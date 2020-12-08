Денис Морозов,"Интерпайп: о трендах, гибкости и предприимчивости менеджмента

Денис Морозов уверен, что это стало возможно в том числе благодаря гибкости и предприимчивости менеджмента.

Какие тренды влияют на вашу отрасль и на компанию "Интерпайп" в непростом 2020 году?

В этом году в Украине спрос на трубы OCTG (для добычи нефти и газа) заметно упал, ведь объемы бурения скважин в стране снизились в три-четыре раза по сравнению с прошлым годом. Это связано как со снижением цен на газ в первом полугодии 2020-го, так и с пандемией коронавируса. А падение ВВП страны на фоне снижения деловой активности привело к тому, что сжался и рынок линейных труб общего назначения.

На рынке СНГ мы продолжаем поставки труб в Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Спрос остается стабильным, но есть проблемы со своевременностью оплаты продукции, поэтому мы установили кредитный лимит, сверх которого не отгружаем трубы без оплаты.

В США коронакризис привел к банкротству многих компаний по добыче нефти и газа, поэтому там спрос на трубы сильно упал с одновременным снижением цен. Сегодня этот рынок ничтожно мал по сравнению с прошлым годом. А вот в Европе диаметрально противоположная картина. Многие европейские компании по производству трубной продукции существенно снизили объемы выпуска из-за остановок в период карантина. Это позволило компании "Интерпайп" нарастить поставки труб на европейский рынок (в I полугодии — на 5%) за счет так называемой квоты для прочих стран.

Еще один тренд — снижение объема грузоперевозок из-за пандемии коронавируса. Это отразилось на потребности в ж/д продукции.

Какие навыки высших управленцев стали критичными во время нынешних экономических потрясений?

Классический менеджмент, где во главе угла стоит стратегия, в нынешних условиях не работает, необходимо подстраиваться под постоянно меняющуюся рыночную ситуацию. Поэтому на первое место для топ-менеджера вышла гибкость мышления и способность быстро принимать верные решения. Компании, чей менеджмент демонстрирует гибкость и предприимчивость, легче переносят нынешний кризис и даже находят новые возможности для развития и наращивания производства.

Удалось ли "Интерпайп" реализовать в менеджменте гибкость и предприимчивость?

По моему мнению, компании это удалось в полной мере, ведь мы нарастили поставки на рынки, где прежде наше присутствие было невелико. По сравнению с прошлым годом заметно выросла отгрузка трубной продукции в страны Ближнего Востока. Одно из важнейших достижений — начало сотрудничества с компаний ADCO из Абу-Даби, которая является одной из крупнейших ближневосточных компаний по добыче нефти и газа. Эта победа вдвойне ценнее, учитывая, что у ADCO очень строгий отбор поставщиков. Также в этом году осуществлена крупная поставка линейных труб для Qatar Petroleum, одной из крупнейших нефтедобывающих компаний Катара.

Еще один перспективный для нас рынок — Турция. "Интерпайп" поставляет трубную продукцию для Turkish Petroleum, крупнейшей нефтегазодобывающей компании страны. А в сентябре мы представили в Турции наши безмуфтовые соединения UPJ-F. Это трубы премиального сегмента, экспорт которых мы стремимся наращивать и в других странах. В мире есть всего четыре компании, которые выпускают подобную продукцию.

Рынки Ближнего Востока характеризуются высоким уровнем конкуренции, в том числе со стороны китайских производителей труб, тем не менее нам удается наращивать здесь свое присутствие благодаря лучшему качеству и более быстрым срокам поставки.

Как кризис повлиял на сроки и методы планирования? Возможно, "Интерпайп", подобно многим другим компаниям, перешел на краткосрочное планирование?

На самом деле коронакризис не изменил нашу глобальную стратегию развития, мы продолжаем двигаться в ее русле. Что касается планирования, то еще несколько лет назад мы перешли на скользящее двухнедельное планирование, когда были вынуждены покинуть рынки Таможенного союза. Сегодня это является единственно верным вариантом функционирования бизнеса. В Европе и на Ближнем Востоке потребители трубной продукции работают в режиме just in time, поэтому нам пришлось внедрять оперативное планирование, перейдя от длинных поставок большого объема продукции к дробным заказам и маленьким партиям.

В нынешних условиях оперативность планирования стала одним из конкурентных преимуществ компании "Интерпайп", что позволило нам найти новые рынки для нашей продукции. Система доказала свою эффективность, поэтому будет использоваться и в дальнейшем.

Экомодернизация производства становится важнейшим глобальным трендом, меняющим лицо производственных компаний по всему миру. Что в этом направлении предпринимает "Интерпайп"?

Выбросы СО2 — глобальная проблема, которую мы как один из лидеров по производству труб и ж/д продукции не можем игнорировать. Локомотивом в сфере снижения выбросов углекислого газа становится Европа, где последовательно ужесточаются требования к продукции, которая производится и поставляется на рынки ЕС. В рамках объявленного там плана декарбонизации предполагается троекратное снижение выбросов СО2 при производстве стали с нынешних 750 кг/т до 250 кг/т.

"Интерпайп" одним из первых в Украине построил экологически чистый электрометаллургический завод, благодаря чему мы закрыли грязное мартеновское производство. За счет этого компания уже сейчас достигла европейской нормы по выбросам СО2 на 2050 год. Но компания на этом не останавливается, и во всех наших инвестпроектах, которые реализуются или запланированы к реализации, мы учитываем экологическую составляющую, объединяя ее с экономическим эффектом.

Украинский экспорт принято считать сырьевым, тем не менее компания "Интерпайп" — один из лидеров в экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью. Какие новые проекты в этом направлении будут реализованы в ближайшем будущем?

Одно из ключевых направлений — наращивание выпуска колес для пассажирских железнодорожных вагонов. Проект реализуется с прицелом на Европу. По колесам для грузовых вагонов мы в ЕС безусловные лидеры (примерно 2/3 грузовых вагонов в Европе оснащены колесами производства "Интерпайп"), а теперь хотим стать заметным игроком и в пассажирском сегменте, где наша доля пока не превышает 2%.

Уже сейчас компания осуществила первые поставки колес для пассажирских вагонов таким производителям, как Siemens и Bombardier. А благодаря новому уникальному оборудованию, которое мы установили в этом году, выйдем на рынок с новым продуктом, который ранее не делали. Общие инвестиции в проект составили $15 млн.

Также в стадии реализации находится проект по увеличению производства колесных пар, для этого мы начали строительство нового цеха. Это откроет перед нами дополнительный рынок сбыта: если в Украине колесную пару собирают на месте, используя старую ось и два новых колеса, то в Европе и США покупают не колеса, а колесные пары, где и ось, и колеса нового производства. В ближайшем будущем рассчитываем выйти на уровень производства 20 тыс. колесных пар в год.

Кто будет развивать компанию в будущем? Бытует мнение, что управленцы, выращенные в структуре компании и являющиеся носителями корпоративной культуры, более эффективны по сравнению с приглашенными звездами. Согласны ли вы с этим?

Мы придерживаемся взвешенного подхода, стремясь к формированию эффективной команды из лучших специалистов. Среди наших управленцев есть немало тех, кто прошел в компании все ступени карьерной лестницы. И я, придя в "Интерпайп" 20 лет назад рядовым экономистом, наглядный тому пример.

Одновременно мы открыты к сотрудничеству с опытными сильными управленцами извне, которые, обладая высокими компетенциями и экспертностью, несут новые знания и открывают перед компанией новые возможности.