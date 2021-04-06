Бизнес 50 минут назад

Цены на такси в Киеве: в АМКУ расследуют возможный сговор Uber, Uklon и Bolt

Ведомство разберется, почему после ограничения на поездки в общественном транспорте стоимость такси в столице мигом взлетела

Фото: Информатор Фото: Информатор
Фото: Информатор

Северное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета начало расследование возможных антиконкурентных действий участниками рынка такси в Киеве в период ужесточенного карантина из-за Covid-19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник отделения Алексей Хмельницкий.

Он отметил, что после введения властями Киева ограничений на поездки в общественном транспорте только по специальным пропускам киевские службы такси не преминули этим воспользоваться. В связи с этим стоимость заказа такси в Киеве выросла в два-три раза в первый же день действия жестких карантинных ограничений — 5 апреля.

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"Об этом свидетельствует информация в популярных сервисах заказ такси, многочисленные сообщения в СМИ и жалобы киевлян. Таких жалоб в наше отделение поступило очень много. Особенно поразила киевлян ценовая политика таких компаний как Uber, Bolt и Uklon, имеющих львиную долю заказов в Киеве", — подчеркнул Хмельницкий.

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При этом чиновник отметил, что первые две компании из упомянутых имеют иностранные корни и работают через соответствующие приложения. По его словам, в АМКУ не могут игнорировать такое количество жалоб, которое поступило на данные сервисы.

"Тем более, что ситуация может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков и особенно организаторов таких перевозок возможных признаков нарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6 закона о защите экономической конкуренции (антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования) и/или частью 1 статьи 13 (злоупотребление монопольным (доминирующим) положением)", — добавил он.

Отметим, что тем временем в Киеве уже начали штрафовать водителей маршруток за перевозку пассажиров без спецпропусков. Ранее же в столице поймали девушку, продававшую на улице поддельные спецпропуска на транспорт.

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