Зеленский обещает украинцам кредиты под 5% годовых в гривне

Президент Владимир Зеленский заявил о запуске программы «Украинская мечта» с выдачей кредитов по ставке 5%.

Во время выступления в Верховной Раде в среду, 1 декабря, Зеленский заявил о стабилизации экономической ситуации в стране.

«Вопреки глобальной пандемии мы стабилизировали экономическую ситуацию. В 2021 году впервые ВВП достигнет рекордного уровня, превысит 190 млрд долларов. Это больше, чем в докризисных 2008 и 2013 годах. Впервые с 2013 года мы снизим госдолг до уровня ниже 50% ВВП. При том, что в последние годы у остальных стран он быстро рос. Наши золотовалютные резервы выросли и сегодня составляют 30 млрд долларов. Это самый высокий показатель с 2013 года», — заявил президент.

По его словам, впервые ставка кредитов для малого и среднего бизнеса опустилась ниже 10% и украинский бизнес получил больше 70 млрд гривен.

«Мы запускаем программу «Украинская мечта», в которой каждый гражданин нашей страны, который честно платит налоги, может получить кредит по ставке 5% в гривне для покупки собственной недвижимости, электромобиля и получения образования или смены профессии", — сказал Зеленский.

Правительство ранее уже внесло в программу "Доступная ипотека 7%" изменения, которые потенциально расширяют возможности для желающих ей воспользоваться. Так, в нее включили физических лиц-предпринимателей с годовым доходом до 50 млн грн.

Новые условия позволят таким мелким предпринимателям получать беззалоговые кредиты в сумме до 1 млн грн с их компенсацией государством до уровня ставки 12%. Участники рынка недвижимости оценили, что новые условия могут увеличить количество выданных кредитов на 10-15%.