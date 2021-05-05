Bolt инвестирует 20 млн евро в запуск сервиса каршеринга: можно будет брать авто в аренду

Платформа для заказа поездок Bolt запускает в Европе сервис каршеринга Bolt Drive.

Новая услуга даст возможность пользователям арендовать автомобиль на короткий срок с помощью мобильного приложения, сообщает пресс-служба платформы.

Указано, что компания собирается инвестировать 20 млн евро и запустить сервис Bolt Drive в Европе уже в 2021 году. При этом пилотный запуск сервиса состоится на внутреннем рынке — в Эстонии.

Таким образом, в Bolt собираются первыми в Европе объединить в одном приложении сервис заказа поездок, каршеринг, а также прокат электросамокатов и электровелосипедов.

"Благодаря новому сервису пользователи Bolt смогут арендовать автомобиль одним нажатием кнопки. Такое быстрое и удобное решение позволит меньше зависеть от личных автомобилей и воспользоваться альтернативными видами транспорта для совершения коротких поездок", — говорится в сообщении.

Как пояснил сооснователь и СЕО компании Маркус Виллиг, миссия Bolt — помочь людям отказаться от владения автомобилем и предложить им более приемлемую альтернативу. Например, более удобный, доступный и экологичный вариант для поездок на разные расстояния.

"Мы уже запустили сервисы для передвижения на короткие и средние дистанции. Сервис Bolt Drive будет полезен в остальных случаях: будь то поездка в торговый центр или выезд на природу на выходных. Пользователи смогут арендовать авто в любое время с помощью того же приложения, которое они используют, чтобы взять напрокат электросамокат, электровелосипед или заказать поездку", — отметил Виллинг.

В компании считают, что шеринговые сервисы способны значительно изменить транспортную инфраструктуру городов, но для того, чтобы это произошло, нужны два фактора: наличие доступного сервиса и потребительская привычка.

"Мы уже успешно запустили в Украине сервис проката электросамокатов. И спрос на эту услугу превзошел наши ожидания. Учитывая динамику использования сервиса в часы пик, мы видим, что жители крупных городов действительно используют электросамокаты как транспорт "последней мили". Каршеринг — новое направление бизнеса компании Bolt. Этот сервис позволяет комфортно преодолевать большие расстояния на арендованном автомобиле. Мы будем наблюдать за развитием этого направления в Эстонии, а также изучать рынок и спрос на эту услугу в Украине. Исходя из полученных данных, мы примем решение о запуске сервиса каршеринга в нашей стране", — заявил руководитель направления по развитию шеринговых сервисов компании Bolt в Украине Антон Милка.

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Как отмечается, Bolt Drive — это услуга каршеринга без специально оборудованных стоянок. Она дает возможность пользователю арендовать авто, которое территориально находится к нему ближе всего, через приложение Bolt. Для того чтобы начать поездку, нужно разблокировать авто с помощью мобильного телефона. Завершить поездку можно в любой точке города в пределах района, указанного в приложении. При этом пользователям не нужно платить за парковку или топливо.

Как известно, Bolt ― европейская платформа для заказа поездок, ее услугами пользуется более 50 млн человек в 40 странах Европы и Африки. Компания предоставляет целый ряд услуг, таких как вызов автомобилей, доставка еды, курьерская доставка, прокат электросамокатов и электровелосипедов. Все поездки Bolt в Европе углеродно нейтральны: компания стремится уменьшить экологический след согласно стратегии "Green Plan".

В Украине услуги компании Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Черновцах, Ивано-Франковске и Одессе.

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