підготовку за 2–3 місяці — з серпня–вересня додайте сезонні товари для кухні й декору. Використовуйте ключові слова: “Thanksgiving table decor”, “holiday cookware”, “fall decorations”, “turkey dinner essentials”. Створюйте тематичні набори — наприклад, “набір для святкової вечері” або “осінній декор для дому”. Запустіть PPC-рекламу за 3–4 тижні до свята, просуваючи товари як подарункові або “must-have” для сімейного столу. Використовуйте візуали з теплими осінніми кольорами та емоціями затишку й вдячності.

Популярні кольори: оранжевий, золотий, коричневий, червоний.

Christmas: все для святкового декору, подарунків і домашнього тепла

Різдво — найважливіше свято у багатьох західних країнах, яке відзначають 25 грудня. Воно асоціюється з теплом сімейного кола, обміном подарунками та яскравим декором. Це пік святкового сезону на маркетплейсах, коли попит охоплює практично всі категорії — від прикрас до побутової техніки.

Що продається найкраще? Ялинкові прикраси, гірлянди, святкові свічки, одяг із новорічними принтами (светри, піжами, шкарпетки), іграшки, електроніка, кухонне приладдя, листівки, персоналізовані подарунки, декор для дому, подарункові набори — від косметики до делікатесів.

Приклади товарів на маркетплейсах до Christmas періоду

Як підготуватися:

Почніть підготовку за 4–6 місяців (липень–вересень) — додайте святкові товари, розробіть новорічні колекції. Оптимізуйте описи товарів із ключовими словами: “Christmas gifts”, “holiday decor”, “stocking stuffers”, “Christmas home accents”. Починайте святкові розпродажі в листопаді, щоб охопити основний попит у грудні. Створюйте вигідні подарункові набори з готовим пакуванням і позначкою “Gift Ready”. Використовуйте святкові банери з акцентом на безкоштовну доставку, швидке отримання або обмежені пропозиції.

Популярні кольори: червоний, зелений, золотий, білий, срібний.

New Year’s Eve: вечіркові набори та декор для ідеального старту року

Новорічна ніч — це одна з найяскравіших подій року, яку святкують у ніч з 31 грудня на 1 січня. Атмосфера свята, очікування змін і бажання красиво попрощатися зі старим роком стимулюють попит на товари для вечірок, декор, аксесуари й подарунки. На маркетплейсах це активний період продажів, який завершує пік зимового шопінгу.

Що продається найкраще? Святковий декор, гірлянди з блиском, конфетті, повітряні кульки з написами “Happy New Year”, серветки, одноразовий посуд, капелюшки, маски, окуляри, настільні ігри для вечірок, шампанське, келихи, феєрверки, електроніка — зокрема, як подарунки на завершення року.

Приклади товарів на маркетплейсах до New Year’s Eve

Як підготуватися:

Почніть підготовку за 2–3 місяці до свята (жовтень–листопад) — додайте святкові та party-товари. Оновіть описи з ключовими словами: “New Year decorations”, “party supplies”, “celebration essentials”, “NYE 2026”. Створюйте готові набори для вечірок і вказуйте, скільки людей вони розраховані. Запустіть рекламу з акцентом на вечірки, святкову атмосферу, countdown-ефект. Наприкінці грудня активізуйте промо з фокусом на “встигни до Нового року” — доставка, знижки, останні подарунки.