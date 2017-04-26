Глобальные тренды, о которых нужно знать предпринимателю

Реалии таковы, что мы просыпаемся с Facebook, ищем информацию в Google, заказываем авто через Uber и покупаем вещи на AliExpress, затем заказываем билеты на Skyscanner и летим в отпуск, почитав предварительно отзывы на TripAdvisor. Это происходит не где-то, а здесь уже. Это — сегодняшняя реальность.

Глобальные игроки — рядом

Ваш ближайший конкурент — это не только локальный магазин или кафе на соседней улице. Вашим конкурентом может стать глобальная компания, и к этому надо быть готовым. Глобальные компании не стучатся в дверь, они ее "выносят".

В онлайн-среде так же: медиапотребление украинских пользователей смещается в сторону глобальных ресурсов. По данным Factum Group, в марте 79% интернет-пользователей в Украине искали информацию в Google, 70% смотрели видео в YouTube, 42% заходили в Facebook.

В категории e-commerce мы наблюдаем стремительное развитие глобальных игроков. Еще пару лет назад в Украине никто не слышал о китайском AliExpress, а теперь он на втором месте в рейтинге приложений Play Market и AppStore (кстати, на первом месте уверенно держится OLX). В соседней России Alibaba Group планирует открыть свое логистическое подразделение и создать несколько фулфилмент центров. Джек Ма лично встречался с Путиным и обсуждал создание электронного пути по аналогии с шелковым.

У наших соседей на Западе, в Польше, Amazon построил 3 фулфилмент центра, каждый площадью почти 100 тыс. кв. м. Фулфилмент центр Amazon в Познани находится всего в 5 км от польского офиса компании Allegro — лидера e-commerce-рынка в Польше. В 2016 году группа Naspers продала Allegro за 3 млрд. долларов. А в Индии Amazon конкурирует с нами в сегменте классифайдов.

Рост мобильного пользования

Смартфон стал пультом управления нашими желаниями. Общение в соцсетях, новости, погода, заказ такси, бронирование столиков в ресторанах и номеров в отелях, покупка и продажа — все эти задачи пересекаются в мобильном телефоне. Иметь сайт, адаптированный под мобильные устройства, это уже не просто прихоть, сегодня это вопрос выживания.

По данным ComScore, для выхода в интернет пользователи пользуются мобильными устройствами чаще, чем компьютером. В последнем отчете за март 2017 исследователи проанализировали 9 стран и пришли к выводу, что больше 60% времени пользователи проводят в интернете именно с мобильного. В США и Китае мобильная доля таких посещений составляет 71%, в Канаде — 62%, в Италии — 64%, а в Индонезии — целых 91%.

Еще в 2010 году более 51% пользователей смартфонов в Британии признались, что страдают номофобией — испытывают страх лишиться мобильного, "ведь там теперь вся жизнь". Более половины пользователей отмечали, что испытывают фантомные вибрации, даже когда телефон не получает никаких сообщений. С другой стороны, в этой зависимости кроется много новых возможностей.

Искусственный интеллект

Время драгоценно, поэтому если можно оптимизировать любой процесс с помощью искусственного разума, почему бы этим не воспользоваться? Если раньше мы обучали роботов, то теперь новые поколения роботов могут сами быть в роли консультантов.

Facebook давно использует алгоритм показа релевантных постов на основе анализа предыдущих лайков и шеров пользователя, YouTube будет показывать вам видео, релевантные вашему первому запросу. Американский letgo запустил механизм распознавания изображений при подаче объявления: когда пользователь загружает фото, система подсказывает ему вариант заголовка и выбирает категорию.

В украинском OLX искусственный интеллект предлагает пользователям наиболее релевантные объявления, основываясь на их предыдущем поведении. Кроме того, искусственный интеллект учится на действиях модераторов, улучшая контент на сервисе. В планах ввести опцию распознавания изображений при публикации объявлений.

Перед тем как внедрять что-то новое в Украине, мы всегда изучаем опыт наших коллег из других стран. Но также обязательно общаемся с украинскими пользователями. Недавно мы проводили исследование, в результате которого получили очень интересную информацию. Наибольшую готовность платить за дополнительные объявления демонстрируют продавцы животных. Эти люди не продают элитную недвижимость или дорогие авто. Они продают щенков, котят. Почему? Потому что животные растут. Несколько месяцев — и все, товар уже "неликвидный".

Я убежден, что шансы одержать победу на своем поле всегда есть, технологии не заменят предпринимательской изобретательности и стремления удовлетворить потребности с учетом локальных особенностей. В Украине Uklon имеет все шансы успешно конкурировать с Uber, а оригинальные маленькие кофейни дадут фору крупным сетям, поскольку всегда будет спрос на уникальность и уют. У глобальных компаний есть гигантские ресурсы и возможности, но в битве за приверженность всегда побеждает тот, кто изучает и слышит своего потребителя.