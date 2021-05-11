Транспорт 30 минут назад

Uber Shuttle с 11 мая возобновил свою работу в Киеве на 48 маршрутах

Компания мотивирует воспользоваться услугами шаттлов акционной ценой в 20 гривен за поездку до 28 мая

Фото: kiev.sq Фото: kiev.sq
Фото: kiev.sq

Uber Shuttle возобновил все маршруты по городу Киев. Так, все 48 маршрутов остаются такими же, какими были с начала года, а стоимость поездки до 28 мая составит 20 гривен. 

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

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Кроме того, теперь каждая поездка на Uber Shuttle будет гарантирована. Если поездка не отменена по желанию клиента, Uber автоматически добавит промокод, который можно использовать в UberX или PoolChance. Промокод будет действителен в течение 2 часов. С его помощью можно добраться до места назначения бесплатно.

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Как это работает:

Заранее забронируйте поездку в Uber Shuttle.

Если система не может найти водителя и поездка отменяется за 25 минут до ее начала, промокод для UberX и PoolChance автоматически добавляется в аккаунт.

Сумма промокода соответствует ориентировочной стоимости поездки на UberX по маршруту, выбранному для поездки на шаттле.

✅ Компания отправляет клиенту электронное письмо и уведомление о том, что промокод был добавлен в учетную запись.

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В течение двух часов после отмены поездки на шаттле можно заказать UberX или PoolChance и бесплатно добраться до пункта назначения. При заказе клиент увидит, что стоимость поездки будет изменена на 0 гривен.

Для получения уведомлений эта функция должна быть включена на смартфоне.

В начале апреля пресс-служба компании сообщила, что из-за новых карантинных правил сервис Shuttle не будет работать. Приложение уведомит киевлян, как только микробусы снова начнут курсировать по маршрутам. К тому же, Uber продлил пользователям сроки действия их пакетов-подписок, как только закончится карантин.

Напомним, что в конце 2020 года Uber запустил новую услугу пакетов-подписок на Uber Shuttle.

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