"Яндекс" закрыл сделку по покупке долей Uber в своих сервисах за $1 млрд

Корпорация "Яндекс" выкупила у компании Uber акций на $1 млрд. В рамках сделки "Яндекс" также получил право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне 1,8–2 млрд долларов.

Об этом сообщил глава бизнес-группы по онлайн-торговле и логистическим сервисам "Яндекса" Даниил Шулейко.

"Мы закрыли сделку по выкупу доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке", "Доставке" и беспилотниках", — сообщил Шулейко.

Отмечается, что сделка состояла из двух этапов.

На первом этапе "Яндекс" довел до 100% свою долю владения в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, а также приобрел у Uber 4,5% акций совместного предприятия MLU B.V.

На втором этапе Яндекс 21 декабря полностью выкупил доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке" и "Доставке".

Теперь "Яндекс" владеет 100% долями в беспилотниках, а также в сервисах "Яндекс.Еда", "Лавка" и "Доставка".

Доля "Яндекс" в MLU B.V достигла порядка 71%, включая акции, зарезервированные для опционной программы.

"Яндекс" и Uber продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний "Яндекс.Такси".

Общая суммая сделки составила 1 млрд долларов.

В рамках сделки "Яндекс" также получил право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне 1,8–2 млрд долларов.

В результате сделки "Яндекс" рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на быстрорастущем рынке электронной коммерции и фудтеха за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов.

Напомним, по информации СМИ, сервис такси Uber пересмотрел тарифы на свои услуги в сторону увеличения.