- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Топ праздников на маркетплейсах, которые помогут бустить продажи: календарь для украинских продавцов
Ежегодно маркетплейсы становятся не просто местом для покупок, а полноценной экосистемой, где спрос формируют не только крупные распродажи типа Black Friday или Cyber Monday. Есть также нишевые и нетипичные праздники — недооцененная возможность роста продаж, которую многие продавцы игнорируют. И зря.
Почему нишевые праздники – новые точки роста?
Популярные события приносят большой объем трафика, но и конкуренция там жесткая. В то же время, неклассические праздники позволяют работать с более целевой аудиторией, предлагая уникальные решения и персонализированные товары.
Мой коллега, Илья Каленков – Marketplace Specialist, добавляет, что фокусная работа с нишевыми праздниками эффективна, потому что это:
- Меньшая конкуренция, больше шансов на видимость. В то время как большие распродажи привлекают сотни продавцов со схожими предложениями, такие праздники остаются относительно свободной нишей.
- Высшая конверсия благодаря персонализации. Предлагая персонализированные подарки или эксклюзивные лимитированные товары, можно значительно повысить конверсию.
- Расширение ассортимента под сезонные запросы. Нишевые праздники – это возможность протестировать новые категории товаров, которые могут выйти в хитовые позиции и остаться в каталоге надолго.
- Преимущество в алгоритмах благодаря раннему старту. Если подготовиться заранее, ваши позиции будут выше во время пикового спроса.
- Возможность выделиться через контент. Креативные описания, яркие визуалы и тематические рекламные кампании к нишевым праздникам позволяют создать эмоциональную связь с покупателем и сделать ваш бренд более узнаваемым.
"Подготовка к праздникам – это не просто загрузка товаров в каталог. Это комплексная работа с ассортиментом, рекламой и аналитикой, которая требует предварительного планирования" , – Илья Каленков, Marketplace Specialist в агентстве Netpeak.
На какие осенне-зимние праздники рекомендуем обратить внимание?
Back to School: все для успешного старта учебного года
Активный подготовительный сезон стартует в конце июля и продолжается до сентября. Основная аудитория – школьники, студенты и их родители, которые готовятся к старту учебного года. Пик спроса – август, но подготовку следует начинать еще весной.
Что продается лучше всего? Канцелярия, рюкзаки, одежда и обувь для школы, ноутбуки и планшеты, ланчбоксы, бутылки для воды, органайзеры, декор для комнат.
Как подготовиться:
- Начните подготовку за 2-3 месяца до сезона (май-июнь).
- Обновите названия, описания и категории товаров с упором на учебные потребности.
- Создайте выгодные наборы (напр., набор все для 1 класса или пакет для школы).
- Используйте популярные ключевые слова: “back to school”, “school supplies”, “laptops for students”.
- Предложите скидки на большие заказы для школ, офисов или семей с несколькими детьми.
- Запустите тематические рекламные кампании в конце июня – начале июля.
Популярные цвета: синий, зеленый, желтый, красный.
Oktoberfest: атрибутика и декор для пивного фестиваля
Октоберфест – самый большой в мире пивной фестиваль, который проходит ежегодно в Мюнхене с конца сентября по начало октября. Его отмечают также во многих странах мира в формате тематических вечеринок, ярмарок и культурных событий. Это отличная возможность для продавцов продвигать товары в стиле Баварии и культуры.
Что продается лучше всего? Ледерхозены (мужские кожаные шорты), дирндли (женские платья), шляпы с пером, бокалы для пива, пивные подставки, праздничная посуда, флаги, сувениры, тематические наборы для вечеринок, декор, закуски к пиву (брецели, снеки).
Как подготовиться:
- Начните подготовку за 3–4 месяца до фестиваля (май – июнь).
- Добавьте тематические товары с ключевыми словами: Oktoberfest costumes, beer festival decor, Bavarian gifts.
- Сформируйте наборы для вечеринок: от стаканов и декора до закусок.
- Зрительно оформляйте карточки товаров в стиле Oktoberfest – ярко, с национальным акцентом.
- Запуск рекламы для аудиторий, заинтересованных в вечеринках, культурных событиях, пивной культуре.
Популярные цвета: синий, белый, золотой.
Halloween: костюмы, жуткий декор и вечерние аксессуары
31 октября отмечают Хэллоуин - праздник перевоплощений, мистики и развлечений. Это одно из самых популярных сезонных событий на западных маркетплейсах с высоким спросом на тематические товары. В центре внимания – костюмы, декор, аксессуары и все для вечеринок. Начиная с августа интерес к товарам стремительно растет.
