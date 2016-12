За підсумками Конференції СОР22 Польща випускає перші "зелені облігації". А ми?

Конференція СОР22 країн-підписантів Рамкової конвенції ООН про зміни клімату (м. Марракеш (Марокко, 7-16 листопада 2016 р.) продемонструвала готовність світової спільноти до конкретних кроків в боротьбі зі зміною клімату.

Результати конференції СОР22, оприлюднені в ЗМІ, засвідчили дотримання країнами узятих на себе зобов'язань зі скорочення викидів парникових газів для утримання темпів зростання температури на планеті в межах 2 градусів Цельсію.

Світова спільнота, усвідомлюючи значення кліматичних ризиків для економіки та суспільства в цілому, все активніше виступає за визначення більш амбітних цілей, які дозволять втримати темпи потепління на планеті в межах 1,5 градуса Цельсію. У зв'язку з цим вагомими видаються заяви деяких розвинених країн про відмову від використання вугілля до 2030 року (окремі країни заявили про готовність зробити це вже до 2023 року).

Іншим цікавим результатом конференції є створення Фонду технічної допомоги, метою якого є надання доступу країнам, які розвиваються, до новітніх технологій. Навіть попри незначні обсяги такого фонду (50 млн дол. США), він здатний виступати гарантом для виробників та отримувачів таких технологій та полегшити доступ до них в умовах існування численних ризиків.

Проте, питання доступу до фінансових ресурсів, необхідних для виконання вимог у відповідності до Паризької кліматичної угоди, охоплює саме ринкові інструменти, які дозволяють зацікавити власників приватних фінансових ресурсів.

Прикладом може слугувати наш сусід. Так, Польща після закінчення СОР22 оголосила про перший випуск "зелених облігацій", який дозволить отримати на ринку мільярди євро для провадження проектів з виробництва відновлюваної енергії, покращення рівня енергоефективності економіки, тощо. Важливою особливістю даного інструменту є низькі (у порівнянні із звичайними облігаціями) відсотки та можливість розраховуватись не тільки грошима, а й сертифікованими нефінансовими результатами (наприклад, сертифікатами, які засвідчують скорочення викидів парникових газів).

Що залишилось за кадром?

Якщо офіційні заходи стосувалися технічних питань, то так звані "side events" стосувались проблеми доступу до фінансових ресурсів, які потрібні для виконання країнами узятих на себе зобов'язань.

В першу чергу слід відмітити дискусію представників банківських установ, інвестиційних фондів та міжнародних фінансових інституцій, яка відбулася на самому початку проведення СОР22. Під час даної зустрічі "головну скрипку" відігравав Bank of America Merrill Lynch, голова підрозділу з кліматичних фінансів якого, Абид Кармалі, стимулював обговорення інновацій у сфері фінансування заходів, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату.

Наступним важливим заходом, організованим UNEPFI та CDP (Carbon Disclosure Project), була зустріч представників фінансового сектору, метою якої було обговорення новітніх стандартів доступу до кліматичних фінансів. По суті, йшлося про створення рамкових умов діалогу між інвесторам та реціпієнтами фінансових ресурсів, призначених для скорочення викидів парникових газів.

Ще однією важливою подією став "сайд івент" з питань доступу міст до кліматичного фінансування, який було організовано The Carbon Trust 12 листопада. Важливість даної події пов'язана з тим, що майже 70% викидів парникових газів припадають саме на міста, які сьогодні відчувають дефіцит фінансових ресурсів.

Наступним важливим заходом за участі представників фінансового ринку стала зустріч, ініційована 16 листопада Sustainability Stock Exchange та PRI (Principles of Responsible Investments), де були присутні представники найбільших фондових бірж та фінансових інституцій. Результатом даної зустрічі було підтвердження курсу, визначеного ще у жовтні на зустрічі представників фінансового сектору в Сінгапурі. Зокрема, йдеться про припинення кредитування та інвестування проектів, пов'язаних з розвідкою та видобутком вугілля, а також про поступове запровадження вимог нефінансової звітності для проходження лістингу на біржах.

Саме в межах даних заходів вирішувалися питання доступу до приватних кліматичних фінансів, які стануть основою для формування глобальної "зеленої економіки". Учасники цих зібрань обговорили новітні інструменти та механізми фінансового ринку, які дозволяють залучити кошти не тільки для скорочення викидів парникових газів, а й для вирішення соціальних та управлінських проблем.

А що ж наші?

Наша делегація, яка складалася приблизно з десяти делегатів, активно приймала участь у заходах в межах головної програми СОР22 — провела, зокрема, за підтримки ЄБРР та USAID презентацію нашої країни. Фактично, ми заявили про активну позицію нашої країни в питанні боротьби зі зміною клімату — підтвердили зобов'язання зі скорочення викидів парникових газів.

З іншого боку, були проігноровані заходи, організовані представниками фінансового ринку, де обговорювалися питання кліматичного фінансування — доступу до фінансових ресурсів, необхідних для виконання узятих на себе зобов'язань.

Наразі кошти, які надходять до нашої країни для боротьби з екологічними, соціальними ризиками, належать міжнародним фінансовим інституціям (ЄБРР, ЄІБ тощо). З одного боку, сам факт надходження таких коштів до країни, де відчувається їх нестача, повинен сприйматись позитивно. Проте є одне "але". Ці кошти залучаються на фінансовому ринку з використанням тих самих інструментів, про які дискутують представники фінансового ринку на "сайд івентс" під час таких заходів як СОР22 (облігації сталого розвитку, зелені облігації тощо). Очевидно, що маючи прибутковим статус, всі ці інституції не надають кошти Україні за ціною, яку вони заплатили на ринку.

Та ж Польща, яка протягом довгого часу також отримувала фінансування за схемою, якою користуємось і ми — через посередників. Проте вже на початку 2017 року відбудеться перший випуск зелених облігацій, який дозволить Польщі залучити напряму з фінансового ринку кошти, необхідні для виконання зобов'язання зі скорочення викидів парникових газів.

Чи є наші сусіди настільки розумнішими за нас?

Олександр Сущенко , голова Center for Blended Value Studies

Олег Гичка, аналітик Center for Blended Value Studies

Андрій Гонта, директор BFSE LLC