Какие изменения на рынке криптовалют ожидают инвесторов в ближайшие три месяца — прогнозы экспертов

Хотя летом рынок виртуальных активов находился в негативном тренде, основатель компании SpiceProp Наталья Бойко считает, что биткоин и альтокоины постепенно вовлекаются во вторую волну роста крипторынка. Этот тренд должен вывести Bitcoin на уровень до $100-110 тыс.

Больше о том, какие альткоины могут больше расти в третьем квартале, читайте в материале Delo.ua "Курс на альткоины. Какие криптомонеты могут вырасти летом и осенью".

"Этот тайминг роста будет несколько шире третьего квартала. Новый период роста должен закончиться в середине октября", — отмечает Бойко.

По оценкам эксперта, в этот период BTC могут триггерить три основных темы:

1. Рынок ждет постхалвингового ралли биткоина. Средний размер роста – это 60-70% от цены халвинга. То есть цена может увеличиться до $100-110 тыс.

2. Инвесторы ждут полноценного запуска спотовых Ethereum-ETF. Комиссия по ценным бумагам США (SEC) уже приняла заявки. Однако есть формальности с оформлением всех документов. Как только фонды будут запущены, Ethereum получит поступление средств институционалов.

3. Мировая экономика ожидает решения ФРС по первому снижению учетной ставки в США. По данным CME FedWatch Tool, инвесторы оценивают шансы этого события в сентябре в 66,7%. Итак, уже в августе ФРС начнет готовить инвесторов к смягчению. Это может положительно повлиять на криптовалюту.

Какие риски могут повлиять на альтокины в ближайшее время

Финансовый советник Михаил Пацан считает, что в ближайшие месяцы инвесторам в криптовалюты следует обращать внимание на такие обстоятельства, ведь они могут обрушить курс альткоинов:

1. Высокая волатильность. Альткоины больше подвержены волатильности, чем биткоин и фиатные активы.

2. Регуляторные опасности. Разные страны продолжают вводить новые регуляторные нормы, которые могут повлиять на криптовалютный рынок. К примеру, в ЕС стартовало регулирование в рамках регламента MiCA. Такие тренды могут негативно повлиять на рынок, потому что переформатируют активность эмитентов и инвесторов. Впрочем, сейчас нет единого регулирования криптовалют, что делает невозможным вход институциональных инвесторов, а это основные участники проектов.

3. Технические опасности. Проблемы с безопасностью и технические недостатки могут снизить доверие к проектам и привести к потере средств инвесторами. Поэтому следует не забывать о хакерских атаках, сбоях в работе сети или других технических неисправностях. Все это может оказать значительное негативное влияние на альткоины.

4. Конкуренция. В криптовселенной постоянно появляются новые проекты, которые могут предложить лучшие решения или технологии, чем существующие альтокины. Эти тенденции могут снизить спрос на уже существующие монеты.

В то же время, финансовый аналитик Андрей Шевчишин добавляет, что пессимизм фондового рынка может вызвать отток капитала из всех инструментов, в первую очередь, из наиболее рискованных — криптовалют. Поэтому рынок цифровых активов все еще находится в неустойчивом состоянии.

"Также сохраняется тотальная зависимость от активности и притока капитала в крипто-ETF. Отток из биткоина запускает волну распродажи в альткоинах", — говорит Андрей Шевчишин.

Следует помнить и о предвыборном периоде в США, который также остается существенным рычагом влияния на крипту, говорит Шевчишин.

"Один из кандидатов в президенты США Дональд Трамп сейчас пытается перехватить аудиторию криптоинвесторов на свою сторону и обещает поддержку рынку. Как это может повлиять на мировой рынок криптовалют пока сложно прогнозировать", — говорит эксперт.

Больше о том, какие альткоины могут больше расти в третьем квартале, читайте в материале Delo.ua "Курс на альткоины. Какие криптомонеты могут вырасти летом и осенью".