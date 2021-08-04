Предприниматель 1 час назад

"Герои малого бизнеса": в Киеве определяют лучших малых предпринимателей Украины

Лучшие украинские малые предприниматели будут определены в 11 номинациях

Фото: business.diia.gov.ua Фото: business.diia.gov.ua
Фото: business.diia.gov.ua

В субботу, 7 августа, в Киеве впервые пройдет торжественная церемония награждения премией "Герои малого бизнеса". Мероприятие пройдет в Premier Palace Hotel по адресу улица Пушкинская, 5-7 и начнется в 15:00. 

"Это проект, созданный предпринимателями для предпринимателей всей страны, в котором будут отмечены лучшие среди лучших, самые стойкие, те, кто развивает свое дело в непростых реалиях, и вдохновляет своим примером других", — отмечают организаторы премии. 

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В рамках мероприятия будут отмечены украинские предприниматели в 10 номинациях:

  •  Молодой предприниматель
  •  Работодатель года
  •  Системный бизнес
  •  Дело жизни
  •  Доброе дело
  •  Инновации ради будущего
  •  Наследие и традиции
  •  Ветеранский бизнес
  •  Здоровая нация
  •  Made in Ukraine.

Также будет отмечен и победитель в 11-ой номинации — ГРАН-ПРИ. Она будет присуждена путем внутреннего голосования членов жюри среди номинантов, прошедших онлайн-голосование. 

Адженда: 

15:00 — 16:00 – регистрация и поздравительная часть

16:00 — 17:00 – нетворкинг и знакомства

17:00 — 18:00 — официальная часть

18:00 — 19:00 — фуршет

19:00 — 20:00 — награждение

20:00 — 21:00 – время для фото и неформального общения

Дресс-код мероприятия: Cocktail 

Среди участников мероприятия будут автор проекта "Герои малого бизнеса" Константин Карпушин, СЕО Codebridge, представители жюри конкурса: Наталья Шмигельская, основательница ТМ "Готово", "Фудмама", Дмитрий Стрижов, генеральный директор Холдинга охранных предприятий "ШЕРИФ", Илья Кенигштейн, основатель и CEO сети бизнес-пространств Creative States, Кирилл Куницкий, основатель международной образовательно-консалтинговой компании "Бизнес-Конструктор" и многие другие публичные лица.

Мероприятие состоится при поддержке Young Business Club, KPMG в Украине, Akelik Group, бизнес-портала Delo.ua и издания mind.ua. 

По вопросам аккредитации обращаться к Марии Кошутской на электронный адрес: mkoshutska@geroi.biz. 

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"Герои малого бизнеса": в Киеве определяют лучших малых предпринимателей Украины
"Герои малого бизнеса": в Киеве определяют лучших малых предпринимателей Украины
Лучшие украинские малые предприниматели будут определены в 11 номинациях
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