Что продается лучше всего? Костюмы для детей и взрослых, маски, фигуры привидений, декоративные тыквы, гирлянды, наборы для Trick or Treat, сладости и праздничная упаковка, салфетки, скатерти, тематические товары для вечеринок и фотозон.
Как подготовиться:
- Начните подготовку за 3–4 месяца до праздника (июль–август).
- Обновите описания товаров с ключевыми словами: Halloween costumes, spooky decorations, Trick or Treat essentials.
- Создавайте выгодные наборы: костюм+аксессуары, декор+упаковка для сладостей.
- Запустите PPC-рекламу за 2 месяца до Хэллоуина, чтобы успеть охватить основной спрос.
- Используйте визуалы с тематическим оформлением и атмосферой праздника.
Популярные цвета: черный, оранжевый, фиолетовый, красный.
Singles' Day: крупнейший онлайн-шоппинг года с выгодными предложениями
11 ноября отмечается Singles' Day — праздник, начавшийся в Китае как день для чествования себя, а со временем ставший глобальным событием онлайн-шопинга. Это самый масштабный день скидок в мире, стремительно набирающий популярность на западных маркетплейсах, особенно благодаря агрессивным промо и специальным акциям.
Что продается лучше всего? Электроника, гаджеты, умные устройства, товары для красоты и ухода, модная одежда и аксессуары, персонализированные подарки, товары для дома, игрушки. Спрос особенно высок на все, что ассоциируется с приятным "самодарением" - от техники до средств для релакса.
Как подготовиться:
- Начните подготовку за 2–3 месяца, пополнив запасы самых популярных категорий.
- Обновите описания и названия товаров с ключевыми словами: "Singles' Day deals", "11.11 sale", "biggest discounts".
- Создайте специальные акции: "2 по цене 1", лимитированные предложения, таймеры скидок.
- Продвигайте товары через социальные сети – розыгрыши, countdown-посты, вижуалы с акцентом на экономию.
- Используйте яркие баннеры в красно-золотой гамме для привлечения внимания.
Популярные цвета: красный, золотой, черный.
Black Friday: масштабные распродажи для настоящих охотников за скидками
Черная пятница – один из самых ожидаемых дней для покупателей всего мира. Она приходится на последнюю пятницу ноября (после Дня благодарения в США) и официально открывает сезон праздничных покупок. В этот день пользователи активно ищут самые большие скидки года – как онлайн, так и офлайн.
Что продается лучше всего? Электроника, бытовая техника, одежда, обувь, косметика, игрушки, подарочные наборы, мебель, спортивное снаряжение, домашний декор, смарт-гаджеты. Покупатели ожидают выгодных предложений и быстрой доставки – поэтому продавцам важно быть готовыми к высокой погрузке.
Как подготовиться:
- Начните подготовку через 3–4 месяца: обновите описания и названия товаров с акцентом на праздничные скидки.
- Используйте ключевые слова: “Black Friday deals”, “holiday sale”, “limited-time offer”.
- Запускайте PPC-рекламу минимум за месяц до события.
- Создавайте акции: "-50% только сегодня", "количество ограничено", "комбо-наборы для подарков".
- Добавьте баннеры, отметки Black Friday, используйте темные фоны с яркими акцентами.
- Обеспечьте быструю обработку заказов и несколько опций доставки – это важно в период массовых покупок.
Популярные цвета: черный, золотой, серебряный.
Cyber Monday: топ-товары и гаджеты для онлайн-шопинга
Cyber Monday – это главное событие для e-commerce, которое приходится на первый понедельник после Дня благодарения. Она завершает шопинг-уикенд после Черной пятницы, но полностью сосредоточена на онлайн-продажах. Именно в этот день пользователи активно охотятся за самыми выгодными предложениями в интернет-магазинах.
Что продается лучше всего? Электроника, гаджеты, бытовая техника, ПО, игровые консоли, аксессуары, умные устройства, подписки на сервисы, мода, товары красоты, игрушки. Покупатели ожидают специальных онлайн акций, ограниченных предложений и бонусов на покупки.
Как подготовиться:
- Начните подготовку через 2–3 месяца с фокусом на электронику, гаджеты, подписки и аксессуары.
- Создайте специальные предложения "только онлайн" - например, код на скидку, доступный только в e-mail рассылке.
