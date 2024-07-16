Курс на альткоины. Какие криптомонеты могут вырасти летом и осенью

С начала лета главная криптовалюта – биткоин – подешевела на 5%. По данным сайта Сoinmarketcap, если 15 июня монета стоила $66,3 тыс., то уже 15 июля ее стоимость достигла $63,2. При этом самый низкий показатель в просадке курса был отмечен на уровне $54 тыс. Отрицательное настроение цифрового золота могут подхватить и другие монеты. Впрочем, не исключено, что многие проекты имеют хорошие перспективы для инвестиций даже во время депрессии на рынке криптовалют. Редакция Delo.ua опросил экспертов и узнала, какие альткоины считаются наиболее перспективными в третьем квартале 2024 года.

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Примечание : Данный материал Delo.ua нельзя считать финансовым или инвестиционным советом или предложением. Каждый криптоинвестор несет личную ответственность за принятые решения по вложениям в цифровые активы.

Топ-8 самых перспективных альтокинов в третьем квартале

По оценкам экспертов Delo.ua, хорошие шансы для роста имеют следующие проекты:

1. Ethereum (ETH).

2. Ethereum Classic (ETC).

3. Ripple (XRP).

4. Chainlink (LINK).

5. ZKSync (ZK).

6. Solana (SOL).

7. Fetch.ai (FET).

8. TRON (TRX).

Так что давайте разберем подробнее, почему именно эти "монеты" эксперты считают наиболее перспективными.

Курс ETH может пойти вверх благодаря деньгам институционалов

Основатель компании SpiceProp Наталья Бойко считает, что самым перспективным альткоином остается ETH, ведь это вторая по капитализации цифровая валюта и у нее есть своя сильная история. Так что цифровое серебро может расти как и Bitcoin.

Напомним, криптовалюта находится на 2-м месте в топе проектов по капитализации. За год Ethereum вырос на 70% – с $1872 до $3182.

"Когда монета получит институциональные деньги через спотовые Ethereum ETF, можно ожидать ралли роста. В результате ориентир роста курса ETH в третьем квартале возможен на 65-70% — до уровня $5,5-5,7 тыс.", — говорит эксперт.

Ethereum Classic может быть интересен фанатам цифрового серебра

Наталья Бойко считает, что у ETC также есть хорошие перспективы для роста курса, потому что имеет схожую идею с цифровым серебром. Этот проект находится на 26 месте в рейтинге топовых криптовалют. За год монета подорожала на 14%. То есть если летом-2023 Ethereum Classic стоил $18,8, то сейчас токен подрос до $21,4.

"Эта монета имеет больший потенциал роста примерно 80-100% с текущего уровня $21-22. Но и риски волатильности цен перед ралли роста здесь тоже высоки для всего сегмента альткоинов". Наталья Бойко Основатель компании SpiceProp

Ripple будет расти после решения проблем

По оценкам Бойко, у монет XRP есть хорошие шансы пойти вверх, ведь противостояние между SEC и Ripple Labs все еще продолжается. Сейчас идет торг по размеру штрафа, который станет ценой свободы Ripple.

"Как только вся эта история станет понятна и дойдет до финиша, цена Ripple может взлететь на 50-70% до отметки в $0,8-0,9", — говорит аналитик.

Такой прогноз может быть интересен инвесторам, ведь сейчас Ripple находится на 7 месте среди самых крупных криптовалют. За последние 12 месяцев монета несколько упала в цене – на 5,3%. Ранее токен был на уровне $0,48, сейчас он торгуется на отметке $0,45. Так что у монеты действительно есть потенциал для роста.

Chainlink интересен инвесторам из-за масштабирования проекта

В третьем квартале монета Chainlink может подняться на 20-30%, говорит финансовый советник Михаил Пацан. Такая положительная оценка неслучайна, ведь команда криптовалюты продолжает расширять свои партнерства и интеграции в DeFi (децентрализованных финансах), что повышает спрос на его "оракул-сервисы".

Для понимания: проект предоставляет "оракулы" для блокчейнов, то есть предлагает информацию из реального мира для смарт-контрактов.

"Также запуск Chainlink 2.0 обещает улучшение функциональности и безопасности. А еще данный токен широко используется для RWA индустрии, которая оценивается в $30 трлн и сейчас только начинает свое развитие", – говорит эксперт.

Сейчас Chainlink занимает 15 место в рейтинге популярнейших криптомонет. За год токен вырос на 110% – с $6,2 до $13.

ZKSync предлагает аудитории перспективные услуги

По мнению Пацана, за три месяца монета ZKSync может вырасти на 50% и даже на 500%. Такой рост курса реален, поскольку Zero-Knowledge (ZK) технологии становятся все более важными для масштабирования Ethereum. Они обеспечивают конфиденциальность и снижают расходы по транзакции.

"Сейчас активно развивается проект с украинскими корнями - ZKSync ", — обращает внимание эксперт.

Следует отметить, что проект занимает 100 место в топе криптовалют. Через год монета упала в цене на 42%. Ранее монета стоила $0,27, сейчас – $0,17.

Solana остается известным и интересным для инвесторов проектом

Михаил Пацан не исключает, что в третьем квартале 2024 года токен Solana может подорожать на 30-40%. Стоимость проекта будет расти, поскольку SOL продолжает привлекать разработчиков своей высокой производительностью и низкими комиссиями.

"Экосистема Solana быстро растет благодаря новым DeFi и NFT проектам, увеличивающим спрос на SOL. Также запуск мемкоинов и активность сообщества будут приводить к увеличению спроса и, как результат, росту токенов", — объясняет эксперт.

