ЗТМК внесли в список для приватизации, лишив Фирташа приоритетного права на выкуп

Кабинет министров 25 ноября включил ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" в список объектов, подлежащих приватизации, а в зарегистрированном 23 ноября Фондом госимущества обновленном уставе предприятия аффилированная с Group DF Дмитрия Фирташа компания Tolexis Trading Ltd., владеющая 49%-ной долей комбината, не имеет приоритетного права на выкуп госдоли.

Как отмечается в сообщении ФГИ, включение ЗТМК в перечень объектов приватизации позволит, согласно закону "Об исполнительном производстве", возможность остановить все исполнительные производства в его отношении, открыть новый расчетный счет для осуществления производственной деятельности и модернизации комбината.

Проект соответствующего постановления Кабмина был разработан в рамках выполнения созданного ФГИ и ЗТМК плана по финансовому оздоровлению предприятия. Ожидается, что с апреля 2021 года ЗТМК увеличит объем производства готовой продукции на 50%, что полностью выведет его на уровень безубыточности.

"Критическая необходимость внедрения антикризисного плана финансового спасения предприятия возникла из-за накопленных в течение 11 лет прошлым менеджментом во главе с бывшим директором Владимиром Сиваком долгов за электроэнергию в сумме более 1,2 млрд грн, что привело к аресту судом всех счетов ООО "ЗТМК", — отмечают в фонде.

В рамках реализации указанного плана 23 ноября ФГИ зарегистрировал новую редакцию устава ООО, которым отменил приоритетное право второго акционера на выкуп в случае приватизации. Таким образом, государственная доля в случае приватизации будет продана исключительно на прозрачных конкурентных началах, подчеркивают в ФГИ.

Читайте также: В Group DF заявили о незаконности назначения нового руководителя ЗТМК

Решение же о проведении аукциона по приватизации будет рассмотрено только после окончания судебного процесса по возврату 49% акций комбината от Tolexis государству.

"Частный акционер получил этот пакет акций в обмен на обязательства в объеме 110 млн долларов. Эти средства должны были быть потрачены на то, чтобы сделать ЗТМК наиболее современным производством титана в мире. Однако модернизация выполнена не была, а предприятие находится в значительно худшем состоянии, чем до привлечения этого инвестора", — говорится в сообщении.

В частности, по данным ФГИ, вместо 900 тонн титановой губки в месяц сейчас предприятие может изготавливать только 420 тонн, что крайне негативно отражается на экономических показателях.

Антикоррупционные органы подозревают в хищении 492 млн грн предыдущее руководство, во времена которого на предприятии практиковались схемы продажи продукции аффилированным компаниям по заниженным ценам.

Кроме того, ФГИ отдельно сообщает, что отказался от рассмотрения предложения компании "Интерлинк" (Великобритания), равно как и других потенциальных инвесторов, по оздоровлению ЗТМК.

"ФГИ... регулярно получает письма с предложениями от третьих сторон по разным вариантам сотрудничества с предприятием. В том числе, такие предложения поступали в фонд и другие органы государственной власти от имени компании "Интерлинк". Однако на сегодня по результатам анализа финансово-экономической ситуации предприятия и разработанной модели его финансового оздоровления не усматривается необходимость в привлечении внешних инвесторов", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что план финоздоровления ЗТМК разработан с учетом особенностей рыночной цены на титан, которая за последние шесть месяцев имела высокую волатильность на внешних рынках, снизившись до 5 долларов за кг продукции вместо 9-11 долларов в период до пандемии Covid-19.

Предложенный план состоит из четырех основных мероприятий. Первое — переход на прямые закупки электроэнергии (составляющей более 30% в себестоимости продукции) на бирже. Второе — переход на комбинированную модель продажи продукции на внешних рынках, в частности по спотовым и терм-контрактам. Третье — наращивание объемов производства до 650 тонн в месяц для обеспечения эффекта масштаба и снижения постоянных затрат на килограмм готовой продукции. Четвертое — переход на более современные агрегаты электролиза хлористого магния для снижения затрат на электроэнергию и уменьшения потребления хлора.

ЗТМК — единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана, проектная мощность предприятия — 20 тысяч тонн в год.