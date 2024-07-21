Які зміни на ринку криптовалют очікують інвесторів найближчі три місяці - прогнози експертів

Хоча влітку ринок віртуальних активів знаходився у негативному тренді, засновник компанії SpiceProp Наталія Бойко вважає, що біткоїн та альткоїни поступово втягуються у другу хвилю цьогорічного зростання крипторинку. Цей тренд має вивести Bitcoin на рівень до $100-110 тис.

Більше про те, які альткоїни можуть найбільше зростати у третьому кварталі, читайте у материалі Delo.ua "Курс на альткоїни. Які криптомонети можуть зрости влітку та восени".

"Цей таймінг зростання буде трохи ширшим за третій квартал. Новий період зростання має закінчитися у середині жовтня", - зазначає Бойко.

За оцінками експерта, в цей період BTC можуть тригерити три основні теми:

1. Ринок чекає на постхалвінгове ралі біткоїну. Середній розмір зростання - це 60-70% від ціни халвінгу. Тобто, ціна може збільшитися до $100-110 тис.

2. Інвестори чекають на повноцінний запуск спотових Ethereum-ETF. Комісія із цінних паперів США (SEC) вже схвалила заявки. Проте, є формальності із оформленням усіх документів. Як тільки фонди будуть запущені, Ethereum отримає надходження коштів інституціоналів.

3. Світова економіка чекає на рішення ФРС щодо першого зниження облікової ставки в США. За даними CME FedWatch Tool, інвестори оцінюють шанси на цю подію у вересні в 66,7%. Отже, вже у серпні ФРС почне готувати інвесторів до пом'якшення. Це може позитивно вплинути на криптовалюту.

Які ризики можуть вплинути на альткоїни найближчим часом

Фінансовий радник Михайло Пацан вважає, що найближчі місяці інвесторам у криптовалюти варто звертати увагу на такі обставини, адже вони можуть обвалити курс альткоїнів:

1. Висока волатильність. Альткоїни більше схильні до волатильності, ніж біткоін та фіатні активи.

2. Регуляторні ризики. Різні країни продовжують впроваджувати нові регуляторні норми, які можуть вплинути на криптовалютний ринок. Наприклад, в ЄС стартувало регулювання у межах регламенту MiCA. Такі тренди можуть негативно вплинути на ринок, тому що переформатовують активність емітентів та інвесторів. Втім, зараз немає єдиного регулювання криптовалют, що унеможливлює вхід інституціональних інвесторів, а це основні учасники проєктів.

3. Технічні ризики. Проблеми з безпекою та технічні недоліки можуть знизити довіру до проєктів та привести до втрати коштів інвесторами. Тому варто не забувати про хакерські атаки, збої у роботі мережі або інші технічні несправності. Все це може мати значний негативний вплив на альткоїни.

4. Конкуренція. У криптовсесвіті постійно з'являються нові проєкти, що можуть запропонувати кращі рішення або технології, ніж існуючі альткоїни. Ці тенденції можуть знизити попит на вже існуючі монети.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин додає, що песимізм фондового ринку може викликати віддтік капіталу зі всіх інструментів, у першу чергу, з найбільш ризикованих - криптовалют. Тому ринок цифрових активів все ще знаходиться у хиткому стані.

"Також зберігається тотальна залежність від активності й притоку капіталу в крипто-ETF. Відтік з біткоїну запускає хвилю розпродажу в альткоїнах", - говорить Андрій Шевчишин.

Варто пам’ятати й про передвиборчий період в США, який також залишається суттєвим важелем впливу на крипту, каже Шевчишин.

"Один з кандидатів у президенти США Дональд Трамп зараз намагається перехопити аудиторію криптоінвесторів на свій бік та обіцяє підтримку ринку. Як це може вплинути на світовий ринок криптовалют – поки складно прогнозувати", - говорить експерт.

Більше про те, які альткоїни можуть найбільше зростати у третьому кварталі, читайте у материалі Delo.ua "Курс на альткоїни. Які криптомонети можуть зрости влітку та восени".