- Оптимизируйте рекламные кампании с ключевыми словами: “Cyber Monday deals”, “best online discounts”, “exclusive web offers”.
- Подготовьте сайт и команду к высокой нагрузке, обеспечьте оперативную обработку заказов.
- Разместите баннеры, таймеры акций, визуалы с яркими CTA на тему онлайн-скидок.
Популярные цвета: синий, чёрный, серебряный.
Thanksgiving: уютные товары для семейных праздников и осеннего настроения
День благодарения – традиционный праздник, который отмечают в США и Канаде в четвертый четверг ноября. Его ассоциируют с семейными ужинами, атмосферой благодарности и осенним комфортом. На маркетплейсах этот период — активное время продажи кухонных принадлежностей, декора и подарков для дома.
Что продается лучше всего? Кухонные принадлежности, посуда для запекания индейки, тематические салфетки, скатерти, декор для сервировки стола, осенние венки, ароматические свечи, подарочные корзины с деликатесами, элементы декора с листьями, тыквами и оранжевыми оттенками.
Как подготовиться:
- Начните подготовку за 2-3 месяца - с августа-сентября добавьте сезонные товары для кухни и декора.
- Используйте ключевые слова: “Thanksgiving table decor”, “holiday cookware”, “fall decorations”, “turkey dinner essentials”.
- Создавайте тематические наборы – например, "набор для праздничного ужина" или "осенний декор для дома".
- Запустите PPC-рекламу за 3-4 недели до праздника, продвигая товары как подарочные или "must-have" для семейного стола.
- Используйте визуалы с теплыми осенними цветами и эмоциями уюта и благодарности.
Популярные цвета: оранжевый, золотой, коричневый, красный.
Christmas: все для праздничного декора, подарков и домашнего тепла
Рождество — самый важный праздник во многих западных странах, который отмечают 25 декабря. Она ассоциируется с теплом семейного круга, обменом подарками и ярким декором. Это пик праздничного сезона на маркетплейсах, когда спрос охватывает практически все категории – от украшений до бытовой техники.
Что продается лучше всего? Елочные украшения, гирлянды, праздничные свечи, одежда с новогодними принтами (свитера, пижамы, носки), игрушки, электроника, кухонные принадлежности, открытки, персонализированные подарки, декор для дома, подарочные наборы — от косметики до деликатесов.
Как подготовиться:
- Начните подготовку за 4-6 месяцев (июль-сентябрь) - добавьте праздничные товары, разработайте новогодние коллекции.
- Оптимизируйте описания товаров с ключевыми словами: “Christmas gifts”, “holiday decor”, “stocking stuffers”, “Christmas home accents”.
- Начните праздничные распродажи в ноябре, чтобы охватить основной спрос в декабре.
- Создавайте выгодные подарочные наборы с готовой упаковкой и пометкой Gift Ready.
- Используйте праздничные баннеры с акцентом на бесплатную доставку, быстрое получение или ограниченные предложения.
Популярные цвета: красный, зелёный, золотой, белый, серебряный.
New Year's Eve: вечерние наборы и декор для идеального старта года
Новогодняя ночь – это одно из самых ярких событий года, которое празднуют в ночь с 31 декабря на 1 января. Атмосфера праздника, ожидание перемен и желание красиво проститься со старым годом стимулируют спрос на товары для вечеринок, декор, аксессуары и подарки. На маркетплейсах это активный период продаж, завершающий пик зимнего шопинга.
Что продается лучше всего? Праздничный декор, гирлянды с блеском, конфетти, воздушные шарики с надписями Happy New Year, салфетки, одноразовая посуда, шляпки, маски, очки, настольные игры для вечеринок, шампанское, бокалы, фейерверки, электроника — в частности, как подарки в завершение года.
Как подготовиться:
- Начните подготовку за 2-3 месяца до праздника (октябрь-ноябрь) - добавьте праздничные и party-товары.
- Обновите описания с ключевыми словами: “New Year decorations”, “party supplies”, “celebration essentials”, “NYE 2026”.
- Создавайте готовые наборы для вечеринок и указывайте, сколько людей они рассчитаны.
- Запустите рекламу с акцентом на вечеринки, праздничную атмосферу, countdown-эффект.
- В конце декабря активизируйте промо с фокусом на "успей к Новому году" - доставка, скидки, последние подарки.
Популярные цвета: зеленый, красный, белый.