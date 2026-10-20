42,6 тыс. готовых специалистов: как работодателю получить сотрудника за счет государства

Бизнесу остро не хватает рабочей силы. Промышленные компании чаще торговых оплачивают обучение специалистов, поскольку выполнять заказы и оставаться на плаву становится все сложнее. Dilo разобралось, кто берет на себя эти расходы и как государственная поддержка должна помочь заполнять вакансии, увеличивать производство и налоговые поступления.

Выезд людей за границу, мобилизация и демографические изменения сократили доступную рабочую силу, отмечает Центр экономической стратегии. При этом навыки соискателей не всегда соответствуют потребностям предприятий. Переквалификация помогает привлекать их к другой работе, а обучение действующих сотрудников позволяет осваивать новую технику и производственные процессы. Так бизнес получает возможность производить больше силами тех, кто есть в стране.

Обучить своими силами или оплатить курс

Сотрудника можно подготовить непосредственно в компании: опытный коллега показывает, как работать с конкретным станком или кассовой программой, и помогает освоить рабочий процесс. Собственные тренинги и наставничество были самым распространенным способом подготовки среди компаний, которые обучали персонал, свидетельствуют приведенные выше данные.

Если нужны специальные знания или новая профессиональная квалификация, обучение можно пройти в профильном центре или учебном заведении. За внешнюю программу платят учебному заведению, а внутри компании на подготовку уходит часть рабочего времени опытного коллеги и сотрудника, который учится. Поэтому обучение своими силами тоже предполагает расходы, даже когда отдельного счета за курс нет.

Кто платит за курсы: отрасль и размер компании имеют значение

Промышленные предприятия значительно чаще торговых оплачивали подготовку полностью или частично. Если перевести опубликованные доли в условные группы по сто компаний, в промышленности работодателей, которые платят, будет на полсотни больше, чем в торговле. При этом торговые компании чаще оставляли оплату сотрудникам. Средний бизнес также чаще финансировал обучение, чем микропредприятия.

Доли опрошенных компаний по отраслям и размеру бизнеса, %. Среди работодателей, которые направляли персонал на такое обучение. Источник: ЦЭС и Info Sapiens. Инфографика: Dilo.

Для экономики важно, хватит ли на подготовку денег у компании или самого человека. Если курс нужен для трудоустройства, а оплатить его некому, выход на работу откладывается. Предприятие продолжает искать специалиста, хотя потенциальный кандидат уже есть. Поэтому доступное финансирование обучения помогает привлекать к работе тех, кому не хватает нужной квалификации.

Государство финансирует подготовку с ориентиром на трудоустройство

Государство участвует в подготовке кадров через службу занятости. За январь–сентябрь 2026 года профессиональное обучение при ее содействии проходили 42,6 тыс. безработных по всей Украине. Такие общенациональные итоги служба обнародовала 14 октября. Служба также выдает ваучеры на оплату переподготовки и повышения квалификации.

Обучение при поддержке государства в Украине за январь–сентябрь 2026 года. Источник: Государственная служба занятости. Инфографика: Dilo.

В октябре правительство усилило связь ваучеров с потребностями работодателей. Для получения такого финансирования ввели рекомендательное письмо: действующий работодатель подтверждает необходимость обучения, а потенциальный подтверждает такую потребность и обязуется трудоустроить человека после получения квалификации. Об обновлении правил правительство сообщило 15 октября. То есть потребность в специалисте должны подтвердить еще до оплаты подготовки.

Бизнесу нужны специалисты для выполнения заказов, а государство заинтересовано в занятости и налогах. Эти интересы сходятся, когда подготовка привязана к конкретной работе. Если обучение вовремя профинансировано, человек получает нужную квалификацию и трудоустраивается, предприятие получает специалиста и возможность увеличивать выпуск продукции, а бюджет пополняется налогами. Если подготовка откладывается из-за нехватки средств или программа не соответствует вакансии, путь к нужной квалификации и работе затягивается. В итоге специалист дольше остается без ожидаемого заработка, бизнес откладывает наем и расширение производства, а государство теряет возможность увеличить занятость и получить налоги от этой работы.