Uber поднимает тарифы в Украине — СМИ

Сервис такси Uber пересмотрел тарифы на свои услуги в сторону увеличения. Как сообщает УНИАН, соответствующие письма Uber уже разослал своим водителям. В них отмечается, что тарифы будут увеличены уже в июле.

Вместе с письмом водителям, сотрудничающими с Uber, была выслана таблица с новыми расценками, из которых будет формироваться стоимость поездки.

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В сравнении с нынешними тарифами новые выглядят следующим образом:

Отметим, что в апреле с наступлением усиленного карантина в Киеве из-за Covid-19 популярные сервисы такси, включая Uber, подняли цены на перевозки сразу в несколько раз.

Антимонопольный комитет из-за многочисленных жалоб граждан начал расследование, заподозрив возможный сговор Uber, Uklon и Bolt.

Напомним также, что в мае Uber Shuttle с 11 мая возобновил свою работу в Киеве на 48 маршрутах.