"Герои малого бизнеса": в Киеве определяют лучших малых предпринимателей Украины

В субботу, 7 августа, в Киеве впервые пройдет торжественная церемония награждения премией "Герои малого бизнеса". Мероприятие пройдет в Premier Palace Hotel по адресу улица Пушкинская, 5-7 и начнется в 15:00.

"Это проект, созданный предпринимателями для предпринимателей всей страны, в котором будут отмечены лучшие среди лучших, самые стойкие, те, кто развивает свое дело в непростых реалиях, и вдохновляет своим примером других", — отмечают организаторы премии.

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В рамках мероприятия будут отмечены украинские предприниматели в 10 номинациях:

Молодой предприниматель

Работодатель года

Системный бизнес

Дело жизни

Доброе дело

Инновации ради будущего

Наследие и традиции

Ветеранский бизнес

Здоровая нация

Made in Ukraine.

Также будет отмечен и победитель в 11-ой номинации — ГРАН-ПРИ. Она будет присуждена путем внутреннего голосования членов жюри среди номинантов, прошедших онлайн-голосование.

Адженда:

15:00 — 16:00 – регистрация и поздравительная часть

16:00 — 17:00 – нетворкинг и знакомства

17:00 — 18:00 — официальная часть

18:00 — 19:00 — фуршет

19:00 — 20:00 — награждение

20:00 — 21:00 – время для фото и неформального общения

Дресс-код мероприятия: Cocktail

Среди участников мероприятия будут автор проекта "Герои малого бизнеса" Константин Карпушин, СЕО Codebridge, представители жюри конкурса: Наталья Шмигельская, основательница ТМ "Готово", "Фудмама", Дмитрий Стрижов, генеральный директор Холдинга охранных предприятий "ШЕРИФ", Илья Кенигштейн, основатель и CEO сети бизнес-пространств Creative States, Кирилл Куницкий, основатель международной образовательно-консалтинговой компании "Бизнес-Конструктор" и многие другие публичные лица.

Мероприятие состоится при поддержке Young Business Club, KPMG в Украине, Akelik Group, бизнес-портала Delo.ua и издания mind.ua.

По вопросам аккредитации обращаться к Марии Кошутской на электронный адрес: mkoshutska@geroi.biz.