Як не проґавити тренд на ринку праці: що буде з зарплатами та робочими місцями?

Настрої українських компаній у 2023 році значно оптимістичніші, ніж торік

За результатами одного з найсвіжіших оглядів заробітних плат та компенсацій EY в Україні, у якому взяли участь 140 генеральних директорів компаній в Україні та за кордоном, очікування керівників бізнесу на 2023 рік оптимістичніші порівняно з фактичними результатами 2022 року. Так, у 2023-му очікується зростання галузевих показників на 10% за медіаною у натуральних одиницях (очікують 37% компаній) та на 13% за медіаною у грошовому еквіваленті, доларах США (очікують 41% компаній).

Безумовно, виклики 2022 року, зумовлені повномасштабною війною, поставили всіх роботодавців у скрутне становище, оскільки довелося навчитися працювати у нових, вкрай жорстких умовах. Серед основних викликів, з якими зіткнулися українські компанії, релокація працівників, фізична та психологічна безпека співробітників, мобілізація співробітників та необхідність працювати в умовах віддаленої роботи.

Фізична безпека працівників для багатьох компаній стала одним із основних пріоритетів. За результатами експрес-оглядів EY за 2022 рік, 51% компаній облаштували бомбосховища для своїх співробітників.

86% компаній-учасниць оглядів зарплат та компенсацій EY продовжують виплачувати заробітні плати співробітникам, що перебувають на військовій службі. Серед таких компаній 43% виплачують мобілізованим колегам середній заробіток, 25% — повний розмір заробітної плати, 14% — фіксований розмір винагороди, а 15% — певну частку від зарплати.

Протягом 2022 року лише 7% компаній збільшили чисельність свого персоналу (серед цих компаній представники ІТ-сфери, сектору оптово-роздрібної торгівлі та FMCG), а 51% компаній скоротили його.

У 2023 році значно більше компаній (25% учасниць оглядів) планують збільшувати чисельність співробітників (на 10% по медіані) і лише 17% компаній збираються скорочувати персонал.

Протягом 2022 року 70% компаній збільшили зарплати співробітників (на 12% за медіаною). Найбільше підвищення (15% за медіаною) спостерігалося серед компаній аграрного сектору, оптово-роздрібної торгівлі та банків. Водночас 7% компаній-учасниць оглядів EY зменшили зарплати своїм співробітникам.

У 2023 році 80% компаній планують підвищити зарплати, за медіаною — на 15%. Найбільше підвищення заплановане серед банків — на 18%. Зменшувати зарплати цього року планує лише 1% компаній.

Багато компаній також впровадили програми фінансової підтримки для своїх співробітників через повномасштабну війну. Так, 65% компаній виплачують фінансову допомогу родині співробітника у разі його смерті (50 тис. грн за медіаною), 53% компаній — допомогу співробітнику у разі втрати родича (15 тис. грн), 42% компаній — допомогу співробітнику на покриття лікування у разі поранення (18 тис. грн) та надають багато інших видів підтримки своїм співробітникам та членам їхніх родин.

Отже, компанії в Україні у 2023 році орієнтовані на безпеку своїх працівників, покращення умов праці, збільшення зарплати відповідно до ситуації на ринку та інфляції, а також на розширення своїх команд. Ці заходи сприятимуть розвитку економіки країни та забезпеченню стабільності на ринку праці. Адже попереду ще довгий шлях створення умов для повернення людей, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення рф, особливо молодшого покоління. Починати рухатися цим шляхом варто вже сьогодні.