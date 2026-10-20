42,6 тис. готових спеціалістів: як роботодавцю отримати працівника за рахунок держави

Бізнесу гостро бракує робочої сили. Промислові компанії частіше за торговельні оплачують навчання фахівців, оскільки виконувати замовлення й залишатися на плаву стає дедалі складніше. Dilo розібралося, хто бере на себе ці витрати та як державна підтримка має допомогти заповнювати вакансії, збільшувати виробництво й податкові надходження.

Виїзд людей за кордон, мобілізація та демографічні зміни скоротили доступну робочу силу, зазначає Центр економічної стратегії. Водночас навички шукачів роботи не завжди відповідають потребам підприємств. Перекваліфікація допомагає залучати їх до іншої роботи, а навчання чинних працівників дозволяє освоювати нову техніку й виробничі процеси. Так бізнес отримує можливість виробляти більше силами тих, хто є в країні.

Навчити власними силами чи оплатити курс

Працівника можна підготувати безпосередньо в компанії: досвідчений колега показує, як працювати з конкретним верстатом чи касовою програмою, та допомагає освоїти робочий процес. Власні тренінги й наставництво були найпоширенішим способом підготовки серед компаній, які навчали персонал, свідчать наведені вище дані.

Якщо потрібні спеціальні знання чи нова професійна кваліфікація, навчання можна пройти в профільному центрі або закладі освіти. За зовнішню програму сплачують навчальному закладу, а всередині компанії на підготовку йде частина робочого часу досвідченого колеги та працівника, який навчається. Тож власними силами теж означає з витратами, навіть коли окремого рахунку за курс немає.

Хто платить за курси: галузь і розмір компанії мають значення

Промислові підприємства значно частіше за торговельні оплачували підготовку повністю або частково. Якщо перевести опубліковані частки в умовні групи по сто компаній, у промисловості роботодавців, які платять, буде на півсотні більше, ніж у торгівлі. Натомість торговельні компанії частіше залишали оплату працівникам. Середній бізнес також частіше фінансував навчання, ніж мікропідприємства.

Частки опитаних компаній за галуззю та розміром бізнесу, %. Серед роботодавців, які направляли персонал на таке навчання. Джерело: ЦЕС та Info Sapiens. Інфографіка: Dilo.

Для економіки важливо, чи вистачить на підготовку грошей у компанії або самої людини. Якщо курс потрібен для працевлаштування, а оплатити його нікому, вихід на роботу відкладається. Підприємство продовжує шукати фахівця, хоча потенційний кандидат уже є. Тому доступне фінансування навчання допомагає залучати до роботи тих, кому бракує потрібної кваліфікації.

Держава фінансує підготовку з орієнтиром на працевлаштування

Держава долучається до підготовки кадрів через службу зайнятості. За січень–вересень 2026 року професійне навчання за її сприяння проходили 42,6 тис. безробітних по Україні. Такі загальнонаціональні підсумки служба оприлюднила 14 жовтня. Служба також видає ваучери на оплату перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Навчання за підтримки держави в Україні за січень–вересень 2026 року. Джерело: Державна служба зайнятості. Інфографіка: Dilo.

У жовтні уряд посилив зв’язок ваучерів із потребами роботодавців. Для отримання такого фінансування запровадили рекомендаційний лист: чинний роботодавець підтверджує потребу в навчанні, а потенційний підтверджує таку потребу та зобов’язується працевлаштувати людину після здобуття кваліфікації. Про оновлення правил уряд повідомив 15 жовтня. Тобто потребу у фахівці мають підтвердити ще до оплати підготовки.

Бізнесу потрібні фахівці для виконання замовлень, а держава зацікавлена в зайнятості й податках. Ці інтереси сходяться, коли підготовку прив’язано до конкретної роботи. Якщо навчання вчасно профінансоване, людина здобуває потрібну кваліфікацію й працевлаштовується, підприємство отримує фахівця та можливість збільшувати випуск, а бюджет поповнюється податками. Якщо підготовка відкладається через брак коштів або програма не відповідає вакансії, шлях до потрібної кваліфікації та роботи затягується. У підсумку фахівець довше залишається без очікуваного заробітку, бізнес відкладає найм і розширення виробництва, а держава втрачає можливість збільшити зайнятість та отримати податки від цієї роботи.