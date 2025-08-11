Топ праздников на маркетплейсах, которые помогут бустить продажи: календарь для украинских продавцов

Ежегодно маркетплейсы становятся не просто местом для покупок, а полноценной экосистемой, где спрос формируют не только крупные распродажи типа Black Friday или Cyber Monday. Есть также нишевые и нетипичные праздники — недооцененная возможность роста продаж, которую многие продавцы игнорируют. И зря.

Почему нишевые праздники – новые точки роста?

Популярные события приносят большой объем трафика, но и конкуренция там жесткая. В то же время, неклассические праздники позволяют работать с более целевой аудиторией, предлагая уникальные решения и персонализированные товары.

Мой коллега, Илья Каленков – Marketplace Specialist, добавляет, что фокусная работа с нишевыми праздниками эффективна, потому что это:

Меньшая конкуренция, больше шансов на видимость. В то время как большие распродажи привлекают сотни продавцов со схожими предложениями, такие праздники остаются относительно свободной нишей. Высшая конверсия благодаря персонализации. Предлагая персонализированные подарки или эксклюзивные лимитированные товары, можно значительно повысить конверсию. Расширение ассортимента под сезонные запросы. Нишевые праздники – это возможность протестировать новые категории товаров, которые могут выйти в хитовые позиции и остаться в каталоге надолго. Преимущество в алгоритмах благодаря раннему старту. Если подготовиться заранее, ваши позиции будут выше во время пикового спроса. Возможность выделиться через контент. Креативные описания, яркие визуалы и тематические рекламные кампании к нишевым праздникам позволяют создать эмоциональную связь с покупателем и сделать ваш бренд более узнаваемым.

"Подготовка к праздникам – это не просто загрузка товаров в каталог. Это комплексная работа с ассортиментом, рекламой и аналитикой, которая требует предварительного планирования" , – Илья Каленков, Marketplace Specialist в агентстве Netpeak.

На какие осенне-зимние праздники рекомендуем обратить внимание?

Back to School: все для успешного старта учебного года

Активный подготовительный сезон стартует в конце июля и продолжается до сентября. Основная аудитория – школьники, студенты и их родители, которые готовятся к старту учебного года. Пик спроса – август, но подготовку следует начинать еще весной.

Что продается лучше всего? Канцелярия, рюкзаки, одежда и обувь для школы, ноутбуки и планшеты, ланчбоксы, бутылки для воды, органайзеры, декор для комнат.

Примеры товаров на маркетплейсах к Back to School

Как подготовиться:

Начните подготовку за 2-3 месяца до сезона (май-июнь). Обновите названия, описания и категории товаров с упором на учебные потребности. Создайте выгодные наборы (напр., набор все для 1 класса или пакет для школы). Используйте популярные ключевые слова: “back to school”, “school supplies”, “laptops for students”. Предложите скидки на большие заказы для школ, офисов или семей с несколькими детьми. Запустите тематические рекламные кампании в конце июня – начале июля.

Популярные цвета: синий, зеленый, желтый, красный.

Oktoberfest: атрибутика и декор для пивного фестиваля

Октоберфест – самый большой в мире пивной фестиваль, который проходит ежегодно в Мюнхене с конца сентября по начало октября. Его отмечают также во многих странах мира в формате тематических вечеринок, ярмарок и культурных событий. Это отличная возможность для продавцов продвигать товары в стиле Баварии и культуры.

Что продается лучше всего? Ледерхозены (мужские кожаные шорты), дирндли (женские платья), шляпы с пером, бокалы для пива, пивные подставки, праздничная посуда, флаги, сувениры, тематические наборы для вечеринок, декор, закуски к пиву (брецели, снеки).

Примеры товаров на маркетплейсах к Oktoberfest

Как подготовиться:

Начните подготовку за 3–4 месяца до фестиваля (май – июнь). Добавьте тематические товары с ключевыми словами: Oktoberfest costumes, beer festival decor, Bavarian gifts. Сформируйте наборы для вечеринок: от стаканов и декора до закусок. Зрительно оформляйте карточки товаров в стиле Oktoberfest – ярко, с национальным акцентом. Запуск рекламы для аудиторий, заинтересованных в вечеринках, культурных событиях, пивной культуре.

Популярные цвета: синий, белый, золотой.

