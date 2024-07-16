Курс на альткоїни. Які криптомонети можуть зрости влітку та восени

З початку літа головна криптовалюта – біткоїн – подешевшала на 5%. За даними сайту Сoinmarketcap, якщо 15 червня монета коштувала $66,3 тис., то вже 15 липня її вартість досягла $63,2. При цьому найнижчий показник у просадці курсу було зазначено на рівні $54 тис. Негативний настрій цифрового золота можуть підхватити й інші монети. Втім не виключено, що багато проєктів мають гарні перспективи для інвестицій навіть під час депресії на ринку криптовалют. Редакція Delo.ua опитала експертів та дізналася, які альткоїни вважаються найбільш перспективними у третьому кварталі 2024 року.

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Примітка: Даний матеріал Delo.ua не можна вважати фінансовою чи інвестиційною порадою або пропозицією. Кожен криптоінвестор несе особисту відповідальність за прийняті рішення щодо вкладень у цифрові активи.

Топ-8 найперспективніших альткоїнів у третьому кварталі

За оцінками експертів Delo.ua, гарні шанси для зростання мають такі проєкти:

1. Ethereum (ETH).

2. Ethereum Classic (ETC).

3. Ripple (XRP).

4. Chainlink (LINK).

5. ZKSync (ZK).

6. Solana (SOL).

7. Fetch.ai (FET).

8. TRON (TRX).

Тож давайте розберемо детальніше, чому саме ці "монети" експерти вважають найбільш перспективними.

Курс ETH може піти вгору завдяки грошам інституціоналів

Засновник компанії SpiceProp Наталія Бойко вважає, що найперспективнішим альткоїном залишається ETH, адже це друга за капіталізацією цифрова валюта і вона має свою сильну історію. Тож цифрове срібло може рости як й Bitcoin.

Нагадаємо, криптовалюта знаходиться на 2 місці у топі проєктів за капіталізацією. За рік Ethereum виріс на 70% - з $1872 до $3182.

"Коли монета отримає інституційні гроші через спотові Ethereum ETF, можна очікувати ралі зростання. В результаті орієнтир зростання курсу ETH у третьому кварталі можливий на 65–70% - до рівня $5,5-5,7 тис.", - говорить експерт.

Ethereum Classic може бути цікавий фанатам цифрового срібла

Наталія Бойко вважає, що ETC також має гарні перспективи для зростання курсу, тому що має схожу ідею із цифровим сріблом. Цей проєкт знаходиться на 26 місці у рейтингу топових криптовалют. За рік монета подорожчала на 14%. Тобто, якщо влітку-2023 Ethereum Classic коштував $18,8, то зараз токен підріс до $21,4.

"Ця монета має більший потенціал зростання приблизно 80-100% з поточного рівня $21-22. Але й ризики волатильності цін перед ралі зростання тут теж високі для всього сегменту альткоїнів". Наталія Бойко Засновник компанії SpiceProp

Ripple зростатиме після вирішення проблем

За оцінками Бойко, в монети XRP є гарні шанси піти угору, адже протистояння між SEC та Ripple Labs все ще продовжується. Зараз йде торг щодо розміру штрафу, який стане ціною свободи Ripple.

"Як тільки вся ця історія стане зрозумілою та дійде до фінішу, ціна Ripple може злетіти на 50-70% до відмітки у $0,8-0,9", - говорить аналітик.

Такий прогноз може бути цікавий інвесторам, адже зараз Ripple знаходиться на 7 місці серед найбільших криптовалют. За останні 12 місяців монета дещо впала в ціні - на 5,3%. Раніше токен був на рівні $0,48, зараз він торгується на відмітці у $0,45. Тож в монети дійсно є потенціал для зростання.

Chainlink цікавий інвесторам через масштабування проєкту

У третьому кварталі монета Chainlink може піднятися на 20-30%, говорить фінансовий радник Михайло Пацан. Така позитивна оцінка невипадкова, адже команда криптовалюти продовжує розширювати свої партнерства та інтеграції в DeFi (децентралізованих фінансах), що підвищує попит на його "оракул-сервіси".

Для розуміння: проєкт надає "оракули" для блокчейнів, тобто пропонує інформацію із реального світу для смарт-контрактів.

"Також запуск Chainlink 2.0 обіцяє покращення функціональності та безпеки. А ще даний токен широко використовується для RWA індустрії, яка оцінюється в $30 трлн і зараз тільки починає свій розвиток", - говорить експерт.

Зараз Chainlink займає 15 місце у рейтингу найпопулярніших криптомонет. За рік токен виріс на 110% - з $6,2 до $13.

ZKSync пропонує аудиторії перспективні послуги

На думку Пацана, протягом трьох місяців монета ZKSync може зрости на 50% та навіть на 500%. Таке зростання курсу реально, оскільки Zero-Knowledge (ZK) технології стають все більш важливими для масштабування Ethereum. Вони забезпечують конфіденційність і знижують витрати на транзакції.

"Зараз активно розвивається проєкт з українським корінням – ZKSync", - звертає увагу експерт.

Варто відмітити, що проєкт займає 100 місце в топі криптовалют. За рік монета впала в ціні на 42%. Раніше монета коштувала $0,27, зараз - $0,17.

Solana залишається відомим та цікавим для інвесторів проєктом

Михайло Пацан не виключає, що у третьому кварталі 2024 року токен Solana може подорожчати на 30-40%. Вартість проєкту зростатиме, оскільки SOL продовжує приваблювати розробників своєю високою продуктивністю та низькими комісіями.

"Екосистема Solana швидко зростає завдяки новим DeFi та NFT проєктам, що збільшує попит на SOL. Також запуск мемкоінів та активність спільноти будуть приводити до збільшення попиту і, як результат, зростання токенів", - пояснює експерт.

