"Герои малого бизнеса": в Киеве определяют лучших малых предпринимателей Украины

В субботу, 7 августа, в Киеве впервые пройдет торжественная церемония награждения премией "Герои малого бизнеса". Мероприятие пройдет в Premier Palace Hotel по адресу улица Пушкинская, 5-7 и начнется в 15:00.
"Это проект, созданный предпринимателями для предпринимателей всей страны, в котором будут отмечены лучшие среди лучших, самые стойкие, те, кто развивает свое дело в непростых реалиях, и вдохновляет своим примером других", — отмечают организаторы премии.
В рамках мероприятия будут отмечены украинские предприниматели в 10 номинациях:
- Молодой предприниматель
- Работодатель года
- Системный бизнес
- Дело жизни
- Доброе дело
- Инновации ради будущего
- Наследие и традиции
- Ветеранский бизнес
- Здоровая нация
- Made in Ukraine.
Также будет отмечен и победитель в 11-ой номинации — ГРАН-ПРИ. Она будет присуждена путем внутреннего голосования членов жюри среди номинантов, прошедших онлайн-голосование.
Адженда:
15:00 — 16:00 – регистрация и поздравительная часть
16:00 — 17:00 – нетворкинг и знакомства
17:00 — 18:00 — официальная часть
18:00 — 19:00 — фуршет
19:00 — 20:00 — награждение
20:00 — 21:00 – время для фото и неформального общения
Дресс-код мероприятия: Cocktail
Среди участников мероприятия будут автор проекта "Герои малого бизнеса" Константин Карпушин, СЕО Codebridge, представители жюри конкурса: Наталья Шмигельская, основательница ТМ "Готово", "Фудмама", Дмитрий Стрижов, генеральный директор Холдинга охранных предприятий "ШЕРИФ", Илья Кенигштейн, основатель и CEO сети бизнес-пространств Creative States, Кирилл Куницкий, основатель международной образовательно-консалтинговой компании "Бизнес-Конструктор" и многие другие публичные лица.
Мероприятие состоится при поддержке Young Business Club, KPMG в Украине, Akelik Group, бизнес-портала Delo.ua и издания mind.ua.
По вопросам аккредитации обращаться к Марии Кошутской на электронный адрес: mkoshutska@geroi.biz.