Halloween: костюмы, жуткий декор и вечерние аксессуары

31 октября отмечают Хэллоуин - праздник перевоплощений, мистики и развлечений. Это одно из самых популярных сезонных событий на западных маркетплейсах с высоким спросом на тематические товары. В центре внимания – костюмы, декор, аксессуары и все для вечеринок. Начиная с августа интерес к товарам стремительно растет.

Что продается лучше всего? Костюмы для детей и взрослых, маски, фигуры привидений, декоративные тыквы, гирлянды, наборы для Trick or Treat, сладости и праздничная упаковка, салфетки, скатерти, тематические товары для вечеринок и фотозон.

Примеры товаров на маркетплейсах к Halloween

Как подготовиться:

Начните подготовку за 3–4 месяца до праздника (июль–август). Обновите описания товаров с ключевыми словами: Halloween costumes, spooky decorations, Trick or Treat essentials. Создавайте выгодные наборы: костюм+аксессуары, декор+упаковка для сладостей. Запустите PPC-рекламу за 2 месяца до Хэллоуина, чтобы успеть охватить основной спрос. Используйте визуалы с тематическим оформлением и атмосферой праздника.

Популярные цвета: черный, оранжевый, фиолетовый, красный.

Singles' Day: крупнейший онлайн-шоппинг года с выгодными предложениями

11 ноября отмечается Singles' Day — праздник, начавшийся в Китае как день для чествования себя, а со временем ставший глобальным событием онлайн-шопинга. Это самый масштабный день скидок в мире, стремительно набирающий популярность на западных маркетплейсах, особенно благодаря агрессивным промо и специальным акциям.

Что продается лучше всего? Электроника, гаджеты, умные устройства, товары для красоты и ухода, модная одежда и аксессуары, персонализированные подарки, товары для дома, игрушки. Спрос особенно высок на все, что ассоциируется с приятным "самодарением" - от техники до средств для релакса.

Как подготовиться:

Начните подготовку за 2–3 месяца, пополнив запасы самых популярных категорий. Обновите описания и названия товаров с ключевыми словами: "Singles' Day deals", "11.11 sale", "biggest discounts". Создайте специальные акции: "2 по цене 1", лимитированные предложения, таймеры скидок. Продвигайте товары через социальные сети – розыгрыши, countdown-посты, вижуалы с акцентом на экономию. Используйте яркие баннеры в красно-золотой гамме для привлечения внимания.

Популярные цвета: красный, золотой, черный.

Black Friday: масштабные распродажи для настоящих охотников за скидками

Черная пятница – один из самых ожидаемых дней для покупателей всего мира. Она приходится на последнюю пятницу ноября (после Дня благодарения в США) и официально открывает сезон праздничных покупок. В этот день пользователи активно ищут самые большие скидки года – как онлайн, так и офлайн.

Что продается лучше всего? Электроника, бытовая техника, одежда, обувь, косметика, игрушки, подарочные наборы, мебель, спортивное снаряжение, домашний декор, смарт-гаджеты. Покупатели ожидают выгодных предложений и быстрой доставки – поэтому продавцам важно быть готовыми к высокой погрузке.

Как подготовиться:

Начните подготовку через 3–4 месяца: обновите описания и названия товаров с акцентом на праздничные скидки. Используйте ключевые слова: “Black Friday deals”, “holiday sale”, “limited-time offer”. Запускайте PPC-рекламу минимум за месяц до события. Создавайте акции: "-50% только сегодня", "количество ограничено", "комбо-наборы для подарков". Добавьте баннеры, отметки Black Friday, используйте темные фоны с яркими акцентами. Обеспечьте быструю обработку заказов и несколько опций доставки – это важно в период массовых покупок.

Популярные цвета: черный, золотой, серебряный.

Cyber Monday: топ-товары и гаджеты для онлайн-шопинга

Cyber Monday – это главное событие для e-commerce, которое приходится на первый понедельник после Дня благодарения. Она завершает шопинг-уикенд после Черной пятницы, но полностью сосредоточена на онлайн-продажах. Именно в этот день пользователи активно охотятся за самыми выгодными предложениями в интернет-магазинах.

Что продается лучше всего? Электроника, гаджеты, бытовая техника, ПО, игровые консоли, аксессуары, умные устройства, подписки на сервисы, мода, товары красоты, игрушки. Покупатели ожидают специальных онлайн акций, ограниченных предложений и бонусов на покупки.

