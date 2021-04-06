Зеленский одобрил закон о новых выплатах бизнесу и работникам по 8000 грн при локдауне

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении единоразовой помощи застрахованным лицам на период ужесточения карантинных ограничений в "красных" зонах эпидемиологической опасности из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно закону, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах, получат из государственного бюджета единовременную материальную выплату в размере 8 тысяч грн.

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Кроме гарантированной государством помощи, ФЛП и работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг "Дія". Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, документ был принят Верховной Радой 312 голосами 30 марта. Проект закона был внесен в парламент самим Зеленским.

Отметим при этом, что обращаться можно будет лишь в течение 30 дней с момента введения дополнительных карантинных ограничений в соответствующем регионе. Однако отсчет срока для получения помощи в регионах, где "красная" зона объявлена уже, должен будет начаться через десять дней со дня вступления закона в силу.