Сьогодні монета займає 5 місце у рейтингу за рівнем капіталізації. За рік проєкт виріс на 545% - з $32 до $134.

Fetch.AI цікавий інвесторам через його продукти на базі ШІ

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що проєкт Fetch.AI має хороший потенціал для зростання найближчий квартал. Токен FET є продуктом децентралізованої платформи машинного навчання Fetch.ai. Проєкт допомагає торгувати активами, шукати короткострокові контракти, оптимізувати енергосистему тощо. Головна мета Fetch.AI – зробити доступ до штучного інтелекту (ШІ) більш доступним.

Зараз криптовалюта FET знаходиться на 27 місці у топі великих проєктів. За рік токен показав плюс у 470%, тобто, він виріс з $0,22 до $1,2.

TRON цікавий розробникам та може зростати в ціні

На думку Шевчишина, монета TRX також може вирости протягом трьох наступних місяців. Це відома платформа, яка має корисний інструментарій для розробників. Завдяки можливостям проєкту TRON, розробники можуть створювати dApps, пропонувати контент, отримувати винагороди.

Популярність та затребуваність мережі TRON дозволяє підтримувати курс монети на високому рівні. Так, зараз монета знаходиться на 11 місці серед рейтингових проєктів. За рік токен виріс на 75% - з $0,07 до $0,13.

Які зміни на ринку криптовалют очікуємо найближчі три місяці

Незважаючи на негативний настрій у сегменті віртуальних активів, експерт Наталія Бойко вважає, що біткоїн та альткоїни поступово втягуються у другу хвилю цьогорічного зростання крипторинку. Цей тренд має вивести Bitcoin на рівень до $100-110 тис.

"Цей таймінг зростання буде трохи ширшим за третій квартал. Новий період зростання має закінчитися у середині жовтня", - зазначає Бойко.

За оцінками експерта, в цей період BTC можуть тригерити три основні теми:

1. Ринок чекає на постхалвінгове ралі біткоїну. Середній розмір зростання - це 60-70% від ціни халвінгу. Тобто, ціна може збільшитися до $100-110 тис.

2. Інвестори чекають на повноцінний запуск спотових Ethereum-ETF. Комісія із цінних паперів США (SEC) вже схвалила заявки. Проте, є формальності із оформленням усіх документів. Як тільки фонди будуть запущені, Ethereum отримає надходження коштів інституціоналів.

3. Світова економіка чекає на рішення ФРС щодо першого зниження облікової ставки в США. За даними CME FedWatch Tool, інвестори оцінюють шанси на цю подію у вересні в 66,7%. Отже, вже у серпні ФРС почне готувати інвесторів до пом'якшення. Це може позитивно вплинути на криптовалюту.

Які ризики можуть вплинути на альткоїни найближчим часом

Михайло Пацан вважає, що інвесторам у криптовалюти варто звертати увагу на такі обставини, адже вони можуть обвалити курс альткоїнів:

1. Висока волатильність. Альткоїни більше схильні до волатильності наж біткоін та фіатні активи.

2. Регуляторні ризики. Різні країни продовжують впроваджувати нові регуляторні норми, які можуть вплинути на криптовалютний ринок. Наприклад, в ЄС стартувало регулювання у межах регламенту MiCA. Такі тренди можуть негативно вплинути на ринок, тому що переформатовують активність емітентів та інвесторів. Втім, зараз немає єдиного регулювання криптовалют, що унеможливлює вхід інституціональних інвесторів, а це основні учасники проєктів.

3. Технічні ризики. Проблеми з безпекою та технічні недоліки можуть знизити довіру до проєктів та привести до втрати коштів інвесторами. Тому варто не забувати про хакерські атаки, збої у роботі мережі або інші технічні несправності. Все це може мати значний негативний вплив на альткоїни.

4. Конкуренція. У криптовсесвіті постійно з'являються нові проєкти, що можуть запропонувати кращі рішення або технології, ніж існуючі альткоїни. Ці тенденції можуть знизити попит на вже існуючі монети.

Водночас Андрій Шевчишин додає, що песимізм фондового ринку може викликати віддтік капіталу зі всіх інструментів, у першу чергу, з найбільш ризикованих - криптовалют. Тому ринок цифрових активів все ще знаходиться у хиткому стані.

"Також зберігається тотальна залежність від активності й притоку капіталу в крипто-ETF. Відтік з біткоїну запускає хвилю розпродажу в альткоїнах". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Варто пам’ятати й про передвиборчий період в США, який також залишається суттєвим важелем впливу на крипту, каже Шевчишин.

"Один з кандидатів у президенти США Дональд Трамп зараз намагається перехопити аудиторію криптоінвесторів на свій бік та обіцяє підтримку ринку. Як це може вплинути на світовий ринок криптовалют – поки складно прогнозувати", - говорить експерт.

На що звертати увагу під час створення інвестпортфеля з альткоїнів

Експерт Андрій Шевчишин рекомендує під час аналізу та придбання альткоїнів використовувати наступне правило:

для середньострокових інвестицій можна розглядати проєкти лише з топ-10 криптовалют,

для короткострокових інвестицій – з наступних 20 монет,

інші токени можна використовувати лише для внутрішньоденної торгівлі.

Також Шевчишин не виключає, що влітку альткоїни можуть знаходитися у режимі сну, який перейде в активну фазу восени. Принаймі, такі історичні аналогії вже спостерігались на ринку криптовалют.

"Зараз альткоїни проходять період заморозків, тож багато з них не виглядають привабливо, особливо збоку технічного аналізу. Але ситуація може змінитися на початку осені", - каже експерт.

При цьому Михайло Пацан вважає корисним тримати в інвестпортфелі ETH, оскільки на його базі побудовані інші блокчейни другого і третього рівня.