Как подготовиться:

Начните подготовку через 2–3 месяца с фокусом на электронику, гаджеты, подписки и аксессуары. Создайте специальные предложения "только онлайн" - например, код на скидку, доступный только в e-mail рассылке. Оптимизируйте рекламные кампании с ключевыми словами: “Cyber Monday deals”, “best online discounts”, “exclusive web offers”. Подготовьте сайт и команду к высокой нагрузке, обеспечьте оперативную обработку заказов. Разместите баннеры, таймеры акций, визуалы с яркими CTA на тему онлайн-скидок.

Популярные цвета: синий, чёрный, серебряный.

Thanksgiving: уютные товары для семейных праздников и осеннего настроения

День благодарения – традиционный праздник, который отмечают в США и Канаде в четвертый четверг ноября. Его ассоциируют с семейными ужинами, атмосферой благодарности и осенним комфортом. На маркетплейсах этот период — активное время продажи кухонных принадлежностей, декора и подарков для дома.

Что продается лучше всего? Кухонные принадлежности, посуда для запекания индейки, тематические салфетки, скатерти, декор для сервировки стола, осенние венки, ароматические свечи, подарочные корзины с деликатесами, элементы декора с листьями, тыквами и оранжевыми оттенками.

Примеры товаров на маркетплейсах к Thanksgiving Day

Как подготовиться:

Начните подготовку за 2-3 месяца - с августа-сентября добавьте сезонные товары для кухни и декора. Используйте ключевые слова: “Thanksgiving table decor”, “holiday cookware”, “fall decorations”, “turkey dinner essentials”. Создавайте тематические наборы – например, "набор для праздничного ужина" или "осенний декор для дома". Запустите PPC-рекламу за 3-4 недели до праздника, продвигая товары как подарочные или "must-have" для семейного стола. Используйте визуалы с теплыми осенними цветами и эмоциями уюта и благодарности.

Популярные цвета: оранжевый, золотой, коричневый, красный.

Christmas: все для праздничного декора, подарков и домашнего тепла

Рождество — самый важный праздник во многих западных странах, который отмечают 25 декабря. Она ассоциируется с теплом семейного круга, обменом подарками и ярким декором. Это пик праздничного сезона на маркетплейсах, когда спрос охватывает практически все категории – от украшений до бытовой техники.

Что продается лучше всего? Елочные украшения, гирлянды, праздничные свечи, одежда с новогодними принтами (свитера, пижамы, носки), игрушки, электроника, кухонные принадлежности, открытки, персонализированные подарки, декор для дома, подарочные наборы — от косметики до деликатесов.

Примеры товаров на маркетплейсах к периоду Christmas

Как подготовиться:

Начните подготовку за 4-6 месяцев (июль-сентябрь) - добавьте праздничные товары, разработайте новогодние коллекции. Оптимизируйте описания товаров с ключевыми словами: “Christmas gifts”, “holiday decor”, “stocking stuffers”, “Christmas home accents”. Начните праздничные распродажи в ноябре, чтобы охватить основной спрос в декабре. Создавайте выгодные подарочные наборы с готовой упаковкой и пометкой Gift Ready. Используйте праздничные баннеры с акцентом на бесплатную доставку, быстрое получение или ограниченные предложения.

Популярные цвета: красный, зелёный, золотой, белый, серебряный.

New Year's Eve: вечерние наборы и декор для идеального старта года

Новогодняя ночь – это одно из самых ярких событий года, которое празднуют в ночь с 31 декабря на 1 января. Атмосфера праздника, ожидание перемен и желание красиво проститься со старым годом стимулируют спрос на товары для вечеринок, декор, аксессуары и подарки. На маркетплейсах это активный период продаж, завершающий пик зимнего шопинга.

Что продается лучше всего? Праздничный декор, гирлянды с блеском, конфетти, воздушные шарики с надписями Happy New Year, салфетки, одноразовая посуда, шляпки, маски, очки, настольные игры для вечеринок, шампанское, бокалы, фейерверки, электроника — в частности, как подарки в завершение года.

Примеры товаров на маркетплейсах к New Year's Eve

Как подготовиться:

Начните подготовку за 2-3 месяца до праздника (октябрь-ноябрь) - добавьте праздничные и party-товары. Обновите описания с ключевыми словами: “New Year decorations”, “party supplies”, “celebration essentials”, “NYE 2026”. Создавайте готовые наборы для вечеринок и указывайте, сколько людей они рассчитаны. Запустите рекламу с акцентом на вечеринки, праздничную атмосферу, countdown-эффект. В конце декабря активизируйте промо с фокусом на "успей к Новому году" - доставка, скидки, последние подарки.