Сегодня монета занимает 5-е место в рейтинге по уровню капитализации. За год проект вырос на 545% – с $32 до $134.

Fetch.AI интересен инвесторам из-за его продуктов на базе ИИ

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что проект Fetch.AI имеет хороший потенциал для роста в ближайший квартал. Токен FET является продуктом децентрализованной платформы машинного обучения Fetch.ai. Проект помогает торговать активами, искать краткосрочные контракты, оптимизировать энергосистему. Главная цель Fetch.AI – сделать доступ к искусственному интеллекту более доступным.

Сейчас криптовалюта FET находится на 27-м месте в топе крупных проектов. За год токен показал плюс в 470%, то есть он вырос с $0,22 до $1,2.

TRON интересен разработчикам и может расти в цене

По мнению Шевчишина, монета TRX также может вырасти в течение трех последующих месяцев. Это известная платформа, имеющая полезный инструментарий для разработчиков. Благодаря возможностям проекта TRON разработчики могут создавать dApps, предлагать контент, получать вознаграждения.

Известность и востребованность сети TRON позволяет поддерживать курс монеты на высоком уровне. Сейчас монета находится на 11 месте среди рейтинговых проектов. За год токен вырос на 75% – с $0,07 до $0,13.

Какие изменения на рынке криптовалют ожидаем ближайшие три месяца

Несмотря на негативный настрой в сегменте виртуальных активов, эксперт Наталья Бойко считает, что биткоин и альтокины постепенно втягиваются во вторую волну роста крипторынка. Этот тренд должен вывести Bitcoin на уровень до $100-110 тыс.

"Этот тайминг роста будет несколько шире третьего квартала. Новый период роста должен закончиться в середине октября", — отмечает Бойко.

По оценкам эксперта, в этот период BTC могут триггерить три основных темы:

1. Рынок ждет постхалвингового ралли биткоина. Средний размер роста – это 60-70% от цены халвинга. То есть цена может увеличиться до $100-110 тыс.

2. Инвесторы ждут полноценного запуска спотовых Ethereum-ETF. Комиссия по ценным бумагам США (SEC) уже приняла заявки. Однако есть формальности с оформлением всех документов. Как только фонды будут запущены, Ethereum получит поступление средств институционалов.

3. Мировая экономика ожидает решения ФРС по первому снижению учетной ставки в США. По данным CME FedWatch Tool, инвесторы оценивают шансы этого события в сентябре в 66,7%. Итак, уже в августе ФРС начнет готовить инвесторов к смягчению. Это может положительно повлиять на криптовалюту.

Какие риски могут повлиять на альткоины в ближайшее время

Михаил Пацан считает, что инвесторам в криптовалюты следует обращать внимание на такие обстоятельства, ведь они могут обрушить курс альткоинов:

1. Высокая волатильность. Альткоины больше подвержены волатильности, нежели биткоин и фиатные активы.

2. Регуляторные риски. Разные страны продолжают вводить новые регуляторные нормы, которые могут повлиять на криптовалютный рынок. К примеру, в ЕС стартовало регулирование в рамках регламента MiCA. Такие тренды могут негативно повлиять на рынок, потому что переформатируют активность эмитентов и инвесторов. Впрочем, сейчас нет единого регулирования криптовалют, что делает невозможным вход институциональных инвесторов, а это основные участники проектов.

3. Технические опасности. Проблемы с безопасностью и технические недостатки могут снизить доверие к проектам и привести к потере средств инвесторами. Поэтому следует не забывать о хакерских атаках, сбоях в работе сети или других технических неисправностях. Все это может оказать значительное негативное влияние на альткоины.

4. Конкуренция. В криптовселенной постоянно появляются новые проекты, которые могут предложить лучшие решения или технологии, чем существующие альткоины. Эти тенденции могут снизить спрос на уже существующие монеты.

В то же время Андрей Шевчишин добавляет, что пессимизм фондового рынка может вызвать отток капитала из всех инструментов, в первую очередь из наиболее рискованных — криптовалют. Поэтому рынок цифровых активов все еще находится в неустойчивом состоянии.

"Также сохраняется тотальная зависимость от активности и притока капитала в крипто-ETF. Отток из биткоина запускает волну распродажи в альткоинах". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Следует помнить и о предвыборном периоде в США, который также остается существенным рычагом влияния на крипту, говорит Шевчишин.

"Один из кандидатов в президенты США Дональд Трамп сейчас пытается перехватить аудиторию криптоинвесторов на свою сторону и обещает поддержку рынку. Как это может повлиять на мировой рынок криптовалют пока сложно прогнозировать", — говорит эксперт.

На что обращать внимание при создании инвестпортфеля из альткоинов

Эксперт Андрей Шевчишин рекомендует при анализе и приобретении альткоинов использовать следующее правило:

для среднесрочных инвестиций можно рассматривать проекты только на топ-10 криптовалют,

для краткосрочных инвестиций – из следующих 20 монет,

другие токены могут использоваться только для внутридневной торговли.

Также Шевчишин не исключает, что летом альткоины могут находиться в спящем режиме, который перейдет в активную фазу осенью. По крайней мере, подобные исторические аналогии уже наблюдались на рынке криптовалют.

"Сейчас альткоины проходят период заморозков, так что многие из них не выглядят привлекательно, особенно со стороны технического анализа. Но ситуация может измениться в начале осени", — говорит эксперт.

При этом Михаил Пацан считает полезным держать в инвестпортфеле ETH, поскольку на его базе построены другие блокчейны второго и третьего уровня.