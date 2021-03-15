Чи достатньо відкрити доступ до інформації, щоб стимулювати розвиток підприємництва?

Нещодавно завершився пілотний проєкт "Інформаційний пункт підприємця" (ІПП). Проєкт реалізований у 2020 році Офісом розвитку малого та середнього підприємництва/SME.DO, регіональною і місцевою владою з метою протестувати сервіс надання безкоштовних базових інформаційних послуг підприємцям від держави. Мікро-, малі та середні підприємці — рушійна сила місцевого економічного розвитку у всьому світі. 96% бізнесів в Україні — це мікропідприємці, де працюють менш як 10 осіб. (Compendium of Enterprise Statistics in Ukraine 2018).

Проєкт передбачав тестування єдиної моделі ІПП по всій території України на базі існуючих органів місцевого самоврядування, зокрема, реалізований на базі мережі ЦНАПів у Запорізькій, Тернопільській, Черкаській та Чернігівській областях (всього 12 ІПП). Протягом пілотного проєкту надано 2035 безкоштовних консультації підприємцям. Після завершення пілоту надання консультацій продовжується тими ІПП, які бажають самостійно продовжити роботу.

У пілотному проєкті, у тому числі, оцінювалася потреба потенційних та існуючих підприємців у безкоштовній інформаційній підтримці. Наявність знань — не визначальний фактор для успішного розвитку бізнесу. Але обізнаність та доступ до інформації є необхідними умовами для розвитку малого та середнього підприємництва у регіоні.

Інформаційна сторінка проєкту

Що можемо сказати вже зараз?

1. Більшість звернень підприємців — це первинний запит щодо відкриття бізнесу.

Пілотний проєкт був спрямований на надання базових інформаційних послуг і отримані результати підтверджують, що підприємці готові звертатися за інформацією до подібних організацій саме за базовою допомогою.

Підприємці запитують, які документи потрібні для реєстрації бізнесу, як сплачувати податки, як отримати виплати.

Також підприємці запитують, як відкрити бізнес, наприклад, ветеринарну клініку, бізнес з продажу автомобілів або прикрас, виготовлених власноруч.

2. У великих містах інтерес до інформаційної підтримки вищий, ніж в невеликих громадах.

Тим не менше, якщо консультанти проактивні, результативність їхньої роботи значно підвищується і в невеликих ОТГ. Відповідно, інтерес місцевої влади до розвитку підприємництва є одним з визначальних факторів успіху розвитку проєктів для підприємців.

3. Серед можливої додаткової інформації підприємців цікавлять, у першу чергу, можливості фінансування бізнесу, у другу — можливості для навчання, і вже потім події та заходи для підприємців.

4. Підприємництво потрібно популяризувати та формувати перелік запитань, з якими підприємці можуть звертатися.

Також важливо навчитися спілкуватися однією мовою — коли підприємець і надавач послуг розуміють одне одного, і консультант ІПП може стати таким "перекладачем". У невеликих громадах підприємці не завжди мають запитання, на які б хотіли отримати відповіді щодо розвитку бізнесу.

Можна припустити, що одна з причин полягає у тому, що підприємці не знають, у чому може полягати інформаційна підтримка і потрібно спочатку інформувати підприємців по запитаннях, які можуть їх цікавити і пропонувати рішення, які сприятимуть розвитку підприємництва у регіоні.

Що потрібно для розвитку підприємництва?

Інформаційний пункт підприємця — частина інфраструктури підтримки підприємців. Доступ до інформаційної підтримки для підприємців — необхідна передумова розвитку підприємництва в Україні. Потрібно забезпечити для підприємців можливість як знайти відповіді на запитання, так і розказати про проблеми, які виникають у підприємця.

Важливо, щоб екосистема підтримки підприємців була цілісною, щоб підприємець знав, куди саме він може звернутися зі своїми запитаннями на будь-якому етапі розвитку бізнесу.

Так само важливою є популяризація підприємництва та підприємницької культури. Досить багато українців досі розглядають найману працю, як єдине джерело своїх доходів. Тому окремо потрібно проводити заходи, спрямовані на підвищення інтересу до підприємницької діяльності.

І наостанок, необхідною умовою для реалізації підприємницького потенціалу є дієвість самих підприємців, у тому числі у застосуванні інформації, до якої розширюється доступ, на практиці. Саме бажання діяти, можливо, деколи помилятися, визначає наскільки успішно буде розвиватися підприємництво.